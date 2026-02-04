Damiano Giordano in “Damiaoo Show!” il 4 febbraio al Teatro Dehon di Bologna

BOLOGNA – 4 Febbraio 2026
mercoledì ore 21
DAMIANO GIORDANO
in
DAMIAOO SHOW!
DIO CREÒ L’UOMO PER DARE DA MANGIARE AL GATTO
Al Teatro Dehon di Bologna mercoledì 4 febbraio, ore 21, in scena Damiano Giordano in “Damiaoo Show! Dio creò l’uomo per dare da mangiare al gatto“, un irresistibile spettacolo comico che coinvolge i nostri amici a quattro zampe.
Questo evento non solo promette momenti di grande divertimento e spensieratezza, ma si sofferma anche su temi di rilevante importanza legati al benessere degli animali e alla loro integrazione nella vita quotidiana. Perfetto per tutti gli amanti di cani e gatti, lo spettacolo di Damiano Giordano è un’occasione imperdibile per ridere e riflettere insieme, immergendosi in una realtà che celebra l’unione tra esseri umani e animali.
Damiano Giordano, classe 91, nasce a Castrovillari in Calabria. Fin dalla tenera età si avvicina al mondo dello spettacolo e della comunicazione frequentando il teatro della propria città e lavorando per diverse Tv e radio locali. Laureato in Scienze della Comunicazione e Dams tra l’UNICAL di Cosenza e UNITO di Torino completa la sua formazione artistica di recitazione e improvvisazione al CineLAB di Torino iniziando subito dopo la sua carriera come presentatore e conduttore televisivo, radiofonico e per eventi live. Artista poliedrico, viene apprezzato molto sul web per la sua comicità e irriverenza che lascia le persone incantate dai suoi video. Ad oggi vanta oltre 450mila followers in tutti i social in cui è presente. Nel 2022 è protagonista di un minitour (12 repliche) per tutta la Calabria con uno spettacolo itinerante legato al mondo dell’ecologia “Dove lo butto?”. Nel 2023 esordisce al Teatro Paolella di Corigliano-Rossano (CS) con uno spettacolo tutto suo in cui presenta varie e irriverenti situazioni drama/comedy e vita quotidiana con i suoi animali domestici. Nel gennaio 2024 debutta al Teatro Oscar di Milano registrando sold-out.
Prezzo Unico € 25,00
I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Dehon dal martedì al sabato, ore 15-19, oppure un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.
Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket.
Vera Produzione
Teatro Dehon
via Libia 59, Bologna
Tel. 051.342934