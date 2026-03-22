‘Dante come non lo hai mai visto’ per DanteDì la manifestazione nazionale del Ministero della Cultura

La FumettoDANTEca International svela il volto ‘Pop’ e inedito del Sommo Poeta

FORLÌ – In occasione del DanteDì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, la FumettoDANTEca International celebra l’evento aprendo le porte del suo archivio più prestigioso, luogo nel quale la cultura si forma e prende corpo. Un’iniziativa che, fin dalla nascita della manifestazione nazionale del Ministero della Cultura, si pone l’obiettivo di raccontare la Divina Commedia non come un reperto statico museale, ma come un organismo vivo, capace di rigenerarsi attraverso i linguaggi della contemporaneità. Focus 2026 è ben definito dal titolo ‘Dante come non lo hai mai visto‘, ovvero quel ‘Dante che non ti aspetti‘ (il contrasto tra antico e moderno/pop), un eccellente catalogo visivo che celebra il passato e la stessa esclusiva ricchezza della biblioteca fumettistica dantesca. Per l’edizione di quest’anno, la FumettoDANTEca ha scelto di puntare sulla forza del contrasto estetico. Il percorso espositivo, in sede e online, metterà in risalto le visioni meno convenzionali: dal fascino delle reinterpretazioni Manga alle atmosfere cupe del fumetto underground. Mercoledì 25 marzo apertura pubblica straordinaria della sede dalle ore 14:00 alle 18:00, l’evento e le consultazioni guidate si terranno presso la sede di via Curiel, 56 a Forlì. L’ingresso è gratuito, in linea con la missione sociale della struttura di rendere la cultura del fumetto, e non solo, un bene comune e accessibile. Dal 25 fino al 31 marzo 2025 gli interessati potranno, su prenotazione, visitare gratuitamente la sede. Fumetti generici in omaggio, fino ad esaurimento, per il pubblico. Per informazioni 3393085390 (orario 10/18) FumettoDANTEca@fanzineitaliane.it

“La FumettoDANTEca International è un’esclusiva e innovativa biblioteca internazionale interamente dedicata ai fumetti ispirati al Sommo Poeta e alla sua opera. – chiarisce GianLuca Umiliacchi Direttore fumettotecario – Una realtà unica nel panorama globale, un’eccellenza mondiale nel cuore di Forlì, vanta attualmente un archivio di oltre 1.000 documenti , tra pubblicazioni cartacee e digitali, che testimoniano il legame indissolubile tra Dante e la Nona Arte. L’attività, cuore pulsante di un progetto didattico basato sulla ricerca, il recupero e la salvaguardia della produzione fumettistica dantesca globale, si sostiene grazie all’appassionato impegno del volontariato. L’obiettivo è presentare le innumerevoli declinazioni del fumetto nate nel solco della tradizione alighieriana, restituendo il giusto equilibrio alla documentazione storica raccolta. Questa operazione culturale mira a stimolare una conversazione profonda e necessaria sulla conoscenza della figura di Dante e del contesto in cui operò, proteggendo la memoria delle sue opere da facili banalizzazioni e offrendo, al contempo, nuove chiavi di lettura contemporanee. Sono proposte che non aggiungano ‘rumore’, ma che offrano un’esperienza di nicchia, fisica e quasi ‘eversiva’ rispetto al consumo rapido da smartphone. Invece di mostrare l’ennesima versione classica, puntando sull’estetica del contrasto per frantumare lo stereotipo del Dante scolastico, utilizzare il tema dantesco per parlare del presente, ad esempio domandarci, ‘In quale girone finirebbero gli spacciatori di fake news?’. Dante è stato il primo grande creatore di mondi visivi – spiega lo Staff organizzatore – Grazie alla FumettoDANTEca noi mostriamo come quegli stessi mondi vengano oggi ricostruiti da artisti che usano il linguaggio del fumetto per parlare alle paure e alle speranze del XXI secolo, offrendo una conoscenza imprescindibile della persona e delle opere cui furono legate. Custodi della ‘memoria disegnata’ di Dante, possiamo affermare: ‘Dante è nostro, ma appartiene al mondo’.”

Con ‘Il Dante che non ti aspetti’ si va oltre l’iconografia classica, in un’epoca dominata dal sovraccarico informativo, la FumettoDANTEca International sceglie la via del contrasto estetico. Punto saliente, il percorso espositivo mirato, locale e online, una selezione di tavole e albi rari che mostrano Dante sotto luci inedite, con un focus internazionale formato da documentazione proveniente da contesti esteri, per testimoniare l’universalità del messaggio dantesco filtrato da culture lontane. Con una collezione che vanta centinaia di documenti fumettotecari (tra albi, libri e saggi), la FumettoDANTEca International di Forlì si conferma l’unico centro studi in Italia interamente dedicato al rapporto tra l’Alighieri e la Nona Arte. L’adesione al DanteDì 2026 non è solo una celebrazione, ma un atto di resistenza culturale che valorizza il fumetto come strumento di alfabetizzazione e inclusione, per mezzo di un archivio, unico al mondo, nel cuore della Romagna. Posta all’interno della Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’, nata per onorare la memoria del giovane forlivese Alessandro Callegati ‘Calle’, è un punto di riferimento nazionale per lo studio, la conservazione e la promozione del fumetto, operando attivamente nel tessuto sociale e culturale del territorio, con il solo carburante del volontariato. Il fatto che la FumettoDANTEca International aderisca al DanteDì fin dalla sua istituzione (nel 2020) è la prova di quanto questa realtà sia lungimirante. Gli adattamenti internazionali mostrano come il fumetto non sia una riduzione dell’opera dantesca, ma una sua vera e propria espansione artistica. È incredibile come una realtà gestita dal volontariato riesca a curare un archivio così specifico e a collaborare con istituzioni nazionali per eventi come il DanteDì. La gestione dell’esclusiva ‘Biblioteca Internazionale dei Fumetti Danteschi‘, è aperta, previo accordo, anche quando le altre biblioteche sono chiuse, disponibile con i suoi servizi gratuiti, come il supporto a tesi di laurea, per tutti gli interessati. Per conoscere dettagliatamente le iniziative 3393085390 (orario 10/18) FumettoDANTEca@fanzineitaliane.it – www.fanzineitaliane.it/FumettoDANTEca.

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