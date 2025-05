Da domani in vendita i biglietti per Gara 3 di Quarti di Finale contro Trapani: prelazione fino a sabato per gli abbonati

REGGIO EMILIA – Inizierà domani, martedì 13 maggio, alle ore 10:00 la prevendita per Gara 3 di Quarti di Finale Playoff tra UNAHOTELS Reggio Emilia e Trapani Shark.

La Legabasket ha ufficializzato le date e gli orari dei primi tre episodi della serie: Gara 1 e Gara 2 si disputeranno in Sicilia rispettivamente sabato 17 maggio alle ore 20:45 (diretta DAZN e DMAX) e lunedì 19 maggio alle ore 20:30 (diretta DAZN).

La serie si sposterà poi al PalaBigi per Gara 3, fissata per giovedì 22 maggio alle ore 20:00 (diretta DAZN ed Eurosport 2).

Info biglietti

Da domani alle 10:00 inizierà la prevendita dei biglietti per Gara 3 al PalaBigi: per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento FULL o SERIE A ci sarà la possibilità di esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto (con tariffe agevolate, vedi tabella) fino a sabato 17 maggio.

A partire da domenica 18 maggio alle ore 10:00 tutti i posti non prelazionati verranno messi in vendita.

Tutti i posti non soggetti ad abbonamento saranno invece regolarmente in vendita già da domani.

Sarà possibile esercitare il diritto di prelazione per gli abbonati anche online su Vivaticket inserendo il codice alfanumerico TLITE (la sigla TLITE ed i numeri successivi del codice, esclusi quelli dopo il trattino) del proprio abbonamento in fase d’acquisto. Per esercitare invece la prelazione “in loco” basta presentarsi con una copia del proprio abbonamento ed un documento d’identità.

Il diritto di prelazione per gli abbonati della stagione regolare varrà anche in caso di altre eventuali gare casalinghe dei Playoff.

I biglietti per la sfida saranno in vendita sui canali ufficiali del Club:

Online sul circuito Vivaticket o nelle ricevitorie autorizzate;

Presso lo “stoRE” biancorosso, aperto in occasione dei Playoff tutti i giorni tranne la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 ed il sabato con orario continuato dalle 10 alle 19;

Presso la sede biancorossa dal lunedì al venerdì al mattino, dalle ore 10 alle 13, esclusi festivi;

Presso la biglietteria del PalaBigi a partire da un’ora e un quarto prima della palla a due, fino ad esaurimento.

I prezzi