Con l’accensione delle luci di Natale parte il cartellone del Capodanno più lungo del mondo

RIMINI – Con l’accensione delle luci, Rimini si veste a festa e dà il via alle iniziative del cartellone ‘Rimini il Capodanno più lungo del mondo che attraverserà tutto il periodo delle festività per arrivare fino all’Epifania. Il programma di questa prima settimana vedrà il teatro Amintore Galli ospitare due spettacoli di grande rilievo. Dal 25 al 27 novembre, la tragedia di Shakespeare Macbeth viene rappresentata in diverse serate, con Daniele Pecci che si confronta sia come regista che come protagonista, affiancato da Sandra Toffolatti e un cast di altri dieci attori.

Il 28 novembre, il palco del Galli si anima con La dernière danse?, uno spettacolo di danza firmato dal Balletto di Roma e diretto da Miki Matsuse. Lo spettacolo, che rende omaggio al coreografo Micha Van Hoecke scomparso quattro anni fa, è un viaggio tra presente e passato, tra ricordi giovanili e influenze artistiche, con una colonna sonora che spazia dai Platters ai Procol Harum. La performance rappresenta un’occasione unica per assistere alla danza d’autore italiana in un contesto di innovazione e tradizione, per la prima volta sul palcoscenico del Teatro Galli.

Domenica 30 novembre per il ciclo della 76ª Sagra Musicale Malatestiana, Parole per la musica, al Teatro degli Atti, l’appuntamento è con “Chopin: l’arte della leggerezza”, curato da Giovanni Bietti. Un’occasione per approfondire temi legati alla musica classica, al mito e alla storia del teatro, attraverso un dialogo tra esperti e pubblico, in un’atmosfera di riflessione e cultura.

Lunedì 1° dicembre, il Teatro Galli ospita invece un evento di grande rilievo per il futuro della città: il lancio ufficiale della prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER). Questa iniziativa, volta a promuovere l’autosufficienza energetica e la sostenibilità ambientale, sarà al centro di una serata che unisce informazione e cultura. Esperti del settore illustreranno al pubblico i benefici concreti ed economici e le innovative opportunità che la CER offrirà a Rimini e ai suoi cittadini. A impreziosire la serata sarà l’intervento speciale di Roberto Mercadini. L’artista e narratore offrirà una performance capace di descrivere in modo evocativo e coinvolgente il valore culturale e umano dell’energia condivisa.

Dal 25 al 30 novembre si tiene la 18esima edizione di Amarcort Film Festival, il festival dedicato ai cortometraggi, con una settimana di proiezioni e appuntamenti che coinvolgono Cineteca, Museo Fellini, Cinema Tiberio e Cinema Sant’Agostino. Ospiti il regista riminese Gianmarco Liggieri che riceve il Premio Cinema e Sport (25 novembre), Giorgio Diritti, premiato dagli studenti LABA (27 novembre) e lo scrittore Andrea De Carlo che riceve il premio Un Felliniano nel mondo (28 novembre).

Tra le iniziative natalizie spicca il grande Presepe di sabbia, sulla spiaggia libera di Piazzale Boscovich, che apre nel fine settimana e rimane visitabile fino all’11 gennaio. La 17° edizione dal titolo “Kolossal, dall’Arca di Noè a oggi” è la più imponente di sempre: un’opera artistica di circa 700 mq creata da scultori internazionali, con scene bibliche, personaggi e dettagli architettonici di rara bellezza. Fino al 6 dicembre, l’emozione è doppia: si potrà infatti accedere al cantiere creativo per ammirare le sabbie che prendono forma e cogliere il talento degli artisti mentre l’opera si compie.

Accanto al Presepe di Sabbia, si anima il Villaggio di Natale con la pista di Pattinaggio sul ghiaccio e i Mercatini di Artigianato e Collezionismo.

Anche la spiaggia si colora della magia del Natale con “Un Mare d’Inverno”, l’iniziativa che trasforma il litorale in un paesaggio poetico, dove arte, natura e luce si incontrano per raccontare la bellezza del mare anche nella stagione più silenziosa, offrendo un’esperienza suggestiva.

In centro storico, il tradizionale Mercatino dei Sogni di Natale in via Poletti offre proposte artigianali e i prodotti tipicamente natalizi nelle casette di legno decorate, mentre domenica 30 novembre in piazza Tre Martiri torna Rimini Antiqua, la mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage.

Mercoledì 26 novembre si tiene la 5ª edizione della SiRun, promossa in occasione del 62° Congresso Nazionale SIR della Società Italiana di Reumatologia, che si svolge al Palacongressi di Rimini. La manifestazione, aperta a tutti, include una corsa non competitiva di 10 km e una camminata di 5 km, con percorsi nel centro storico e nel Parco del Mare. Un evento per sostenere la lotta contro le malattie reumatologiche, che prevede premi per i primi classificati e una cerimonia di premiazione.

Sempre al Palacongressi il 30 novembre si terrà Rimini Mundi, un evento per premiare gli Ambasciatori che promuovono la città come destinazione internazionale, con la partecipazione di Raphael Gualazzi.

Il 29 novembre la Biblioteca Gambalunga si trasforma in uno spazio dinamico e accogliente inaugurando una nuova sezione di giochi da tavolo a disposizione per il prestito e offre un pomeriggio di gioco collettivo con la partecipazione straordinaria di autori di giochi e associazioni locali.

La settimana dedicata al progetto Ritorno all’Astoria si apre con un focus sul benessere mentale e sulla creatività, offrendo momenti di introspezione ed espressione personale attraverso il laboratorio di Life Journaling condotto da Silvia Canini e le sessioni di Dangerous Mind con Andrea Shinigami, previste il 23 e il 24 novembre. Non mancano anche occasioni di svago e movimento, come il corso di roller dance, una serata di pizzica salentina, mentre per gli appassionati di teatro non mancano spettacoli e laboratori. Il pomeriggio di sabato 29 si terrà anche l’evento pubblico di Innesti sull’Ausa, un’Azione Artistica Urbana Partecipata lanciata dall’Ecomuseo Rimini APS e curata da Sonia Fabbrocino. L’iniziativa si inserisce nel più ampio processo partecipativo bellASTORIA! di Città Visibili APS, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che invita artisti e residenti interessati alla riqualificazione urbana e all’attivazione culturale delle comunità per la realizzazione di un Rito Collettivo Fluviale e di Quartiere nel V° Peep Ausa di Rimini.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:

IN EVIDENZA

da martedì 25 a domenica 30 novembre 2025

Rimini, centro storico tra Cineteca, Museo Fellini, Cinema Tiberio, Cinema Sant’Agostino

Amarcort Film Festival

Arriva a Rimini la 18ª edizione dell’Amarcort Film Festival, una settimana dedicata ai migliori cortometraggi internazionali e all’immaginario felliniano che continua a ispirare registi da tutto il mondo. Una settimana di proiezioni di tutti i cortometraggi finalisti nelle 11 sezioni previste dal concorso riminese di corti, dedicato a Federico Fellini, a cui si aggiungono incontri con registi e autori noti al grande pubblico, spettacoli e premi.

Verrà conferito il Premio “Burdlaz”, istituito nel 2022 e rivolto a giovani registi esordienti.

Nell’ambito del Festival, al Palazzo del Fulgor, saranno esposte le foto finaliste della 10ª Biennale Fotografica Nazionale “Paparazzo” con le tematiche “Attraverso lo specchio: visioni in omaggio a Giulietta” e tema libero. Gli eventi principali:

>Martedì 25 novembre – Opening Night

Il regista riminese Gianmarco Liggieri riceve il Premio Cinema e Sport e presenta in anteprima assoluta ‘Punta de l’Est’, una storia autobiografica ambientata nella Romagna degli anni ’70. Proiezioni alle 20.00 e 21.30.

>Giovedì 27 novembre – Ore 21.00

Giorgio Diritti, premiato dagli studenti LABA, presenta ‘L’Ascolto’, un cortometraggio che approfondisce il mondo emotivo di bambini e adolescenti attraverso il lavoro di una psicoterapeuta.

>Venerdì 28 novembre – Ore 21.00

Lo scrittore Andrea De Carlo riceve il premio “Un Felliniano nel mondo” e porta in Cineteca una selezione di materiali rari e inediti sul suo rapporto con Federico Fellini.

Ingresso gratuito. Info: www.amarcort.it

da martedì 25 a giovedì 27 novembre 2025

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Macbeth Stagione teatrale di prosa e danza 2025/26 – Turni A-B-C

Macbeth è una fra le più note tragedie shakespeariane. Essa drammatizza i catastrofici effetti fisici e psichici della ricerca del potere per il proprio interesse personale. Daniele Pecci affronta questo testo sia come regista che come attore con Sandra Toffolatti nel ruolo di Lady Macbeth e un cast di altri 10 attori.

Orario: martedì 25 novembre, ore 21 – TURNO A; mercoledì 26 novembre, ore 21 – TURNO B; giovedì 27 novembre, ore 21 – TURNO C

Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

venerdì 28 novembre 2025

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

La dernière danse?

Stagione teatrale di prosa e danza 2025/26 – Danza

A quattro anni dalla scomparsa del coreografo belga Micha Van Hoecke, il Balletto di Roma rilegge e riporta in scena La dernière danse?, uno dei primi lavori creati per il suo Ensemble che negli anni 80 ne decretò la sua grande popolarità. L’opera di Van Hoecke rappresentò per il tempo una novità assoluta che lo rese uno dei protagonisti di fama mondiale del teatro – danza, grazie alla sua capacità di miscelare memorie, musica e movimento in un linguaggio multidisciplinare e personalissimo. In Italia lo spettacolo debuttò al Festival di Castiglioncello nel 1984, con un successo clamoroso che portò a una lungo periodo di residenza artistica nel nostro paese.

A firmare questo riallestimento è Miki Matsuse, compagna d’arte e di vita di Van Hoecke, che a giugno 2025 lo ha presentato in prima assoluta al Ravenna Festival, istituzione che a lungo accolse i lavori e la creatività del coreografo.

La dernière danse? è un viaggio attraverso il labirinto dei ricordi che mescola presente e passato: il primo amore, gli anni scapigliati dell’adolescenza parigina, l’influenza artistica di Maurice Béjart e Jean Babilée. Una colonna sonora ipnotica che va dai Platters agli adorati Procol Harum accompagna questo viaggio di danza, musica e visioni in un dialogo tra il Micha adolescente e il Micha adulto. “È la forza della musica che ancora trasmette l’energia – spiega Matsuse – che permette anche a chi non ha vissuto quell’epoca di capire quelle memorie”. Melodie, ritmi di samba, tango e rock traducono e comunicano quel campionario di emozioni e desideri comune a tutti i giovani, oggi come ieri.

Il Balletto di Roma, da sempre impegnato nella produzione e nella diffusione della danza d’autore italiana in Europa e nel mondo, ha un repertorio attento a innovazione e ricerca, mantenendo forte il legame con la storia e la tradizione. Con questa nuova produzione arriva per la prima volta sul palcoscenico del Teatro Galli.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

domenica 30 novembre 2025

Teatro degli Atti – Rimini centro storico

Parole per la musica

Rassegna della 76 Sagra Musicale Malatestiana – Incontri culturali con gli esperti

Immancabile l’appuntamento con Parole per la musica, il ciclo di incontri culturali ospitato tra la Sala Ressi del Teatro Galli e il Teatro degli Atti.

La rassegna spazia dalla musica classica al mito, dalla storia del teatro all’analisi di figure artistiche di spicco, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire diverse sfaccettature del panorama culturale.

L’appuntamento della settimana è per domenica 30 novembre 2025 – ore 17,00 al Teatro degli Atti con l’incontro dal titolo ‘Chopin: l’arte della leggerezza’, a cura di Giovanni Bietti.

Ingresso gratuito senza prenotazione Info: https://teatrogalli.it/tipo-spettacolo/parole-musica

domenica 30 novembre 2025

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

Rimini Mundi

Un riconoscimento agli Ambasciatori della destinazione che si sono distinti e hanno portato eventi nel nostro territorio. È nato così “Rimini Mundi”, Rimini nel mondo, il premio che suggerisce l’idea di una città che si presenta sulla scena nazionale e internazionale e che grazie agli Ambasciatori accresce la propria notorietà accreditandosi sempre più come destinazione per ospitare importanti eventi congressuali. Nell’occasione è prevista l’esibizione musicale gratuita di Raphael Gualazzi.

Orario: alle ore 19.00 (apertura porte alle ore 18:30) Ingresso gratuito

Info: 0541 711500 www.riminipalacongressi.it

lunedì 1 dicembre 2025

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Convegno di Lancio della Prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) di Rimini

Apre il convegno Roberto Mercadini

Rimini si prepara a compiere un passo strategico verso un futuro energetico più sostenibile con il lancio della sua prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER). L’evento di presentazione è concepito per essere un’occasione divulgativa aperta a tutti e finalizzata a illustrare i concreti vantaggi ambientali ed economici di questo innovativo modello di consumo energetico.

L’apertura del convegno sarà affidata a Roberto Mercadini, poeta, scrittore e narratore, figura nota per la sua capacità di coniugare cultura e divulgazione, che con il suo linguaggio poetico e ironico offrirà un intervento speciale dedicato ai temi dell’energia condivisa e della collaborazione tra le persone.

L’obiettivo dell’incontro al Teatro Galli è proprio quello di illustrare in dettaglio come la partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile possa portare a: Vantaggi Economici> Riduzione dei costi in bolletta grazie all’energia condivisa e all’accesso agli incentivi previsti per l’autoconsumo locale, e Vantaggi Ambientali> Contributo diretto alla riduzione delle emissioni di gas serra e all’incremento della produzione di energia da fonti pulite.

Ore 18 Ingresso libero Info: preadesioni.cerrimini@plangreen.it

INIZIATIVE NATALIZIE

fino al 6 gennaio 2026

Rimini

Il Sogno del Natale

Il centro città si trasforma in un palcoscenico incantato e l’illuminazione si diffonde in tutta la città con luminarie aeree e installazioni luminose, raggiungendo ogni borgo, il lungomare e perfino le zone più interne, in un progetto coordinato a basso impatto ambientale (LED).

fino a martedì 6 gennaio 2026

via Poletti – Rimini centro storico

Mercatino dei Sogni di Natale

Nel cuore del centro storico di Rimini, in via Poletti, la via adiacente al Teatro Galli, il tradizionale mercatino natalizio ospita le migliori aziende del settore artistico tradizionale e food specializzato, che espongono le loro proposte artigianali e i prodotti tipicamente natalizi nelle casette di legno decorate. Anche i più piccoli potranno divertirsi sui cavalli della Giostra francese (dalle 10 alle 19 circa) e potranno spedire le letterine a Babbo Natale.

Orario: intera giornata. Info: info@assovespucci.com

fino al 6 gennaio 2026

spiaggia di Rimini tra il bagno 1 e il bagno 63

Un Mare d’Inverno

La spiaggia di Rimini si colora della magia del Natale con “Un Mare d’Inverno”, l’iniziativa che trasforma il litorale in un paesaggio poetico, dove arte, natura e luce si incontrano per raccontare la bellezza del mare anche nella stagione più silenziosa. La duna sopraelevata, eretta in difesa della costa per la stagione invernale, si anima con 30 panchine e installazioni artistiche, che diventano il cuore di un percorso espositivo diffuso. Ogni panchina, racconta un diverso punto di vista sul tema dell’orizzonte, della memoria e del movimento, trasformando la spiaggia in un museo a cielo aperto. Il percorso raccoglie le opere di 28 artisti che usano linguaggi che si intrecciano come onde – fotografia, illustrazione, arte urbana e scrittura visiva – restituendo al pubblico un paesaggio in continua metamorfosi, sospeso tra arte e natura, tra cielo, terra e mare.

Un percorso suggestivo, che unisce le opere in mostra alla luce calda e avvolgente delle feste, fondendo in un’unica esperienza la poesia del mare e l’atmosfera natalizia. A cura di Piacere Spiaggia Rimini.

da sabato 29 novembre 2025 a domenica 11 gennaio 2026

Spiaggia libera Piazzale Boscovich – Rimini Marina Centro

Presepe di sabbia a Marina Centro

Kolossal: dall’Arca di Noé…ad oggi

L’edizione 2025/26 del Presepe artistico di sabbia si annuncia come la più grande e più imponente di sempre.“Kolossal“ è infatti il titolo dell’edizione 2025, un’opera monumentale di circa 700 mq interamente al coperto. Otto artisti internazionali della sabbia, provenienti da nazioni come Spagna, Turchia, Russia, Bulgaria e Italia hanno unito la loro maestria per creare gruppi scultorei giganti realizzati con la sola sabbia e acqua, che raffigurano scene bibliche, personaggi e dettagli architettonici di rara bellezza. Questo grande spettacolo si può ammirare sulla spiaggia a due passi dal mare dal 29 novembre all’11 gennaio, e, fino al 6 dicembre, è possibile visitarlo in fase di Work in Progress con gli scultori all’opera. Un’occasione unica per assistere in diretta alla nascita di queste straordinarie sculture. Le visite al Presepe di Sabbia saranno accompagnate da personale addetto che guiderà nella visita spiegando nei dettagli aspetti tecnici e spirituali dalla costruzione alle varie tematiche del Presepe. Il presepe si trova all’interno del Villaggio di Natale accanto alla pista di Pattinaggio sul ghiaccio, al grande tendone del Circo di Happy Family, ai Mercatini di Artigianato e Collezionismo e alla zona calda dedicata agli spettacoli e all’intrattenimento.

L’ingresso è a pagamento (adulti € 3,00, ragazzi fino a 14 anni € 2,00), gratuito per i bambini sotto i 120 cm di altezza e per i portatori di handicap.

Orario: giorni feriali (Lunedì-Venerdì): 10:00 – 12:30 e 14:30 – 18:30. Festivi, Prefestivi (Sabato-Domenica) e Vacanze Natalizie (dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026): 09:30 – 19:00 (orario continuato). Info: 331 522 4196 www.facebook.com/presepesabbia.rn/

Da sabato 29 novembre 2025 a domenica 11 gennaio 2026

Rimini, piazzale Boscovich Ice Village

Villaggio di Natale e pista di pattinaggio su ghiaccio

Accanto al Presepe di sabbia si erge il Villaggio di Natale a due passi dal mare, che include il tradizionale mercatino natalizio di Artigianato e Collezionismo con casette di legno addobbate a festa, l’Happy Circus con il tendone multicolore e i suoi spettacoli per bambini e la zona calda dedicata all’intrattenimento. Infine la grande pista di pattinaggio su ghiaccio tutta al coperto dove esibirsi in evoluzioni sul ghiaccio con possibilità di noleggio pattini.

Orario villaggio e pista pattinaggio: dal lunedì al venerdì (fuori dal periodo natalizio), l’apertura è pomeridiana, dalle 14:30 alle 23:00. Nei giorni festivi e prefestivi e durante le vacanze di Natale (23 dicembre – 6 gennaio), l’orario è continuato, dalle 10:00 alle 23:00. Fanno eccezione le giornate di Natale e Santo Stefano, in cui l’Ice Village è aperto dalle 10:00 – 12:30 e dalle 15:30 – 24:00. Apertura Happy Circus dal 6 dicembre all’11 gennaio con 2 spettacoli al pomeriggio dei giorni festivi e prefestivi e durante le vacanze di Natale tutti i giorni fino al 6 gennaio con i seguenti orari: dalle 15:30 – 17:15 e dalle 17:30 – 19:30. Ingresso a pagamento alla pista di pattinaggio e al Circo.

Info: 331 522 4196 – 375 78 14 857