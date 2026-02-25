Carla Di Francesco confermata presidente del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara per il prossimo triennio

FERRARA – È Carla Di Francesco la Presidente del Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara, nominata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, per il prossimo triennio, un secondo mandato dopo quello appena concluso, che ha visto l’architetto impegnata attivamente nella trasformazione che l’istituzione musicale ferrarese sta attraversando in questi anni.

Un ruolo strategico e fondamentale per la vita amministrativa del Conservatorio che la Di Francesco ha accolto da subito con grande entusiasmo. Mai come in questi anni il Conservatorio ha avuto bisogno di una guida esperta, considerati gli importanti lavori di ristrutturazione che stanno coinvolgendo la sede e che restituiranno alla città l’auditorium e renderanno gli spazi del Conservatorio accessibili e adeguati alle nuove norme di sicurezza. Il secondo mandato dell’architetto Di Francesco alla guida dell’istituzione musicale ferrarese rappresenta l’opportunità di vedere realizzati i progetti in corso e di ampliare gli spazi che ospitano gli oltre 400 studenti che scelgono Ferrara per studiare musica e avviarsi alla professione musicale.

La Presidente commenta così la riconferma della carica a presidente del Conservatorio: ” Sono felice ed onorata per la riconferma, che arriva a seguito di un triennio che ha visto l’avvio di importanti lavori di riqualificazione della sede come quelli dell’Auditorium, necessari allo sviluppo delle attività dell’Istituto. Ci attendono ora sfide ulteriori e novità per la nostra prestigiosa Istituzione, all’insegna di un impegno convinto di tutta la struttura per la crescita dell’offerta culturale e formativa, rivolta alla città e al mondo.”

La direttrice del Conservatorio Annamaria Maggese esprime grande soddisfazione: “Siamo molto grati per la conferma dell’Architetto Di Francesco alla Presidenza del Conservatorio: nel primo mandato il suo apporto è stato molto importante sia dal punto di vista più strettamente tecnico, visti i tanti lavori edili che la Sede del Conservatorio ha sostenuto e, tra i più impegnativi di sempre, l’Auditorium e l’ascensore, sta portando a termine, sia dal punto di vista dell’incessante stimolo a condurre il Conservatorio verso una visione alta del proprio futuro, sempre al centro di una società che crede nell’affermazione della Bellezza che ha le sue forti radici nel Passato” .

Carla di Francesco, già Segretario generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Laureata in architettura, è stata Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici di Milano, provenendo da una ventennale esperienza di architetto nella Soprintendenza di Ravenna a Ferrara, dove si è occupata di tutela di beni paesaggistici e monumentali, di Musei, ed ha progettato e diretto numerosi lavori di restauro. Nominata Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia nel 2004, ha svolto analogo incarico in Emilia- Romagna fino al 2014.

È stata docente a contratto nell’ambito disciplinare del Restauro nelle Facoltà di Architettura delle Università di Ferrara, Milano, Bologna. È autrice di numerose pubblicazioni del settore della conservazione dei manufatti architettonici e della storia della tutela. Attualmente è Presidente regionale del FAI – Fondo ambiente italiano per l’Emilia-Romagna e dal 2018 della Fondazione Arturo Toscanini.