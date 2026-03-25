Claudio Santini, il cordoglio del sindaco Matteo Lepore

È stato presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna

BOLOGNA – “Desidero esprimere il cordoglio mio e dell’Amministrazione comunale ai familiari, agli amici e ai colleghi di Claudio Santini.

Voglio ricordare in particolare il suo ruolo come presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna e il suo instancabile impegno per l’insegnamento e il rispetto della deontologia professionale. Molti giornalisti, che oggi svolgono questa professione nella nostra città sono stati “cresciuti” da lui, e credo che tanti oggi piangano questa figura centrale nel mondo dell’informazione di Bologna e dell’Emilia-Romagna”.