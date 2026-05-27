Conclusa l’undicesima edizione del Concorso corale “Città di Riccione” tra musica e giovani talenti

RICCIONE (RN) – Si è appena conclusa l’undicesima edizione del Concorso corale “Città di Riccione” per cori a voci bianche. Nel corso del weekend del 23 e 24 maggio, ben 11 formazioni provenienti da Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Trentino e Campania hanno portato la musica in città, alternandosi tra il concerto inaugurale, le prove di concorso e flash mob nel cuore di Riccione.

Domenica 24 maggio, sul palco dell’Auditorium “Rita Levi-Montalcini”, la sfida è entrata nel vivo davanti alla giuria e al pubblico in una vera e propria maratona di note e talento. Ad aggiudicarsi la vittoria di questa undicesima edizione sono stati il Coro Artemia e il Coro G. Cerini di Faenza per la categoria dei cori scolastici.

La manifestazione è stata organizzata dall’associazione “Le Allegre Note”, in collaborazione con Aerco (Associazione emiliano-romagnola cori) e l’assessorato alla Cultura del Comune di Riccione.