Conad City di via Osoppo inaugura venerdì 6 agosto

Tagliano il nastro Luca Ferrini e Luca Panzavolta

CESENA – Inaugura venerdì 6 agosto alle ore 9 il Conad City La Villa di via Osoppo a Cesena. Il taglio del nastro avverrà prima dell’apertura, nel rispetto delle disposizioni anti-covid.

Saranno presenti l’assessore alle Attività Produttive, Luca Ferrini, e l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati-Conad, Luca Panzavolta. Il Parroco di San Giuseppe Artigiano don Daniele Bosi impartirà la benedizione.

Il punto vendita si trova in via Osoppo 86 e impiega 12 persone. La gestione è affidata alla società La villa snc di Claudio Maroncelli e soci, di riconosciuta professionalità ed esperienza. La superficie complessiva di vendita è di circa 460 metri quadri.

Nel supermercato spicca la cura dei prodotti freschi che caratterizza il marchio Conad e grande attenzione alle referenze del territorio romagnolo, in particolare per l’ortofrutta, ma anche per la salumeria, le carni e i formaggi. I clienti possono trovare all’interno la macelleria servita con lavorazione tradizionale, il pesce confezionato, la gastronomia ricca di pietanze calde e fredde pronte da mangiare. Il City dispone di parcheggio gratuito e consente il pagamento con Conad Card.

Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 7 alle 20; la domenica dalle 8.30 alle 12,30.

«Il Conad City di via Osoppo — dichiara l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta — era uno dei punti vendita che furono acquisiti da Auchan nell’ambito della operazione strategica con cui Conad è diventato il primo gruppo della grande distribuzione organizzata in Italia. Serve un’area importante per la città, quella di Villachiaviche e Sant’Egidio, con una clientela principalmente di prossimità. Il cambio di insegna viene ora seguito da una completa ristrutturazione che, unita alla comprovata professionalità dei soci che hanno in gestione il negozio, siamo certi porterà il marchio Conad a entrare ancora più nel cuore dei cesenati».

Commercianti Indipendenti Associati è costituita da imprenditori dettaglianti indipendenti ed è una delle cooperative associate in Conad. La rete associata è presente in Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (province di Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli-Venezia Giulia, Veneto (assieme a Dao), Milano e alcune province della Lombardia. Il fatturato di vendita nel 2020 si è attestato a 2,3 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2019. La cooperativa ha una rete multicanale di 277 punti vendita; il sistema (tra punti vendita, società e cooperativa) occupa 10.906 persone.