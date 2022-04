Conclusa la seduta odierna in presenza del Consiglio comunale di Ferrara. L’esito delle votazioni

Assemblea cittadina convocata lunedì 11 aprile 2022 alle 15 in residenza municipale – Diretta AUDIO-VIDEO e ARCHIVIO

FERRARA – Lunedì 11 aprile alle 15 il Consiglio comunale di Ferrara si riunirà in presenza nella sala consiliare del Municipio. Il calendario della riunione è stato definito dalla Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri.

La seduta sarà aperta con la fase delle Comunicazioni, quando l’Assemblea sarà invitata a ricordare la figura di Corrado Calò, docente e uomo politico recentemente scomparso. Calò stato infatti, tra l’altro, dirigente scolastico, preside dell’ITIP dal 1973 al 1994 e capogruppo del Consiglio Comunale di Ferrara dal 1981 al 1985. I lavori proseguiranno poi con la relazione annuale dell’Autorità Garante delle Persone con Disabilità: il tema sarà sviluppato grazie agli interventi dell’assessore Angela Travagli e dei membri dell’Autorità Garante Davide Conti e Carlos Dana.

Seguiranno esame e voto su una delibera dell’assessore Nicola Lodi e su due delibere di competenza del sindaco Alan Fabbri. In particolare è prevista la votazione a scrutinio segreto per la nomina dei componenti del Collegio dei Garanti (art. 37 dello Statuto Comunale). In chiusura presentazione di una Mozione del gruppo PD (sull’intitolazione del parco di via Golena a Cocomaro di Focomorto).

Questo l’ordine del giorno del Consiglio comunale e l’esito delle votazioni:

COMUNICAZIONI

>> Il presidente del Consiglio comnunale Lorenzo Poltronieri ha invitato l’assemblea ad un minuto di raccoglimento per ricordare Corrado Calò, scomparso nel mese di marzo. Nome importante della scuola e della politica ferrarese, è stato dirigente scolastico, preside dell’Itip dal 1973 al 1994, e capogruppo nel Consiglio comunale di Ferrara dal 1981 al 1985.

>>RELAZIONE ANNUALE dell'”Autorità Garante delle Persone con Disabilità”

In apertura, per illustrare modalità e caratteristiche della formula operativa dell’Autorità del Garante delle persone disabili, e ringraziare i responsabili a nome dell’Amministrazione comunale, è intervenuto l’assessore Angela Travagli.

La relazione è stata poi illustrata da Davide Conti e Carlos Dana.

LA SCHEDA – Il Garante delle persone con disabilità è un organo collegiale formato da due componenti e viene nominato dal Sindaco. I componenti sono un esperto identificato nel Portavoce, persona nominata dal C.F.A.D. (Comitato Ferrarese Area Disabili), con specifiche competenze nell’ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali e un esperto in possesso di competenze in materie giuridiche individuato a seguito di pubblicazione di un avviso pubblico. Negli ambiti di propria competenza, il Garante opera in piena autonomia dalla politica e dall’Amministrazione, con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e/o funzionale. Esercita le sue funzioni in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, di propria iniziativa o su segnalazione, nei confronti di tutte le unità organizzative dell’Amministrazione Comunale e delle sue articolazioni territoriali; degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dall’Amministrazione Comunale o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza; dei Consorzi e società cui il Comune di Ferrara, a qualsiasi titolo, partecipi; di tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici servizi, nonché dei privati affidatari dei servizi comunali (..).

Nel corso del dibattito sono intervenuti i consiglieri Merli (PD), Ferraresi (Misto), Franchini (Lega), Mantovani (M5S), Peruffo (FI), Maresca (Gente a Modo), Zocca (Prima Ferrara), Carità (Ferrara Cambia), Soffritti (FdI).

DELIBERE

Assessore Nicola Lodi (Sicurezza, Protezione civile, Frazioni, Mobilità, Urbanistica, Edilizia, Rigenerazione urbana, Palio)

>> PG 41944/22 – Autostrada A13 Bologna – Padova – Progetto definitivo “Ampliamento alla terza corsia nel tratto Bologna Arcoveggio – Ferrara Sud”. Accertamento di conformità urbanistica e territoriale DPR n. 383/94 e s.m.i. – Parere di competenza.

La delibera è stata illustrata dall’assessore Nicola Lodi. Le caratteristiche dell’intervento sono state poi indicate dal dirigente comunale all’Urbanistica Fabrizio Magnani.

Per dichiarazioni di voto sono intervenuti i consiglieri Colaiacovo (PD), Zocca (Prima Ferrara).

La delibera è stata approvata all’unanimità.

Sindaco Alan Fabbri (Sanità, Agricoltura, Affari Generali, Affari Legali, Relazioni istituzionali, Comunicazione)

>> PG 41726/22 – Rinnovo fino al 31/12/2024, agli stessi patti e condizioni, delle convenzioni tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera, nell’ambito dell’Associazione Intercomunale Terre Estensi

La delibera è stata illustrata dall’assessore Nicola Lodi.

La delibera è stata approvata all’unanimità.

>> PG 40659/22 – Nomina dei componenti del Collegio dei Garanti previsto dall’art. 37 dello Statuto Comunale

Nello corso di una votazione segreta l’assemblea comunale ha eletto i seguenti quattro membri effettivi del Collegio dei Garanti: Guelfi (15 voti), Ravagnan (15 voti), Longobucco (11 voti) e Andriulli (14 voti). Presidente sarà il più anziano fra i primi due, risultati a pari merito. Membri supplenti sono stati nominati i signori Mantovanini (16 voti) e Bernabei (10 voti).

ORDINI DEL GIORNO MOZIONI

>> PG 46425 – 04/04/2022 – Gruppo PD – Mozione sull’intitolazione parco di via Golena a Cocomaro di Focomorto

Il documento è stato illustrato dal consigliere Colaiacovo (PD). Sono intervenuti i consiglieri Mantovani (M5S), Franchini PD), Fusari (Azione civica).

La Mozione è stata approvata all’unanimità.

La seduta si è conclusa alle 17.45