Con il gruppo di lettura “Leggermente” si parla del libro di Byung-Chul Han “Contro la società dell’angoscia”

Sabato 14 febbraio 2026 alle 10:30 incontro in via Grosoli 42 (Barco – Ferrara)

FERRARA – Sarà dedicato al libro di Byung-Chul Han “Contro la società dell’angoscia” il nuovo incontro del gruppo di lettura “Leggermente”, in programma sabato 14 febbraio 2026 alle 10:30 alla biblioteca comunale Bassani (via G. Grosoli 42, Barco – Ferrara).

L’appuntamento, a cura di Giancarlo Moretti, è organizzato in collaborazione con il Servizio Biblioteche e Archivi, ed è a partecipazione gratuita con iscrizione da effettuare chiamando il numero 0532418280 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

“Stiamo barattando l’empatia, la solidarietà, la stessa capacità di pensare e di raccontare la nostra esistenza con un eterno presente sovraccarico di informazioni disorientanti, ansie da prestazione, solitudine. Eppure ci sono ancora spazi d’azione e pensiero, altri modi di vivere. E a innervarli è la forza della speranza. Una forza che non si esplica nell’attesa, ma apre la strada alla rivoluzione. Attraverso un confronto – un vero e proprio corpo a corpo – con alcuni dei maggiori pensatori del Novecento, Byung-Chul Han traccia una topografia di questo concetto e del suo potere salvifico. Perché chi spera sa che l’ultima parola – su di noi e sul mondo – non è ancora stata detta”.

Leggermente è un gruppo di lettura formato da persone che leggono in privato un libro scelto in comune. La lettura viene poi condivisa: si parla del libro, se ne approfondiscono i temi, si condividono le emozioni provate.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it/