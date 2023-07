Dal 10 al 26 luglio negli UCI dell’Emilia Romagna torna l’epica saga de Il Signore degli anelli

MILANO – Il Circuito UCI Cinemas riporta sul grande schermo Il Signore degli Anelli, il capolavoro tratto dai libri di J. R. R. Tolkien: dal 10 al 12 luglio l’appuntamento è con Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello, il primo capitolo della saga diretta da Peter Jackson. I fan del capolavoro fantasy distribuito da Warner Bros. Pictures potranno visitare ancora una volta la Terra di Mezzo, accompagnati da un cast d’eccezione, che vede tra i suoi membri Ian McKellen, Elijah Wood, Viggo Mortensen, Sean Astin, Billy Boyd, Orlando Bloom, Sean Bean, Cate Blanchett, John Rhys-Davies, Hugo Weaving, Christopher Lee e Karl Urban.

Di seguito il calendario della rassegna dedicata alle avventure di Frodo e dei suoi compagni:

Dal 10 al 12 luglio – Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello , il colossal vincitore di 4 premi Oscar su 13 candidature che porta per la prima volta sul grande schermo Frodo e i suoi amici hobbit, lo stregone Gandalf, il tormentato Boromir, il ramingo Aragorn, l’elfo Legolas e il nano Gimli;

– , il colossal vincitore di 4 premi Oscar su 13 candidature che porta per la prima volta sul grande schermo Frodo e i suoi amici hobbit, lo stregone Gandalf, il tormentato Boromir, il ramingo Aragorn, l’elfo Legolas e il nano Gimli; Dal 17 al 19 luglio – Il Signore degli Anelli – Le due Torri , il secondo capito della saga vincitore di 2 premi Oscar, che regala agli spettatori uno degli scontri più epici della storia del cinema: la Battaglia del Fosso di Elm;

– , il secondo capito della saga vincitore di 2 premi Oscar, che regala agli spettatori uno degli scontri più epici della storia del cinema: la Battaglia del Fosso di Elm; Dal 24 al 26 luglio – Il Signore degli Anelli – Il Ritorno del Re, uno dei tre film più premiati di sempre, che tra i vari riconoscimenti vanta 11 premi Oscar e segna l’epilogo della lotta contro Sauron, il Signore Oscuro.

Le multisala che proietteranno il film dal 10 al 12 luglio sono UCI Bicocca (MI) e UCI Orio (BG).

UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Porta di Roma (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI RomaEst (RM), UCI Verona (VR), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI MilanoFiori (MI), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Ferrara (FE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Curno (BG), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO) lo proietteranno il 10 e 11 luglio.

UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Bolzano (BZ), UCI Catania (CT), UCI Firenze (FI), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Megalò (CH), UCI Certosa (MI), UCI Palermo (PA), UCI Pioltello (MI), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Sinalunga (SI), UCI Luxe Palladio (VI) e UCI Villesse (GO) lo proietteranno il 10 luglio.

Il costo del biglietto è pari a quello previsto per l’intero e il ridotto del giorno. Per assistere agli spettacoli è possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisala del Circuito, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it.

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia è presente con il Circuito UCI CINEMAS, leader sul territorio nazionale con 41 strutture multiplex e un totale di 425 schermi.