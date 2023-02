Casinum – Minturnae. Il Liceo Classico di Rimini incontra il direttore Musmeci

RIMINI – Giovedì 9 febbraio sarà ospite del Liceo “G. Cesare – M. Valgimigli” di Rimini il direttore dei musei e dei parchi archeologici di Cassino e Minturno –Marco Musmeci– per un incontro con gli studenti.

L’architetto Musmeci è originario di Rimini e da due anni è il direttore di due prestigiose istituzioni culturali del Lazio, il Museo Archeologico Nazionale “Gianfilippo Carettoni” e dell’Area Archeologica di Casinum a Cassino (in provincia di Frosinone) e del Comprensorio Archeologico e dell’Antiquarium di Minturnae a Minturno (in provincia di Latina). A questi incarichi recentemente è stato associato anche il Ponte borbonico Real Ferdinando sul fiume Garigliano: il primo ponte sospeso costruito in Italia.

L’occasione permetterà agli studenti di conoscere dei luoghi della cultura di notevole importanza per la storia nazionale e per le testimonianze archeologiche che conservano. Al Museo Archeologico di Cassino è custodita la Spada di San Vittore del IV sec. a.C. che reca incisa per la prima volta il nome ROMA; il Comprensorio di Minturnae e il Ponte Real Ferdinando sono stati selezionati tra i 22 siti, per il riconoscimento a Patrimonio Mondiale UNESCO all’interno della più ampia candidatura della Via Appia. Ma non sarà solo la presentazione di questi luoghi, infatti saranno illustrate anche la gestione sia da un punto di vista culturale che pratico; dagli interventi programmati con il PNRR agli spettacoli che si tengono al Teatro Romano di Minturnae (nel quale la scorsa estate si sono esibiti tra gli altri, Enrico Ruggeri, Beppe Servillo, la Banda dell’Arma dei Carabinieri e Roberto Saviano). Inoltre verranno presentate le “nuove prospettive” ossia i nuovi progetti di conservazione e valorizzazione che interesseranno questi beni, come il progetto di illuminazione dei monumenti dell’Area Archeologica di Casinum che vede la partecipazione dell’architetto Francesca Storaro.

L’incontro si svolge all’interno delle attività formative e delle esperienze che gli studenti del Liceo Classico di Rimini stanno portando avanti nell’ambito dell’Educazione Civica e della Storia dell’Arte.