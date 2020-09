Cambio al Comando del 15esimo Stormo di Cervia (FOTO)

Il Sindaco Enzo Lattuca ringrazia il Colonnello Sismondini e dà il benvenuto al Colonnello Zanetti

CESENA – Il Sindaco Enzo Lattuca ieri mattina ha incontrato il Colonnello pilota Diego Sismondini, che andrà a ricoprire un prestigioso incarico presso lo Stato maggiore dell’Aeronautica di Roma, e il Colonnello pilota Giacomo Zanetti, che subentra al suo posto al Comando del 15esimo Stormo di Cervia. All’incontro era presente anche il Generale Amedeo Magnani che in passato ha comandato l’allora Quinto Stormo di stanza a Pisignano.

Evidenziando l’importante lavoro svolto dall’Aeronautica militare a favore dei civili su tutto il territorio nazionale e ricordando la centralità della base di Cervia rispetto ad altre basi italiane come Gioia del Colle (Puglia), Trapani, Pratica di Mare (Pomezia), Decimomannu, in Sardegna, che sono quotidianamente impegnate nel soccorso alla popolazione civile, il Sindaco ha ringraziato il Colonnello Sismondini per il lavoro svolto con impegno e professionalità e per aver collaborato costantemente con le Amministrazioni comunali della Romagna, Cesena inclusa (dove vivono circa 900 famiglie di militari di base a Cervia), e ha augurato un buon lavoro al Colonnello Zanetti

Di rilievo inoltre l’attività svolta dal 15esimo stormo in occasione dell’emergenza sanitaria COVID-19 con l’attivazione del servizio di trasporto dei pazienti in bio-contenimento. Il trasporto aereo in bio-contenimento è una capacità peculiare dell’Aeronautica Militare e uno dei supporti fondamentali messi in campo dalla Difesa per l’emergenza in atto.