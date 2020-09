Centergross presenta “Bologna Valley-Winter Melody” Live&Digital Fashion Show

Preview Autunno-Inverno 2020/21 dei brands. Kontatto, Le Streghe, Berna, Souvenir, King Kong, SUSY Mix e Rinascimento. Sabato 12 settembre 2020, ore 20.30

BOLOGNA – L’Italia della moda pronta da indossare torna per la seconda volta a sfilare a Bologna, nella suggestiva cornice della Scalinata del Pincio e, per la prima volta, in diretta social e tv.

È la novità del Live&Digital Fashion Show di Centergross, “Bologna Valley-Winter Melody”, in programma sabato 12 settembre 2020, dalle ore 20.30, nel cuore della città capoluogo della “Fashion Valley”, sui canali social del distretto (FB @centergrossbologna – IG @centergross_official) e su Fashion TV world.

Dopo il grande successo ottenuto nella prima edizione dello scorso anno, il management di Centergross ha lavorato all’evoluzione del format “Bologna Valley”, portando le novità dei principali brand anche on line e in TV, allargando così i confini di quello che è il più grande polo europeo di moda pronta da indossare.

Con oltre 600 aziende totali, 400 delle quali del settore moda, 6.000 lavoratori, più di 40 anni di storia, e un volume complessivo di affari di 5 miliardi di euro, il Centergross è infatti una delle aree di maggiore fermento per il settore moda made in Italy a livello internazionale. «Crediamo che quest’anno “Bologna Valley” costituisca una svolta importante per tutto il settore moda – dichiara Piero Scandellari, presidente di Centergross –. L’obiettivo, oggi, è quello di aprire le porte delle nostre aziende agli addetti ai lavori e al grande pubblico, italiano ed estero. E di arrivare, già dalla prossima edizione dell’evento, che sarà dedicata alle anteprime primavera-estate 2021, ad offrire l’opportunità di un acquisto dei capi in diretta dai canali social».

Il format “Bologna Valley” è la piena concretizzazione del See now buy now che, per le aziende di Centergross, è solo l’ultimo step di una filiera corta, cortissima, controllata e garantita; di prodotti non solo Made in Italy, ma realizzati a chilometro zero; di qualità ed estro italiani; della possibilità d’interpretare tempestivamente l’evoluzione delle tendenze fashion che oggi viaggiano a velocità sempre molto più elevate e di rispondere con prontezza alle richieste di un mercato in costante evoluzione e ai bisogni del grande pubblico. Un business model che ha testimoniato la sua efficacia in particolare nella situazione del lockdown.

«È grazie a queste caratteristiche di questo modello produttivo ed economico (italiano, territoriale, tempestivo) che le nostre aziende sono riuscite a sostenere il momento di crisi economica e a ripartire»: spiega il dr. Scandellari.

La direzione artistica di “Bologna Valley – Winter Melody” è stata affidata a Roberto Corbelli, art director specializzato nel settore fashion, il project management è stato curato da Riccardo Collina, ambasciatore di Bologna nel mondo 2020, che spiegano: «In questo momento più che mai c’è bisogno di positività, armonia, amore. Per questo Winter Melody s’ispira al disco Four Seasons of Love di Donna Summer».

La serata di sabato inizierà alle ore 20.30 alla presenza di istituzioni, aziende e special guest.

A condurla e a raccontare gli universi creativi dei vari marchi ci sarà la presentatrice Irene Colombo, che torna sul “palco” bolognese dopo aver brillantemente condotto la prima edizione di “Bologna Valley”.

A sfilare, presentando le anteprime Autunno-Inverno 2020/21 saranno: Kontatto, Le Streghe, Berna, Souvenir, King Kong, SUSY Mix e Rinascimento. Accompagnati dalle esibizioni liriche della soprano Consuelo Gilardoni e del baritono Massimo Marotta. Il walk-IN seguirà brani storici della musica italiana, con un particolare omaggio a Lucio Dalla, il walk-OUT le note di Gioacchino Rossini e Giuseppe Verdi.