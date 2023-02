Cesena in Bolla: 450 etichette in Fiera

La manifestazione in programma il 27 e il 28 febbraio a Cesena Fiera, apre le porte ai professionisti dell’Horeca, winelovers e sommelier

CESENA – Torna a fine febbraio (lunedì 27 e martedì 28) l’ottava edizione di ‘Cesena in Bolla # Non solo bollicine’, riconfermando come location i padiglioni di Cesena Fiera. Una sede che proietta la manifestazione a vero punto di riferimento per gli addetti ai lavori. Nata nel 2014 al Golf club di Forlì come evento modaiolo, dall’anno successivo la carovana di ‘In Bolla’ si è trasferita al Teatro Verdi di Cesena per la gioia di centinaia di winelovers che ogni anno ne gremivano foyer, palco e platea. Poi dallo scorso anno Cesena in Bolla ha definitivamente cambiato pelle per dedicarsi ai professionisti di ristoranti, bar enoteche e hotel. Organizzata da Taste Production, azienda cesenate che offre servizi nel mondo del vino e del food al settore dell’Horeca, oltre che ai privati, Cesena in Bolla ha scelto quindi i grandi spazzi e il cappello simbolico dedicato al B2B dei locali fieristici di Pievesestina dove gli operatori entrano gratuitamente previa iscrizione al sito. Ma la manifestazione non ha lasciato orfani neppure winelovers e sommelier che sono i benvenuti a Cesena in Bolla, ma con ingressi contingentati e a pagamento (100 sono i biglietti per il pubblico a 38 euro; 50 a 25 euro per i sommelier in regola con la tessera associativa), prenotabili sempre sul sito o acquistabili direttamente all’ingresso.

Complessivamente sono 118 le cantine in vetrina con tante referenze sui banchi e il racconto insostituibile dei produttori. Scorrendo il catalogo della manifestazione, in grande evidenza ci sono Franciacorta, Trento Doc, Oltrepò Pavese e Alta Langa, con le loro bollicine top. Ma a Cesena in Bolla 2023 non manca nessuno dei più apprezzati terroir del Belpaese enoico con un numero totale di referenze che supera le 450 fra vini rossi, bianchi e rosè, fermi o bollicine. Le cantine presenti nei padiglioni spaziano dall’Alto Adige alla Sicilia, in un tour del gusto che si dipana in gran parte dei territori italiani con piacevoli digressioni Oltralpe nella regione dello Champagne. In abbinamento al vino assaggi food di ottima qualità con le Officine Gastronomiche Spadoni, il cioccolato d’Autore di Gardini e il salumificio Antica Foma di Modena, la Centrale del latte di Cesena con i suoi formaggi e i prodotti della Cooperativa Pastori Perfughesi. A fianco della manifestazione cesenate una manciata di sponsor per renderla economicamente sostenibile fra i quali Edil Più – Porte e Finestre di Forlì e RCR Cristalleria Italia di colle Val d’Elsa.

Info.

Sede Cesena Fiera Via Dismano 3845 – 47521 Cesena

Orari: 15.00 – 21.00 Lunedì 27 e Martedì 28 Febbraio

Ingresso al pubblico € 38 (acquisto on-line dal sito www.cesenainbolla.com o in cassa Fiera)

Ingresso sommelier (in regola con la tessera associativa) € 25 on-line dal sito o in cassa Fiera)