Comunicare la scienza, la salute, l’ambiente: 100 esperti all’Università di Parma per formare futuri comunicatori scientifici

PARMA – Dal professor Stefano Caserini, tra i maggiori esperti in Italia in materia di cambiamento climatico, a Silvia Bencivelli, scrittrice, giornalista scientifica e conduttrice televisiva, passando per Mauro Varotto, delegato del sistema museale dell’Università di Padova al direttore del MUSE di Trento Massimo Bernardi. E ancora giornalisti di fama nazionale come Luigi Ripamonti, Roberta Villa, Stefano Feltri, Cristina Da Rold, Eliana Liotta, Carla Massi, Fabrizio Binacchi e tanti altri.

Professionisti prestigiosi e autorevoli nei rispettivi campi, sono solo alcuni dei docenti – tra conferme e novità – protagonisti della quinta edizione del Master di I livello in Comunicazione Scientifica dell’Università di Parma, corso di studi completamente in e-learning dedicato a chi desidera conoscere e imparare dai principali comunicatori nell’ambito della scienza e della salute.

Un corpo docente formato da 100 professionisti della comunicazione

L’anima del Master COSE è proprio il corpo docente, composto da circa 100 esperti di comunicazione scientifica a livello nazionale, tra accademici provenienti da aree disciplinari diverse e da prestigiose Università italiane, figure di spicco del giornalismo scientifico e comunicatori scientifici di eccellenza nel panorama nazionale.

>> Docenti: https://www.mastercose.unipr.it/i-docenti/

Iscrizioni aperte fino al 13 ottobre 2025

Le iscrizioni al Master in Comunicazione scientifica dell’Università di Parma sono aperte fino al 13 ottobre 2025 e sono solo 70 i posti disponibili: le domande saranno accettate in ordine cronologico di presentazione; può iscriversi chiunque sia in possesso di una laurea triennale, magistrale o del vecchio ordinamento, in qualunque ambito.

>> Bando: https://www.mastercose.unipr.it/#bando

Le finalità del corso

L’obiettivo del Master è fornire ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti necessari a diventare figure professionali capaci di guidare le strategie e i processi comunicativi relativi a tematiche scientifiche e della salute, in grado di gestire la complessità del mondo della comunicazione sfruttando conoscenze interdisciplinari; il percorso è rivolto dunque a futuri comunicatori e divulgatori scientifici, ma anche a scienziati e medici che vogliono capire come comunicare in modo efficace e, in generale, chiunque voglia imparare gli elementi e le strategie della comunicazione scientifica.

Focus su cambiamento climatico, sostenibilità, IA e nutrizione

Tra le varie novità del programma didattico, rispetto alle edizioni precedenti del Master, figurano gli approfondimenti dedicati al tema del climate change e della sostenibilità, argomenti complessi ma che hanno un forte impatto sulla vita di tutti i giorni e che occorre saper trasmettere con competenza e chiarezza, combattendo i pericoli rappresentati da disinformazione e fake news. Si confermano anche nella nuova edizione i focus sull’IA – Intelligenza artificiale e la nutrizione.

Un percorso formativo fortemente multidisciplinare

Nato all’interno del Dipartimento di Medicina e Chirurgia ma fortemente interdisciplinare, il Master COSE è diretto da Susanna Esposito, professore ordinario di Pediatria generale e specialistica, Direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria e della Clinica Pediatrica all’Ospedale dei Bambini Pietro Barilla dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Il Master propone, da novembre 2025 a giugno 2026, un percorso formativo di 1500 ore che comprendono lezioni on line, in modalità sincrona e asincrona, studio individuale, tirocinio o progetto di ricerca ed elaborato finale. I crediti formativi universitari rilasciati sono 60.

>> Programma didattico: https://www.mastercose.unipr.it/#programma

Strumenti e opportunità professionali

Il Master COSE offre numerose opportunità professionali. Gli iscritti saranno preparati a entrare e affermarsi nei campi della comunicazione e del giornalismo scientifico con l’utilizzo dei vari mezzi di comunicazione, da quelli più tradizionali agli strumenti digitali e social, a predisporre e gestire piani di comunicazione per enti di ricerca, istituzioni pubbliche e private, con particolare riferimento ad aziende e strutture sanitarie, università, musei scientifici e centri di ricerca, scuole, nonché alle imprese private dell’ambito sanitario, scientifico, editoriale, ecc.

Tutte le lezioni da remoto

Per venire incontro alle esigenze degli studenti che lavorano o che non possono trasferirsi a Parma, il Master in Comunicazione scientifica si svolge interamente online. Sia le lezioni che i 2 esami previsti sono fruibili via Teams, mentre l’unico evento in presenza è la presentazione della tesi. L’uso di tecnologie multimediali e di internet per l’apprendimento a distanza, unito alla possibilità di seguire le lezioni di numerosi docenti altamente qualificati, rappresentano due delle prerogative che rendono questo Master unico nel territorio nazionale.

Il Master ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e dell’Azienda USL di Parma.

Per informazioni:

e-mail mastercomunicazionescientifica@unipr.it

web www.mastercose.unipr.it