Collecchio Corse incornicia il fine settimana

Razzini vince gruppo, classe ed è secondo assoluto al Maremma mentre al Bianco Azzurro la Musiari è terza, a fianco di Rusce, con Arati e Pregheffi vincenti

FELINO (PR) – Due trasferte, una in Toscana ed un’altra oltre confine, ma uguali soddisfazioni per Collecchio Corse, protagonista dei quartieri nobili delle cronache.

Al Trofeo Maremma, seconda tappa della Coppa Rally ACI Sport di sesta zona, Marcello Razzini toglieva la ruggine invernale, in vista del ritorno nell’International Rally Cup, ed il pilota di Parma, in coppia con Gianmaria Marcomini sulla Skoda Fabia Rally2 Evo di By Bianchi Rally Team si è dimostrato il migliore tra le Rally2 ed R5, primo di RC2N e secondo nell’assoluta.

“Siamo molto soddisfatti del nostro test” – racconta Razzini – “perchè siamo stati i migliori tra le Rally2, escludendo la Ford Fiesta WRC Plus di Santini che è di un’altra categoria. Un ottimo punto di partenza con il nuovo team ed una vettura impeccabile. Siamo pronti per l’IRC.”

Sempre negli stessi giorni, Sabato e Domenica, si è svolto il Rally Bianco Azzurro, apertura della CRZ di quinta zona dove ad emergere è stata Martina Musiari, dettando le note ad Antonio Rusce su una Skoda Fabia Rally2 Evo di Erreffe Motorsport, a conti fatti terza assoluta, di gruppo RC2N e di classe R5 – Rally2, in una due giorni sammarinese da ricordare.

Partenza a razzo, rallentata da qualche problema all’idroguida in avvio, per Mauro Arati, alle note Andrea Musolesi, che ha mantenuto il comando di classe N3 fin dal primo metro.

Per il pilota di Toano, alla guida di una Renault Clio RS gruppo N, una vittoria che, unita ad un buon quinto in gruppo RC5N, si traduce nei primi punti utili per la rincorsa alla finale nazionale.

“Siamo partiti bene già dal primo giro di prove” – racconta Arati – “anche se l’idroguida ha fatto un po’ i capricci, già a metà della seconda. In assistenza il guaio è stato risolto soltanto in parte ma, nonostante questo, non abbiamo mai perso il comando della classe. Abbiamo gestito il rientro dei nostri avversari ed amministrato nell’ultimo passaggio. Una prima posizione che ci appaga molto e che fa morale per il proseguimento della CRZ. Purtroppo, causa il ridotto numero di contendenti in classe, torniamo a casa da San Marino con il punteggio dimezzato. Grazie all’infaticabile Cristian per l’assistenza ed a tutti quelli che ci hanno sostenuto in gara.”

Vittoria più agevole, almeno sulla carta, per Milo Pregheffi, unico partente della classe RSTB16 sulla Mini Cooper Racing Start, affidatagli da Autotech e condivisa con Anita Lamberti Zanardi.

Il pilota di Felino, impegnato quest’anno nella CRZ, è pronto per emigrare sulla terra.