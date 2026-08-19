Cinema: Online il trailer di “WILDWOOD – I segreti del bosco proibito” al cinema dal 22 ottobre

EMILIA ROMAGNA – WILDWOOD

I segreti del bosco proibito

di

Travis Knight

prodotto da

LAIKA

DAL 22 OTTOBRE #SOLOALCINEMA

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È stato diffuso il primo trailer ufficiale completo di WILDWOOD – I segreti del bosco proibito, il nuovo film d’animazione in stop-motion firmato LAIKA, lo studio i cui lungometraggi animati usciti ad oggi sono stati tutti candidati all’Oscar® per il Miglior Film d’Animazione.

Diretto e prodotto da Travis Knight (Kubo e la spada magica, 2016; Masters of the Universe, 2026) e scritto da Chris Butler (ParaNorman, Chris Butler, Sam Fell, 2012; Kubo e la spada magica), WILDWOOD – I segreti del bosco proibito uscirà al cinema il 22 ottobre 2026, distribuito da Notorious Pictures. Nella versione italiana, la protagonista Prue è doppiata da Arianna Craviotto.

Basato sull’omonimo romanzo di Colin Meloy, illustrato da Carson Ellis, WILDWOOD – I segreti del bosco proibito porta sul grande schermo un vasto universo fantasy attraverso l’approccio unico di LAIKA alla stop-motion. Personaggi, ambienti e dettagli vengono realizzati fisicamente e animati a mano, fotogramma per fotogramma, dando vita a un mondo fantastico e allo stesso tempo concreto.

Il film racconta la storia di Prue McKeel, un’adolescente intraprendente che, dopo che il suo fratellino viene rapito da uno stormo di corvi, si lancia in una disperata missione di salvataggio nel bosco proibito, una foresta incantata nascosta appena oltre Portland, in Oregon.

Dallo studio LAIKA, candidato agli Oscar® e vincitore del BAFTA, WILDWOOD – I segreti del bosco proibito è una grande avventura epica sul potere dell’amore, del sacrificio e sulla magia che si rivela quando troviamo il coraggio di guardare oltre ciò che conosciamo.