Continua in Emilia Romagna il Venturo Blu Hours Beach Tour

EMILIA ROMAGNA – L’odore del mare, i suoi colori, i profumi del Mediterraneo che riempiono l’aria: tutto ciò che può circondarci durante una classica giornata in spiaggia racchiuso in un bicchiere di Venturo Aperitivo Mediterraneo. L’inconfondibile tocco blu che ridisegna il rituale dell’aperitivo con il suo twist inaspettato arriva sui lidi delle località balneari più cool d’Italia con il suo Blu Hours Beach Tour: una nuova esperienza lontana dai più classici rossi dell’happy hour.

Cinque regioni, decine di spiagge tra le più cool d’Italia e l’iconico blu del Venturo Spritz da sorseggiare in riva al mare al tramonto. Da luglio a settembre, Venturo Aperitivo Mediterraneo conquista così i lidi delle coste italiane con il twist inaspettato che rompe gli schemi. Dopo Puglia, Lazio e Veneto, prosegue in Emilia-Romagna il tour di Venturo Aperitivo Mediterraneo dedicato alle località balneari più cool d’Italia, tra il 22 e il 27 agosto con tappe a Marina di Ravenna, Riccione e Rimini. Il tour si concluderà infine in Toscana, tra Versilia e Argentario.

Veri e propri take over pensati per intrattenere bagnanti e turisti tra giochi, gadget e DJ set al tramonto, accompagnati naturalmente dal Venturo Spritz. Un’oasi di gusto e convivialità dove l’inaspettato ha il colore turchese delle acque del Mediterraneo e il gusto del Venturo Spritz, il perfect serve che in una semplice miscela 1:1:1 unisce 50ml di Venturo Aperitivo Mediterraneo, 50ml di prosecco Brut o Extra-Brut e 50ml di soda, con una mezza bordatura di sale sul bicchiere per elevare il rituale dell’aperitivo con un tocco inaspettato. Infuso con botaniche selezionate, limone, rosmarino, camomilla blu e sale marino, Venturo Aperitivo Mediterraneo si fa notare prima ancora del primo sorso, trasformando il rosso del tramonto nel blu di un cocktail fresco e aromatico.

Per scoprire i locali e rimanere aggiornati sulle date del Venturo Blu Hours Beach Tour basterà consultare il sito: https://www.venturoaperitivo.com/it-it/events

Il calendario delle tappe in Emilia-Romagna del Venturo Blu Hours Beach Tour: