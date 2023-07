Coppa di zona nel weekend di Collecchio Corse

Pregheffi ed Arati all’Adriatico per la quinta, con Musiari al via dell’ultima del Raceday, mentre De Antoni tornerà nella classe regina, in quarta, per un Friuli da protagonista

FELINO (PR) – Sarà un fine settimana incentrato prevalentemente sulla Coppa Rally ACI Sport per i portacolori di Collecchio Corse, impegnati nelle Marche ed in Friuli.

In quinta zona, dopo i tragici eventi atmosferici che hanno messo in ginocchio il territorio, si tornerà a parlare di Rally Adriatico, tappa valida anche per il Campionato Italiano Rally Terra e per il challenge Raceday Rally Terra, serie nella quale incontreremo la giovane Martina Musiari, pronta a tornare a dettare le note a Jader Vagnini su una Skoda Fabia Rally2.

Saranno due i portacolori della scuderia di Felino che calcheranno le prestigiose strade bianche con l’intento di raccogliere punti preziosi per la rincorsa alla finale nazionale.

Dopo aver saltato il precedente appuntamento, quello del San Marino, Mauro Arati ritroverà le speciali dell’Adriatico, ai piedi del podio di classe nell’edizione del 2021, con il compito di cercare di allungare in una classifica provvisoria che lo vede primo ma per un solo punto.

Il pilota di Toano, sostenuto da MJM Racing Team, sarà al via, Sabato 15 e Domenica 16 Luglio, su una Renault Clio RS gruppo N di Duemme Motorsport, assieme ad Andrea Musolesi.

“Speriamo nel podio” – racconta Arati – “ma, data la nostra poca esperienza su terra, dobbiamo puntare a portare a casa buoni punti per la CRZ. Il nostro diretto rivale in coppa non sarà presente al via quindi dovremo cercare di fare bene. Un particolare ringraziamento lo voglio fare a Collecchio Corse ed a MJM Racing Team. Cercheremo di fare del nostro meglio.”

Prima esperienza sullo sterrato per Milo Pregheffi, alle note Anita Lamberti Zanardi sulla Mini Cooper di Autotech in versione Racing Start, unico partente al via della due giorni all’Adriatico.

Il pilota di Felino, al comando solitario della propria classe, punterà solamente ad arrivare.

“Purtroppo saremo da soli in classe anche qui” – racconta Pregheffi – “e questo toglie sicuramente degli stimoli alla nostra partecipazione. Sarà una gara nuova per me e per tutto il nostro team, non avendo mai corso su terra. Ammetto di essere un pochino nervoso.”

Se la regolarità sarà il comune denominatore dei due alfieri su sterrato ben diversa è la prospettiva che si incontrerà in quarta zona con un Edoardo De Antoni pronto a tornare sulla Skoda Fabia Rally2 di Motor Team, in occasione del Rally del Friuli Venezia Giulia.

Il pilota di Camposampiero, tra Sabato e Domenica, tenterà di ripetere l’incredibile prestazione messa in campo nella passata edizione, terzo assoluto e primo tra le giovani promesse.

Ad affiancare il portabandiera della nuova generazione in casa parmense sarà Marco Del Torre.