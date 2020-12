Ciclismo, annunciata la Granfondo Squali-Trek 2021

Si scaldano i “motori” organizzativi di Velo Club e Cicloteam 2001. L’evento in programma il 14-15-16 maggio

CATTOLICA (RN) – Si sono aperte le iscrizioni per la granfondo in programma il 14-15-16 maggio 2021 a Cattolica e Gabicce Mare (tutte le iscrizioni già effettuate per l’edizione annullata rimangono valide. Informazioni: clicca qui).

Il Velo Club Cattolica ed il Cicloteam 2001 Gabicce Mare (le due società organizzatrici della Squali) sono pronti, motivati e felici di poter ripartire e sono già da un po’ al lavoro per allestire un evento divertente e sicuro. “Siamo carichi – commenta Filippo Magnani a nome di tutto il Comitato organizzatore -, perché dopo un anno di stop forzato vogliamo offrire un evento in grande stile e indimenticabile ai nostri amici ciclisti. Nei prossimi cinque mesi lavoreremo a tutta. Noi vi aspettiamo, voi iscrivetevi. Faremo festa tutti insieme”.

Si annuncia un’edizione spettacolare e a numero limitato, nel massimo rispetto delle norme anticontagio. Molte le novità per la sesta edizione come la Squali Gravel del sabato pomeriggio, una pedalata in sicurezza sul fiume Conca con partenza dall’acquario accompagnati da guide locali. Ciò allo scopo di rilassarsi, godersi lo sterrato e divertirsi. L’iscrizione sarà gratuita, mentre sarà possibile il noleggio gravel.

“Anche io sono molto “carica” – commenta l’Assessore allo Sport Nicoletta Olivieri – per quanto riguarda gli eventi sportivi 2021. La sesta edizione della Granfondo Squali sarà ancora una volta una meravigliosa apertura dell’incoming turistico estivo e la collaborazione sempre più forte tra Amministrazione e Velo Club la posizione tra le prime 10 granfondo italiane”.

La Squali-Trek 2021 sarà all’interno di due circuiti nazionali molto importanti: l’Alé Challenge e il nuovissimo Nalini Road Series, del quale fanno parte alcune delle più belle granfondo Italiane. Confermata, inoltre, la presenza nei calendari di due importanti circuiti regionali: il Romagna Challenge e il Marche Marathon.