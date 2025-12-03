Domani in Cappella Farnese gli Stati generali del gioco d’azzardo patologico

BOLOGNA – Il Comune di Bologna organizza anche quest’anno gli Stati Generali del Gioco d’Azzardo Patologico, un appuntamento pubblico dedicato all’analisi e al contrasto del fenomeno nella città e nell’area metropolitana, in programma domani, giovedì 4 dicembre alle ore 10.30 in Cappella Farnese a Palazzo d’Accursio.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Bologna non s’azzarda”, promosso da Comune, Federconsumatori e Avviso pubblico per prevenire e contrastare il gioco d’azzardo patologico.

L’edizione 2025 degli Stati Generali propone un approfondimento dal titolo “Un viaggio nel mondo dell’azzardo: l’evoluzione, le regole, il futuro”, con l’obiettivo di offrire strumenti di conoscenza e riflessione a istituzioni, operatori e cittadinanza.

L’incontro si aprirà con l’intervento di Giulia Sarti, Delegata alla legalità democratica e alla lotta alle mafie per Bologna e Città metropolitana. A seguire sarà presentato il Rapporto sull’azzardo a Bologna, illustrato dal ricercatore e statistico Massimiliano Vigarani di Federconsumatori. Seguiranno interventi di esperti nazionali tra cui Sabrina Molinaro (CNR-IFC), Maurizio Fiasco (Alea), Don Armando Zappolini (“Mettiamoci in gioco”), Fabrizio Ghidini (Federconsumatori Emilia-Romagna) e Massimo Masetti (Avviso Pubblico). Modera l’incontro Claudio Forleo, Responsabile Osservatorio Parlamentare Avviso Pubblico.