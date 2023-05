“Dear Cochise” di Guido Passi il 9 maggio al Cinema Galliera di Bologna

BOLOGNA – “Dear Cochise”, documentario diretto da Guido Passi verrà proiettato a Bologna al Cinema Galliera (Via Giacomo Matteotti, 27) martedì 9 maggio alle ore 21.30. La proiezione rientra all’interno dell’iniziativa Doc in Tour, rassegna che ogni anno presenta il meglio della produzione documentaristica territoriale con lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale e sociale dell’Emilia-Romagna. Per l’occasione, sarà presente il produttore Mattia Puleo.

Prodotto dalla casa di produzione piemontese Cinefonie, insieme alla statunitense KP’s Remain, il documentario ha avuto il sostegno della Regione Emilia-Romagna e il supporto dell’Emilia-Romagna Film Commission.

Fultz, infatti, si unì come giocatore alla Virtus Bologna nel 1971, per tre stagioni: il suo ricordo sotto le torri è tutt’oggi indelebile, grazie non solo alle sue straordinarie prestazioni sul parquet, ma anche alla sua vita sociale e mondana nella Bologna dei primi anni settanta.

“Dear Cochise” si avvale della partecipazione, fra gli altri, di Robert Fultz, figlio di John, gli ex cestisti Marco Bonamico, Mario Martini, Renato Albonico, Massimo Antonelli e Giorgio Bonaga, il giornalista Marco Tarozzi.

“Raccogliere e documentare la vita di John è stato un privilegio, sentimento che si fa ancora più forte ora che ci ha lasciati” – commenta il regista Guido Passi – “Cochise non lascia un vuoto, lascia un segno forte in tutte le persone che hanno avuto la fortuna di incontrarlo, con quello che mi sento di descrivere come un lascito testamentario di una generazione.”

DEAR COCHISE è un documentario prodotto da CINEFONIE in co-produzione con KP’S REMAIN. Realizzato con il contributo selettivo di MIC – DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO, con il sostegno di FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE – PIEMONTE DOC FILM FUND

