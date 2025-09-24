Consiglio metropolitano, dichiarazioni di inizio seduta del Gruppo Centro sinistra su: cessate il fuoco a Gaza e viabilità e mobilità nella Valle del Reno

BOLOGNA – Trasmettiamo di seguito il testo di due dichiarazioni di inizio seduta del Gruppo Centro sinistra, rese in apertura della seduta odierna del Consiglio metropolitano dalla consigliera Mery De Martino, sul cessate il fuoco a Gaza e dal consigliere Franco Cima, sulla viabilità e mobilità nella Valle del Reno.

Cessate il fuoco a Gaza:

“Il Gruppo Bologna metropolitana centrosinistra intende ringraziare la Città metropolitana di Bologna in tutte le sue diverse rappresentanze, professioni e generazioni per le manifestazioni che venerdì, lunedì e in questi giorni si stanno svolgendo a sostegno del popolo palestinese, per chiedere il cessate il fuoco su Gaza e la fine delle operazioni del governo Nethanyau responsabile del Genocidio in corso.

Il ringraziamento lo rivolgiamo anche alle forze dell’ordine impegnate a garantire la libertà di manifestazione e condanniamo ogni azione violenta che ha generato contusioni alle persone e danni al patrimonio pubblico. Danni che nel comune capoluogo sono stati contenuti e portati avanti da una mera minoranza rispetto alla marea di manifestanti pacifici, come riferito anche dal questore Sbordone.

Da questi banchi diamo eco all’appello dei giuristi per Gaza iniziativa nata a Bologna che prevede in apertura di ogni udienza la lettura del preambolo allo Statuto della Corte penale internazionale che ricorda, tra l’altro, come «i delitti più gravi che riguardano l’insieme della comunità internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita», lettura che ricorda che lo Stato italiano, per Costituzione e per legge, con l’adesione a trattati e convenzioni, ha scelto la tutela dei diritti fondamentali e la persecuzione dei crimini internazionali”.

Valle del Reno:

“Il Gruppo Bologna metropolitana centrosinistra sostiene l’azione politica dei sindaci e delle sindachə dei territori della Valle del Reno sui temi della viabilità e della mobilità, fondamentali al fine di garantire sviluppo e tenuta del settore imprenditoriale, tenuta dei numeri legati agli standard del turismo e ultimo, ma non ultimo, sicurezza sociale e della comunità.

Dichiariamo da questi banchi piena collaborazione alla richiesta avanzata da sindaci e sindache dei comuni ubicati lungo la Porrettana di un incontro con il MIT alla presenza del Ministro, coinvolgendo le autorità regionali e metropolitane competenti in materia, affinché possano essere congiuntamente rappresentate le specifiche istanze provenienti dal territorio dentro le sedi più opportune: dagli investimenti di RFI, a partire dal completamento del nodo ferro stradale di Casalecchio di Reno, alla redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione della Bretella Reno-Setta, fino agli interventi di messa in sicurezza e di adeguamento della SS64 Porrettana”.