Confindustria Emilia: il 28 maggio a Bologna si parla di coaching e cultura aziendale

BOLOGNA – Sarà Bologna a ospitare la seconda presentazione ufficiale del libro “Mentoring e coaching per le aziende: il metodo Pack per lo sviluppo delle persone”, edito da FrancoAngeli e firmato da Pietro Maria Picogna e Giacomo Gentili, Forbes Under30 e fondatori della startup HR Tech Pack.

L’evento si terrà mercoledì 28 maggio dalle 18.00 alle 20.00 in Via San Domenico, 4 (Bologna), negli spazi di Confindustria Emilia. L’incontro è aperto al pubblico previa registrazione a questo link (https://lu.ma/ixc98cls).

A dialogare con gli autori ci saranno anche Vittoria SanPietro, Innovation Manager di Emilbanca, Selene Santacaterina, HR Director di Amadori, Luca Manfredi, ex HR e Coach Certificato, e Matteo Martinuzzi, Coach Certificato, per un confronto sulle nuove frontiere della formazione aziendale e del talento.

Come sviluppare, infatti, talenti, rafforzando la leadership e promuovendo una cultura aziendale innovativa?

Sono queste le domande al centro del nuovo libro, “Mentoring e coaching per le aziende: il metodo Pack per lo sviluppo delle persone”, edito da FrancoAngeli e disponibile dal 28 aprile nelle principali librerie e piattaforme online.

Scritto dagli imprenditori Forbes Under30 e fondatori della startup HR tech Pack, Pietro Maria Picogna e Giacomo Gentili, il volume nasce per affrontare l’importanza del mentoring aziendale con un approccio scientifico e pratico, pensato per integrare mentoring e coaching nelle strategie d’impresa.

Attraverso teoria, esercizi e casi studio, il volume offre strumenti concreti per valorizzare il capitale umano e trasformare la formazione in un asset strategico.

Il metodo Pack, al centro del libro, vuole rappresentare uno spunto di profonda riflessione nella gestione delle risorse umane. Basato sull’analisi dei dati e su un approccio digitale in continua evoluzione, ha come obiettivo favorire la personalizzazione dei percorsi di crescita e di misurare l’impatto del mentoring e del coaching in azienda. Il libro esplora le differenze tra i due strumenti, la loro complementarietà e le best practice per implementarli con successo, fornendo al lettore una guida chiara e applicabile.

Le testimonianze di esperti come Pino Mercuri, Tania Ferrari, Pamela Petruzzi, Gianluca Piraino e Ilaria Cosentini arricchiscono il racconto con esperienze reali, offrendo spunti pratici per chi opera nel mondo delle risorse umane. Il testo si rivolge in particolare a HR Manager e HR Director, professionisti che desiderano integrare mentoring e coaching nelle loro strategie di sviluppo dei talenti, con un metodo scientificamente validato e supportato da strumenti digitali innovativi.

“La crescita di un’azienda passa sempre attraverso la crescita delle persone. Con questo libro vogliamo dimostrare che mentoring e coaching, se supportati da metodo e dati, non sono solo strumenti di sviluppo, ma potenti acceleratori di talento e innovazione”, spiegano gli autori.

Dopo Bologna, l’ultimo appuntamento sarà il 29 maggio a Milano negli spazi di Datapizza.

Autori

Gli autori, giovani imprenditori inseriti tra i Under 30, portano con loro un bagaglio di esperienze internazionali e una profonda conoscenza del settore. Pietro Maria Picogna, CEO e Co-Founder di Pack, ha vissuto e lavorato in quattro continenti, maturando competenze nel settore finanziario prima di fondare la piattaforma Pack. Fondatore di GenQ e fondatore di Italian Tech Club, ha tenuto lezioni presso università come ESADE, UNIMI e University of Bologna. Giacomo Gentili, CPO e Co-Founder di Pack, ha un background in International Management e un’esperienza consolidata come Business Developer e Innovation Consultant. Mentor certificato, è stato Guest Lecturer presso Bologna Business School e London Metropolitan University.

Imprese e risorse umane, a Bologna la seconda presentazione del libro “Mentoring e coaching per le aziende” (FrancoAngeli)

28 maggio, ore 18 | Bologna, Via San Domenico, 4 | Spazi Confindustria Emilia

Il 28 maggio a Bologna per la seconda presentazione del libro dei due Forbes Under30 di Pack e tavola rotonda con esperti HR di Emilbanca, Amadori e coach certificati negli spazi di Confindustria Emilia