Borgo Sonoro: il 19 agosto ultimo appuntamento con i SuRealistas

BORGHI (FC) – Sabato 19 agosto ultima tappa di questa straordinaria (in tutti i sensi) edizione di Borgo Sonoro 2023. Come da qualche anno a questa parte la chiusura è a Borghi(FC) nel panoramico Parco Pasolini a ridosso delle mura malatestiane.

La serata è stata pensata come una grande festa fatta di saluti, di sorrisi, e come ogni festa che si rispetta sarà danzante e a creare la magia saranno gli STRAORDINARI SUREALISTAS band Italo Argentina piena di verve e contagiosa energia.

Per l’occasione nel parco solo posti in piedi per lasciare lo spazio al ballo e al divertimento (alcune sedute verranno comunque collocate a ridosso dell’area concerto)

Dalle ore 19.30 si potrà cenare presso lo stand della Pro Loco di Borghi e bere i vini dell’azienda agricola Guerra, mentre alle ore 21.15 lo spazio sarà lasciato alla musica.

I SuRealistas formati da : Jeremías Cornejo voce, chitarra, ukulele – Joaquín Cornejo voce, tastiera – Jacopo Schiavo voce, chitarra elettrica – Mauro La Mancusa tromba, percussioni- Sigi Beare sax tenore, percussioni – Matteo Bonti basso – Pietro Borsò batteria – Laura Falanga percussioni, sono nati fra l’Argentina, la Toscana, la Sicilia e la Bosnia e sono una band come quelle dei tempi che furono, in cui si mescolano i ritmi latino americani delle clave, della cumbia, del son e della tradizione musicale tropicale e indo-americana, afro-cubani e cadenze andine, tra nostalgici tanghi e frenetici flamenchi, tra passione di vita e un’intima saudade, si colloca la loro cosmo visione musicale fatta di una prorompente esuberanza e improvvisazione, in grado di coinvolgere fino all’ultima nota. Un’armoniosa commistione tra i suoni del Sur del mondo e la tradizione ispanica e ispanoamericana, nella quale affondano le loro radici, crea l’inconfondibile identità musicale dei SuRealistas.

Otto elementi cresciuti a rock, psichedelia, cantautori e letteratura. Otto elementi e nessun leader, un cerchio capace di racchiudere idee, voci e colori di tutti. Dopo due tour europei tra Francia, Olanda, Germania, Slovenia e Ungheria, due album di inediti e tre videoclip, la priorità dei SuRealistas resta quella di tenere gli occhi sempre aperti sul mondo e i piedi sempre pronti a ballare. I loro concerti sono una sorta di rituale, un inno alla vita, al canto e alla danza. E soprattutto a mantenersi fuori dalle righe, divertiti, romantici e curiosi.

Il concerto non avrà posti a sedere, il pubblico sarà in piedi sia per ascoltare che per ballare o regalare abbracci o sorrisi: Una chiusura del Festival piena di energia

biglietti in vendita su www.vivaticket.it

Il Festival si svolge nei comuni di Roncofreddo (comune capofila) Borghi, Longiano, Mercato Saraceno, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone Con il sostegno e il contributo dalla Regione Emilia-Romagna previsto dalla Legge regionale 37 /1994.