ColornoPhotoLife 2022 presenta “Poeti in dialogo”

COLORNO (PR) – Il 26 agosto ha preso il via l’anteprima del festival fotografico ColornoPhotoLife, la cui 13° edizione si svolgerà a Colorno (Parma) dal 14 al 16 ottobre. In programma un ricco calendario di eventi per avvicinarsi alla tregiorni. Il Gruppo Fotografico Color’s Light, organizzatore del festival, infatti sempre più vuole coinvolgere negli incontri proposti anche altre forme artistiche. In primavera si è dato spazio alla pittura organizzando esposizioni di arte pittorica e, con la collaborazione della ProLoco, è stata organizzata la terza rassegna di Cinema al museo. “Queste arti, insieme alla poesia, sono sempre state fonte d’ispirazione per la fotografia: più si allarga la conoscenza artistica, maggiore è la crescita del fotografo” puntualizza Gigi Montali, presidente di Color’s Light, che prosegue: “mancava all’appello la poesia, così è nata l’idea di proporre due incontri dedicati alla poesia parmense dal titolo ‘Poeti in dialogo’, in collaborazione con VocinArte e il Circolo Maria Luigia di Colorno e con il patrocinio del Comune di Colorno.”

Si inizia domenica 11 settembre alle 18 al MUPAC, Aranciaia di Colorno (p.le Vittorio Veneto) dove interverranno Alma Saporito, Emanuela Rizzo, Laura Puglia, Maria Pia Quintavalla e Paola Maccioni che dialogheranno con Luca Ariano. A seguire domenica 25 settembre, sempre alle 18, in Venaria Ducale Adriano Engelbrecht, Giancarlo Baroni, Guido Cavalli, Luca Ariano e Paolo Zanardi dialogheranno con Alberto Padovani. Terminato questo secondo e ultimo appuntamento il circolo Maria Luigia proporrà un apericena di saluto a cui si può partecipare tramite prenotazione telefonando al numero 0521 814628 (costo 15 euro). Entrambi gli incontri sono a ingresso gratuito.

Per gli altri eventi dell’anteprima (tra settembre e i primi di ottobre), più il programma del Festival ColotnoPhotoLife 2022, si rimanda al sito del www.colornophotolife.it costantemente aggiornato. Per informazioni e prenotazioni scrivere agli indirizzi info@colornophotolife.it e prenotazioni@colornophotolife.it o telefonare al 348 5259409.