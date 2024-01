Cinque nuovi arrivi per lo United Riccione

In biancazzurro Soumahoro, Lisai, Bulgarelli, Diodato e Venerandi

RICCIONE (RN) – Lo United Riccione annuncia con soddisfazione di aver completato una serie di importanti operazioni di mercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Riolfo in vista della seconda parte di stagione.

Approda in biancazzurro Mohamed Aziz Soumahoro, centrocampista classe 2000 con passaporto ivoriano e oltre 70 presenze in Serie D, che prima di scegliere lo United Riccione ha vestito le maglie di Asti, Sestri Levante, Massese, Saluzzo e Atletico Torino.

Allo United Riccione anche il trequartista Giancarlo Lisai, class 1989 e una lunghissima carriera fatta di 172 presenze in Serie C e quasi 200 presenze in Serie D. Ha vestito le maglie di Torres, Lecco, Arzignano, Arzachena, Ivrea, Olbia, Ancona, Grosseto, Caratese e Villacidrese.

Per completare il parco portieri è stato scelto Davide Bulgarelli, classe 2005 con un percorso nelle giovanili di Perugia, Empoli e Imolese.

In prestito dall’Empoli arriva anche l’esterno classe 2005 Samuele Diodato, cresciuto nella società toscana ha vestito anche la maglia della Pistoiese.

Vestirà la maglia della sua città il centrocampista di Riccione Nicola Venerandi. Classe 2003, ha vestito le maglie della Vis Pesaro e del Rimini (settore giovanile).

Gli arrivi di Soumahoro, Lisai, Bulgarelli, Diodato e Venerandi si aggiungono a quelli più recenti di Denis Chiesa e Andrea Caponi. Hanno già esordito nelle ultime sfide del 2023 Sean Martinelli, Sylla Fode, Amadou Diambo, Fode Sylla e Samb Falou.

Non fanno più parte della rosa biancazurra il difensore Giuseppe Filì e i portieri Simone Servalli e Luis Bracaj che la società saluta e ringrazia per l’impegno profuso nella prima parte di stagione.