Dal 16 settembre “Dialoghi sulla violenza contro le donne ieri, oggi e domani”

Ciclo di tre webinar organizzati dallo CSEIA dell’Università di Parma in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano nell’ambito del progetto del CUG “Non solo 25 Novembre”

PARMA – Si intitola “Dialoghi sulla violenza contro le donne ieri, oggi e domani: punti di forza, lacune e prospettive del quadro giuridico internazionale” il ciclo di tre seminari on line organizzati dal Centro Studi in Affari Europei e Internazionali (CSEIA) dell’Università di Parma in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e realizzato grazie al finanziamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell’Ateneo nell’ambito del progetto “Non solo 25 Novembre”.

Tutti gli incontri si terranno su piattaforma Teams a partire dalle 17 (link nel sito dell’Università di Parma).

Il primo appuntamento (Violenza di genere e schiavitù sessuale: il caso delle “donne di conforto”) è in programma per giovedì 16 settembre: dopo i saluti istituzionali e presentazione del progetto di Laura Pineschi, Direttrice CSEIA, Veronica Valenti (CUG), Marilisa D’Amico , Prorettrice con delega alla legalità, trasparenza e parità di diritti (Università degli Studi di Milano), Martina Buscemi ed Elena Carpanelli (rispettivamente dell’Università degli Studi di Milano e dell’Università di Parma), interverranno Alessandro Bufalini (Università degli Studi della Tuscia), Filippo Dornetti (Università degli Studi di Milano) ed Enzamaria Tramontana (Università degli Studi di Palermo). A moderare l’incontro sarà Micaela Frulli dell’Università degli Studi di Firenze.

La violenza di genere ai tempi della pandemia di COVID-19 sarà invece il tema del secondo seminario fissato per giovedì 14 ottobre. Ne discuteranno Sara Carnovali, Assistente parlamentare, Sara De Vido (Università Ca’ Foscari di Venezia), Carla Pambianco (Commissione europea), Irene Pellizzone (Università degli Studi di Milano), Paola Sdao (Associazione D.i.Re). Modererà Laura Pineschi (Università di Parma).

Giovedì 25 novembre terzo e ultimo appuntamento per parlare di Donne e mondo del lavoro: criticità, sviluppi e prospettive. Interverranno Erica Barbaccia (Organizzazione Internazionale del Lavoro), Marina Capponi, avvocata e già consigliera regionale di parità della Regione Toscana, Giulia Ciliberto (CNR-IRISS), Francesca Marinelli (Università degli Studi di Milano), Monica Massari e Ombretta Ingrascì (Università degli Studi di Milano), Deborah Russo (Università degli Studi di Firenze). A moderare sarà Ilaria Viarengo dell’Università degli Studi di Milano.

Il ciclo di incontri è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma per il riconoscimento di 9 crediti formativi. La partecipazione a un seminario darà diritto a 2 crediti formativi.