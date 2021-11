Dal 15 al 17 novembre negli UCI dell’Emilia Romagna arriva Zappa

Nelle multisale del Circuito arriva il Docs-film definitivo su Frank Zappa, che esplora la vita privata e i pensieri più intimi dietro la sua gigantesca carriera musicale

MILANO – Nelle multisale del Circuito UCI Cinemas dal 15 al 17 novembre arriva Zappa, il film distribuito da Nexo Digital con i media partner Radio Capital, MYMovies.it e Rockol.it e diretto da di Alex Winter, che indaga gli aspetti più intimi e umani della figura del geniale musicista di Baltimora.

Grazie all’accesso illimitato concesso dalla famiglia al suo caveau, che comprende una vasta collezione di inediti, film, progetti rimasti incompleti, interviste mai viste prima e registrazioni di concerti inediti, il lungometraggio racconta la carriera del musicista nemico del politicamente corretto, dagli esordi da autodidatta alla battaglia contro la censura, sino agli ultimi lavori. Un film che esplora la vita privata dietro la gigantesca carriera musicale che non si è mai allontanata dalle turbolenze politiche del suo tempo.

Il documentario è arricchito dagli interventi della vedova di Zappa, Gail Zappa, e di molti dei suoi storici collaboratori musicali, tra cui Mike Keneally, Ian Underwood, Steve Vai, Pamela Des Barres, Bunk Gardner, David Harrington, Scott Thunes, Ruth Underwood, Ray White. Non un viaggio nostalgico nel passato, ma un’esplorazione moderna su un uomo geniale la cui visione di mondo, arte e politica si è sempre distinta spingendosi oltre gli schemi dei tempi in cui ha vissuto.

Zappa sarà proiettato il 15 novembre alle 20.30 e il 16 e 17 novembre alle 18.00 e alle 20.30 a UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Fiumara (GE), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM) e UCI Porta di Roma (RM).

Le multisale che lo proietteranno dal 15 al 17 novembre alle 20.30 sono: UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI RomaEst (RM), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VE).

UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Curno (BG), UCI Fiume Veneto (PN) e UCI Sinalunga (SI) proietteranno il contenuto il 15 e 16 novembre alle 20.30.

UCI Arezzo (AR), UCI Cagliari (CA), UCI Certosa (MI) e UCI RedCarpet Matera (MT) lo proietteranno il 15 novembre alle 20.30.

A UCI Casoria, UCI Cinepolis Marcianise, UCI RedCarpet Matera e UCI Molfetta il costo del biglietto è di 10 euro per l’intero e 8 euro per il ridotto, nelle restanti multisale è di 11 euro per l’intero e 9 euro per il ridotto. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Il biglietto sarà nominativo se acquistato online, mentre presso le biglietterie è previsto un registro nominativo dei clienti, come da regolamento. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

In tutte le multisala UCI sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza visitare il sito: www.ucicinemas.it/siamocinemapiusicuri.

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia conta 42 cinema, per un totale di 427 schermi