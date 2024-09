Deep tech: gli Atenei dell’Emilia-Romagna con Almacube per la realizzazione di “Great-ER”

L’Università di Parma partecipa al programma di incubazione avanzata gratuito per startup e spin-off. Aperta la Call 4 Deep Tech Innovators: domande entro l’11 ottobre

PARMA – Prende il via un nuovo programma di incubazione avanzata gratuito per startup e spin-off di ricerca deep tech. Si tratta di “Great-ER” – Growing and Empowering Advanced Technologies in Emilia-Romagna. Il progetto è realizzato grazie ai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna.

La proposta nasce dalla collaborazione tra Almacube srl (l’Innovation Hub e incubatore dell’Università di Bologna e di Confindustria Emilia Area Centro) e quattro importanti Università dell’Emilia-Romagna: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Università degli studi di Ferrara, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Università di Parma.

Il programma offrirà supporto specialistico a chi parteciperà e faciliterà le collaborazioni tra ricerca, imprese e investitori. La durata è di 11 mesi, con inizio a febbraio 2025 e conclusione a dicembre 2025.

Per candidarsi è necessario essere una startup/spin-off early stage già costituita, oppure un progetto imprenditoriale non ancora costituito con almeno un soggetto dotato di partita IVA all’interno del team principale.

Viene richiesta la proposta di soluzioni a elevato contenuto scientifico e tecnologico e di stabilire una sede operativa in Emilia-Romagna.

I settori strategici su cui si focalizzerà Great-ER sono: energia pulita, sicura e accessibile, economia circolare, innovazione nei materiali, digitalizzazione, intelligenza artificiale, big data, manufacturing 4.0 e future evoluzioni, città e comunità del futuro.

Verranno selezionati 12 progetti deep tech che riceveranno gratuitamente servizi per un valore di 20mila euro ciascuno. Tra i servizi previsti: coaching personalizzato, mentorship con esperti di settore, consulenze specializzate, formazione, networking. Saranno inoltre forniti servizi aggiuntivi ad hoc sulla base dei bisogni e dello stadio di sviluppo di ciascuna startup.

Per candidarsi al programma è necessario compilare l’apposito application form online entro l’11 ottobre 2024. Il form è accessibile tramite la pagina del programma: https://www.almacube.com/landing/great-er/

Per maggiori informazioni è possibile iscriversi al webinar di presentazione previsto il 24 settembre 2024 al link disponibile qui: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_Pd3THsd5vHq5njoJQDIbhjLBRJEyr1auwYPSJRARzCFSmA/viewform.

Tutte le info sul sito del Tecnopolo di Parma: https://www.centritecnopolo.unipr.it/blog/2024/08/07/great-er-aperta-la-call-4-deep-tech-innovators/