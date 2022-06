Cinema in Collina, al via la rassegna gratuita a cura del Reggio Film Festival

REGGIO EMILIA – Dopo il grande successo di pubblico delle scorse edizioni, torna la popolare rassegna curata da Alessandro Scillitani e dal suo staff.

A partire da venerdì 17 giugno alle ore 21.30 torna, a cura del Reggio Film Festival, la fortunata rassegna Cinema in Collina: una selezione di cortometraggi internazionali, a ingresso libero e gratuito, negli ampi spazi esterni della Cooperativa Agricola Biodinamica La Collina a Codemondo (RE).

Il primo appuntamento è dedicato ai cortometraggi spagnoli, con la possibilità di degustazioni a tema.

«Ci arrivano corti da tutto il mondo. Quelli spagnoli non deludono mai» commenta il Direttore Artistico Alessandro Scillitani «La Spagna è molto prolifica, e i corti che vengono realizzati sono sempre molto ben recitati, anche quando gli attori sono a noi sconosciuti. Spicca in questi corti il gusto dell’iperbole, della provocazione, del cinismo e del grottesco».

I cortometraggi in programma venerdì 17 giugno: Basura, di Juan Silva, Per rimediare ai cambiamenti climatici, occorre fare la raccolta differenziata… anche dei cadaveri; El tratamiento, di Álvaro Carmona, Una clinica offre ciò che hai sempre desiderato. Finalmente potrai avere di nuovo i tuoi capelli! Però c’è un effetto collaterale; I-D, di Daniel Andrés Pedrosa, Nell’epoca della scienza praticamente qualsiasi cosa è oggetto di studio, incluso lo spagnolo medio; Line up, di Alex Julià Rich, Un commesso di un negozio di dischi di Detroit ha la possibilità di vivere un’esperienza unica grazie ad un disco misterioso. Da quel momento la sua vita sarà completamente ribaltata, così come quella di chi gli sta intorno; Sinceridad, di Andrea Casaseca, David deve confessare una cosa ai suoi genitori. Ciò che non può prevedere è l’effetto che essa avrà su di loro; Merry Christmas, di Pablo Palazón, Un uomo solitario acquista un’aragosta per la cena di Natale, ma quando si tratta di cucinarla, non si sente in grado di farlo; Sonrisas, di Javier Chavanel Fraile, Borja sta per conoscere i genitori della sua ragazza. È un momento delicato, potenzialmente imbarazzante. Tuttavia, nulla avrebbe potuto preparare Borja al doloroso incontro che lo aspetta. La soluzione migliore è sorridere e sperare che passi in fretta; Un novio de mierda, di Borja Cobeaga, Dopo quattro mesi senza vedersi, una ragazza riceve la visita del suo ex; Sintonìa, di Jose Mari Goenaga, È il corto emblema del Reggio Film Festival. Un amore che sboccia tra auto in coda, semplicemente sintonizzando la radio sulla frequenza giusta.

La serata sarà arricchita dalla possibilità di degustare cibo a tema, dopo le proiezioni, prenotandosi al numero 377 0274967.

La Cooperativa Agricola Biodinamica La Collina si trova in Via C. Teggi 38 a Codemondo (RE).

Info: info@reggiofilmfestival.it.