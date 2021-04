Con il ricettario di Famila la Festa della Mamma è più buona e ha un cuore grande

Parte del ricavato delle vendite del libro di specialità marchigiano-romagnole andrà a sostegno del Centro Antiviolenza Linea Rosa

CESENA – La bontà delle specialità gastronomiche di Romagna e Marche soddisfa il palato e fa bene al cuore, soprattutto al cuore delle mamme. In occasione della Festa della Mamma, infatti, Arca Spa lancia la sua iniziativa benefica con la vendita della prima edizione del libro di ricette ‘Marche & Romagna in tavola – 100 specialità della tradizione dai fornelli di Albarosa e dal sito la ‘latuaricetta.com’.

A partire dal 28 aprile fino al 9 maggio, il ricettario sarà disponibile in vendita alla cassa dei supermercati Famila e Famila Market e parte del ricavato sarà devoluto in beneficienza ad associazioni locali romagnole e marchigiane che si occupano di aiuto e sostegno alle mamme.

“Abbiamo deciso di sostenere cinque associazioni che si occupano delle madri in difficoltà comprese tra Romagna e Marche. Pensare ad un gesto di solidarietà per le mamme nasce dall’idea che lega la cucina alla famiglia e in particolare, al ricordo che tutti abbiamo della mamma che preparando da mangiare si prende cura di tutti – spiega Giovanni Baldacci presidente di Arca Spa – per noi di Arca la famiglia è il focus su cui puntiamo con le nostre scelte aziendali. Legare la vendita del ricettario alla Festa della Mamma ci è sembrata la migliore occasione per suggerire un regalo, facendo un bel gesto verso le mamme che lo ricevono e un gesto ancora più bello verso le mamme in difficoltà”.

Sul territorio romagnolo sarà Linea Rosa a ricevere la donazione. Linea Rosa è un Centro Antiviolenza con sedi a Ravenna, Russi e Cervia che aiuta le donne che subiscono violenze fisiche, psicologiche, sessuali ed economiche. Le operatrici e le volontarie accolgono e sostengono le donne maltrattate nella scelta di interrompere la relazione violenta, aiutandole nella realizzazione della propria autonomia o semplicemente ascoltandole. “L’associazione dispone di cinque case rifugio a indirizzo segreto in cui le donne con i loro figli sono accolte e tutelate. Essere i destinatari di parte del ricavato di questa bella iniziativa ci rende felici per il suo valore concreto di aiuto e anche per il sentimento di solidarietà che lega le donne e le mamme. Ci piacerebbe utilizzare la somma che riceveremo per la manutenzione e la cura delle case rifugio”, dichiara la presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara.

Il ricettario vuole essere il trait d’union tra la tradizione delle ricette, tramandate da generazioni in taccuini preziosi, e l’innovazione che le rende fruibili e più semplici da eseguire grazie alle videoricette scaricabili dal QRcode che si trovano nel libro. Diviso in otto sezioni ricche in contenuti e con una grafica che cattura, la raccolta è l’insieme dei migliori piatti che hanno rimpinguato il portale di Famila Romagna e Marche (‘latuaricetta.com’) e, negli anni, hanno arricchito nove edizioni di calendario della catena Famila come ricette vincitrici del concorso ‘Scrivi la tua Ricetta’.

A completare l’opera, c’è il sostanzioso contributo di Albarosa Zoffoli, la Lady Chef di questi territori che svela alcuni dei suoi segreti in cucina: “Sono davvero felice di avere partecipato alla realizzazione di questo libro – spiega Albarosa – unico nel suo genere per il suo particolare tratto geografico e perché raccoglie autentiche ricette di casa, legando il passato al presente. Questo è anche il mio modo di interpretare la cucina che guarda alla tradizione con le giuste concessioni alla modernità”.

ARCA SpA

Arca SpA nata nel 1972 a Cesena, è un’azienda multicanale e opera nel mondo della GDO sia con pv al dettaglio che con pv all’ingrosso; ha una rete di vendita che si estende da Bologna fino ad Ancona con diverse insegne: 13 Famila, compreso il nuovo di Vecchiazzano, 21 A&O e 19 Cash &Carry.

ARCA S.p.A. fa parte del gruppo Unicomm.

Gruppo Unicomm

Il Gruppo UnicommSpA è un’importante realtà del mondo della grande distribuzione italiana.

Nato in Veneto, nel corso dei suoi quasi 70 anni di storia è cresciuto fino ad essere presente oggi in 7 regioni e 32 province italiane. Conta oltre 7.000 dipendenti e più di 270 punti di vendita diretti. In Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio, oltre a numerosi negozi affiliati.

L’azienda opera sul territorio con sette insegne che i clienti hanno imparato a conoscere ed apprezzare negli anni. Emisfero Ipermercati, Famila, Mega ed Emi per le medie superfici, A&O per i negozi di prossimità, C+C Cash&Carry per l’ingrosso, Hurrà per i discount. Unicomm è associata al Gruppo Commerciale Selex (già Unione Volontaria A&O), fin dal 1964, anno di fondazione.

SELEX Gruppo Commerciale

Nato nel 1964 come Unione Volontaria A&O, SELEX Gruppo Commerciale – con l’ingresso di SUN a gennaio 2021- ha consolidato una quota di mercato del 13,7% (Iper + Super + Superettes + Discount). Costituito da 18 Imprese Associate, il Gruppo ha una rete commerciale formata da 3.207 punti di vendita e un organico di oltre 41.000 addetti. Le insegne nazionali che fanno capo al Gruppo sono Famila, A&O e C+C. A queste si affiancano insegne regionali spesso leader sul territorio.

SELEX Gruppo Commerciale fa parte della Centrale d’acquisto ESD Italia, a sua volta partner della centrale leader europea EMD. Corporate: www.selexgc.it | E-commerce: www.cosicomodo.it