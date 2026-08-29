Carpi Film Fest 2026: Tutti gli ospiti e il programma della manifestazione, dal 4 al 12 settembre

Narrazioni e Arti il tema guida della quarta edizione

CARPI (MO) – Carpi Film Fest 2026

Narrazioni e Arti il tema guida della quarta edizione dal 4 al 12 settembre 2026

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna il Carpi Film Fest e il centro storico della città si trasforma in un grande palcoscenico tra cinema, musica, teatro, psicologia e incontri con grandi protagonisti del panorama culturale italiano

Tra gli ospiti di questa nuova edizione:

MATTEO GARRONE, regista, sceneggiatore e produttore tra i più autorevoli del cinema italiano contemporaneo, cui verrà consegnato il Premio Arti del Cinema

LUCA WARD, attore e doppiatore, voce inconfondibile del nostro cinema

ANTONIO CATANIA, attore caratterista tra i più apprezzati del cinema e della televisione italiana

Piazzale Re Astolfo ospiterà due EVENTI SPECIALI: OSVALDO POLI,

psicologo e psicoterapeuta, che sarà protagonista di un evento speciale sui temi dell’adolescenza e delle sfide della genitorialità contemporanea

MAURIZIO SOLIERI,

musicista originario di Concordia sulla Secchia (MO), storico chitarrista di Vasco per oltre 30 anni, che sarà protagonista di un evento speciale,

Concerto Overture – un viaggio tra le più grandi colonne sonore del cinema.

Per questi (Poli e Solieri) che sono gli unici appuntamenti a pagamento del Festival, è già aperta la prevendita; info sul sito www.carpifilmfest.it

Arte a doc : ancora grande spazio sarà dato ai documentari, introdotti dagli autori Luisa Grosso e Paolo Marzoni per Love for Steve, Enrico Baraldi per Dear Audience, Matteo Parisini e Lorenzo Respi Direttore Mostre e Collezioni Fondazione AGO Modena

per Oltre il confine – Stefano Ferrari per Bonvi –

Una vita inventata, Ferdinando Vicentini Orgnani per The Beat Bomb e Antonella di Nocera per Elvira Notari – Oltre il silenzio

Grande novità di quest’anno, il Cinema Sferico, per i più piccoli

Speciale 11 settembre: in programma la masterclass con Tiziana Ferrario e Guido Borelli moderata da Pierluigi Senatore, preceduta dal doc The Beat Bomb sul poeta Lawrence Ferlinghetti, e la sera proiezione del film World Trade Center di Oliver Stone

Torna The Adaptation – Salotto Cine-Letterario, in collaborazione con il Centro di Didattica del Cinema Rosencrantz & Guildenstern di Bologna:

9, 10 e 11 settembre alle 10.30 al Dorando Caffè,

tre incontri tra cinema, teatro, sceneggiatura, recitazione e palcoscenico Prosegue la tradizione dei grandi film serali all’Arena di Piazzale Re Astolfo

Il programma completo con tutti gli appuntamenti è consultabile sul sito https://www.carpifilmfestival.it/ e in cartella stampa al link https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xM4SYGPjtPToQ4CXRR22cUfQ33sP5VcE

Dal 4 al 12 settembre 2026 torna Carpi Film Fest: il centro storico della città di Carpi ospiterà una nuova edizione della manifestazione dedicata al cinema come luogo di incontro tra linguaggi artistici, idee e cultura. L’edizione 2026 si conferma come un’importante iniziativa culturale per la valorizzazione della cultura cinematografica in Emilia-Romagna, offrendo un ricchissimo calendario di appuntamenti con ospiti d’eccezione, rivolti a spettatrici e spettatori di tutte le età. L’ingresso agli eventi sarà gratuito, ad eccezione di due eventi speciali serali.

La manifestazione è ideata e organizzata dell’Associazione culturale Quelli del ’29, in collaborazione con il Comune di Carpi, il sostegno dell’Emilia Romagna Film Commission e della Regione Emilia Romagna, con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi in occasione degli eventi speciali, lo sponsor Sinergas e di Radio Bruno come media partner.

Riccardo Righi, Sindaco di Carpi, a proposito della manifestazione: “Il Carpi Film Fest è un festival capace di parlare a pubblici diversi, per età, interessi e sensibilità, portando nel cuore della città cinema, musica, incontri e occasioni di approfondimento di qualità. Ringrazio Quelli del ’29 per il lavoro e la passione con cui, anno dopo anno, fanno crescere questa manifestazione”.

L’Assessore alla Cultura, Giuliano Albarani, aggiunge: “Il Carpi Film Fest intende valorizzare tutti gli aspetti della cultura e della formazione cinematografica: i film, naturalmente, ma anche le professioni del cinema, il rapporto con le altre arti e il nesso profondo tra cinematografia e memoria collettiva. Per questo rappresenta l’ideale apertura del settembre delle grandi rassegne carpigiane, che prosegue con Festival Filosofia, Carpinscienza e Festa del Racconto, in un percorso che intreccia cinema, pensiero, scienza, letteratura e cultura”.

Conclude Paolo Di Nita, presidente e direttore artistico del festival, “siamo felici di constatare che il Carpi Film Fest, giunto alla sua quarta edizione, prosegue il suo cammino ampliando il programma e le numerose proposte. Si riconferma, come diciamo spesso, un laboratorio culturale per coloro che conoscono il mondo del cinema e coloro che vogliono scoprirne i segreti attraverso l’incontro con i numerosi professionisti che animano le masterclass e le serate. E’ bellissimo vedere Carpi trasformata per 10 giorni in una piccola grande capitale del film in tutte le sue forme”

IL TEMA CONDUTTORE

Il filo conduttore di questa edizione è “Narrazioni e Arti”, con una programmazione tra opere e incontri che rompono gli schemi e attraversano i confini della cinematografia, tra teatro, letteratura, psicologia, arti visive e musica. La manifestazione propone infatti appuntamenti capaci di esplorare il racconto cinematografico attraverso il dialogo con le altre arti, in un crocevia creativo che diventa un laboratorio vivo per il pubblico.

I 34 APPUNTAMENTI DELLA RASSEGNA

Il Carpi Film Fest 2026 arricchisce la sua programmazione con l’aggiunta di alcune novità, proponendo una kermesse ancora più ricca e variegata, con 34 appuntamenti pensati per coinvolgere il pubblico in un’esperienza culturale ancora più stimolante e completa.

Accanto ai film in programma, nell’Arena di Piazzale Re Astolfo, si snodano una serie di appuntamenti che ampliano il racconto e rendono la rassegna un luogo di scoperta, dialogo e approfondimento.

Tornano le introduzioni d’autore di Aspettando il film con… prima delle proiezioni con grandi ospiti, le proiezioni del Cinema in Piazza, gli Eventi Speciali – Viaggio all’interno della Settima Arte, passando per Arte a Doc con i documentari sull’arte, le Masterclass – I mestieri del cinema, il Cineforum in Auditorium Loria e il ciclo The Adaptation – Salotto Cine-Letterario, dedicato al rapporto tra il cinema e le arti.

I documentari proiettati per Arte a Doc saranno introdotti dagli autori e da grandi ospiti: Luisa Grosso e Paolo Marzoni introdurranno Love for Steve. A Film About Steve Grossman, poi il regista Enrico Baraldi introdurrà Dear Audience; il regista Matteo Parisini e Lorenzo Respi, Direttore Mostre e Collezioni Fondazione AGO Modena, saranno presenti per introdurre Oltre il confine. Le immagini di Mimmo e Francesco Jodice; il giornalista Stefano Ferrari sarà presente per Bonvi – Una vita inventata, poi saranno presenti Ferdinando Vicentini Orgnani per The Beat Bomb e Antonella di Nocera per Elvira Notari – Oltre il silenzio.

Tornano inoltre il Premio Arti del Cinema, attribuito a un professionista del settore ospite della manifestazione, che sarà consegnato il 10 settembre a Matteo Garrone e le proiezioni in anteprima In Grande Visione con la collaborazione del Cinema Corso e del Cinema Eden di Carpi. Nelle mattine del 9, 10 e 11 settembre, alle 10.30 al Dorando Caffè, torna anche The Adaptation – Salotto Cine-Letterario in collaborazione con il Centro di Didattica del Cinema Rosencrantz & Guildenstern di Bologna: tre incontri sul rapporto tra cinema e teatro, tra sceneggiatura, recitazione e palcoscenico.

Tra le novità di quest’anno ci sarà CINEMA SFERICO, presso Auditorium San Rocco con proiezioni per bambini dai 5 ai 10 anni, per tutta la famiglia, su due turni, nella fascia oraria 18:00-21:00. Cinema Sferico è un’esperienza cinematografica immersiva a 360° che permette ai bambini di vivere la proiezione di un film educativo in modo completamente coinvolgente, all’interno di una speciale cupola itinerante.

L’11 settembre, inoltre, la programmazione sarà dedicata all’anniversario dell’ 11 settembre 2001, con la masterclass con Tiziana Ferrario e Guido Borelli moderata da Pierluigi Senatore, preceduta dalla proiezione del doc The Beat Bomb sul poeta Lawrence Ferlinghetti. A chiudere questa programmazione speciale sarà, in serata, presso l’Arena di Piazzale Re Astolfo, la proiezione del film World Trade Center di Oliver Stone.

EVENTI SPECIALI – VIAGGIO ALL’INTERNO DELLA SETTIMA ARTE

In apertura e in chiusura di manifestazione anche due Eventi Speciali – Viaggio all’interno della Settima Arte, appuntamenti di grande richiamo, pensati per un pubblico ampio e trasversale, il cui ingresso sarà a pagamento.

Il primo sarà venerdì 4 settembre, ad anticipare il Carpi Film Fest, alle ore 20.30 presso l’Arena di Piazzale Re Astolfo, con lo spettacolo – incontro con lo psicologo Osvaldo Poli – dal titolo L’ADOLESCENZA NON È UNA MALATTIA, dedicato al tema dell’adolescenza e alle sfide della genitorialità contemporanea.

Il secondo evento speciale avrà protagonista il celebre chitarrista Maurizio Solieri, sabato 12 settembre alle ore 21.00 in Arena di Piazzale Re Astolfo, che chiuderà in bellezza la manifestazione con il Concerto OVERTURE – UN VIAGGIO NELLE PIÙ GRANDI COLONNE SONORE DEL CINEMA.

Un evento speciale di cui sarà protagonista Maurizio Solieri, musicista originario di Concordia sulla Secchia (MO), storico chitarrista di Vasco per oltre 30 anni.

I biglietti per questi due eventi sono disponibili online e presso i punti vendita Vivaticket e la

sera dello spettacolo dalle ore 19.00 all’ingresso dell’Arena di Piazzale Re Astolfo.

IL PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO

La proiezione inaugurale della kermesse sarà in Piazzale Re Astolfo venerdì 4 settembre alle 22.00 con il film Nevia, in collaborazione con il Liceo Fanti. Il film segue la storia di una ragazza di 17 anni cresciuta in un campo container a Ponticelli, nella periferia di Napoli, le lotta per sfuggire a un destino di emarginazione e per proteggere i suoi diritti, e che vedrà cambiare la sua vita con l’arrivo di un circo ad offrirle una prospettiva di riscatto e di fuga.

Il programma cinematografico propone una selezione di opere che spaziano tra grandi classici, cinema d’autore e film di grande valore culturale. Molte delle proiezioni- – presso l’Arena di Piazzale Re Astolfo alle 21.00 – vedranno ospiti di eccezione, che porteranno anche il racconto della loro esperienza nelle masterclass pomeridiane. Ne indichiamo alcuni in rigoroso ordine cronologico.

A introdurre la proiezione de Il gladiatore (08.09), il film diretto da Ridley Scott, sarà Luca Ward, la voce italiana de Il gladiatore.

Il celebre doppiatore, che con la sua voce inconfondibile ha dato vita a personaggi iconici del cinema internazionale, prestando la voce, tra gli altri, a Russell Crowe, Keanu Reeves e Hugh Grant, sarà inoltre protagonista della Masterclass i mestieri del cinema con Luca Ward – La voce del cinema, alle 18.30 in Auditorium Loria dedicata al mestiere del doppiatore.

Il film La cena (09.09) sarà invece introdotto dall’attore caratterista Antonio Catania, che nel pomeriggio alle ore 18.30 presso l’Auditorium A. Loria sarà al centro della Masterclass i mestieri del cinema con Antonio Catania – Il mestiere dell’attore: dal teatro al grande schermo, dove racconterà episodi della sua carriera.

Reality (10.09) sarà invece introdotto dal regista del film Matteo Garrone, al quale verrà inoltre consegnato il Premio Arti del Cinema: il regista sarà anche protagonista della Masterclass i mestieri del cinema con Matteo Garrone – tra realtà e visione: il cinema di oggi dove saranno approfonditi aspetti del suo cinema e del suo sguardo potente e realistico.

Carpi Film Fest presenta ancora una volta un cartellone che mette in dialogo generi, epoche e sensibilità differenti, offrendo al pubblico occasioni di riflessione, approfondimento e intrattenimento, confermando la propria vocazione a essere molto più di un festival cinematografico, ma un luogo dove il cinema racconta il presente attraverso il confronto con le altre arti, creando occasioni di incontro tra autori, artisti, professionisti e pubblico.

INFO per il pubblico: www.carpifilmfest.it – www.quellidel29.it Facebook: @quellidel29 – Instagram: @quellidel29.official