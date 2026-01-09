“Che tempo!”: a Casa Niccolini un pomeriggio con Davide Formenti alla scoperta della meteorologia

Martedì 13 gennaio 2026, alle 17:00, appuntamento per bambini dai 6 anni in via Romiti 13 a Ferrara. Aperte le iscrizioni

FERRARA – Un viaggio per i più piccoli tra scienza e natura, alla scoperta della meteorologia con Davide Formenti. È l’appuntamento in programma per martedì 13 gennaio 2026 alle 17:00 alla biblioteca comunale per ragazzi di Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara).

L’incontro, pensato per bambini dai 6 anni, è a partecipazione gratuita, con iscrizione obbligatoria attraverso l’invio del modulo online disponibile sul sito http://archibiblio.comune.ferrara.it.

Per informazioni: 0532/418231 – info.niccolini@comune.fe.it

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Un incontro, a cura di Davide Formenti, ingegnere, scrittore e divulgatore scientifico, per andare alla scoperta delle proprietà dell’aria e dell’acqua, elementi fondamentali per la vita del nostro pianeta. Esploreremo la meteorologia, la pressione atmosferica e come si misurano pioggia e vento. Impareremo a conoscere l’acqua, da dove proviene e le sue diverse forme. Faremo anche un po’ di chimica per capire il significato di H2O. Infine, approfondiremo il ciclo dell’acqua, un processo essenziale per la Terra. Un affascinante viaggio tra scienza e natura ci aspetta.

L’iniziativa rientra nel ciclo di incontri BiblioSTEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), che con esperimenti giochi e scoperte vuole avvicinare i bambini e le bambine alle materie scientifiche.

► Tutte le iniziative della biblioteca comunale per bambini e ragazzi di Casa Niccolini alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it/