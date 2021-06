Dal Giffoni Film Festival il riconoscimento alla città di Ferrara

Giovedì 24 giugno alle 10.30 nella sala Arengo della residenza municipale

FERRARA – Giffoni Film Festival, il più famoso appuntamento al mondo di cinema per ragazzi, premia Ferrara. Dopo l’approdo dell’importante rassegna internazionale in città, nella versione streaming 2020, quest’anno l’organizzazione ha deciso di omaggiare alcune città legate al Giffoni da una consolidata collaborazione. L’occasione sarà il 24 giugno, quando, dal nord al sud del Paese, sarà celebrata la storia di Giffoni, i valori che nel corso del tempo hanno cementato la sua community, le sue radici. In quella data, alle 10.30, il sindaco Alan Fabbri, con l’assessore Marco Gulinelli, riceveranno una rappresentanza dei giovani e della squadra di Giffoni e sarà loro consegnato un premio, segno di ringraziamento per l’opera svolta nella promozione del festival.

Alle 16 tutte le città coinvolte (nella tappa di giugno gli altri Comuni interessati saranno San Donà di Piave, Cittanova, Tonara, Palermo, Montescaglioso, Castellana Grotte, Benevento, Tropea e Terranova di Pollino) si collegheranno con Giffoni per raccontare l’evento. Al termine, nelle rispettive sedi, sarà proiettato, in anteprima per il pubblico, il docufilm “Giffoni: una bella storia italiana”, un collage di frammenti, realizzato in oltre otto mesi di lavorazione, del mondo di Giffoni, visto attraverso gli occhi dei suoi protagonisti. A Ferrara – spiegano dal Giffoni – sorge la prestigiosa Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini e, oltre ad essere da poco stata fondata la filiera creativa ‘Ferrara La Città del Cinema’, la città estense è l’esempio di come il seme di Giffoni sia cresciuto, grazie al percorso, prima da giurato e poi da facilitator, di Stefano Muroni, giovane e brillante attore, imprenditore e direttore dell’hub, che ha coinvolto tantissimi ragazzi in questo affascinante viaggio.

“Siamo onorati di questo riconoscimento, grazie a Claudio Gubitosi per aver voluto celebrare questa bella collaborazione – dice il sindaco Alan Fabbri -. Ferrara città del cinema, progetto presieduto da Muroni in cui abbiamo creduto e investito, si conferma un punto di riferimento, anche in ambito internazionale e con il progetto della filiera creativa può e potrà sempre più garantire formazione, opportunità, esperienze e sbocchi lavorativi a tanti ragazzi che troveranno proprio a Ferrara le occasioni per coltivare la propria passione e metterla al centro del loro futuro, nel segno della straordinaria tradizione dei grandi registi e interpreti che la nostra città può vantare”.

“Sono entusiasta – dice Gubitosi – di questo nuovo modo di vivere Giffoni. Vedere così tante città e regioni italiane unite insieme, in contemporanea, è il più bel segnale di ripartenza per il Paese tutto. C’è un forte bisogno di emozionarsi e partecipare per tornare alla normalità. Sarà questa l’occasione per ringraziare la rete scolastica delle rispettive città, i sindaci e i direttori degli hub territoriali per quello che hanno finora costruito con l’obiettivo di promuovere e sostenere l’esempio di Giffoni”.



Giovedì 24 giugno 2021 alle 10.30 nella sala dell’Arengo della residenza municipale il sindaco Alan Fabbri e l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli riceveranno una rappresentanza dei giovani e della squadra di Giffoni, e sarà consegnato all’amministrazione un premio quale ringraziamento per l’opera svolta nella promozione del festival.