Gli appuntamenti principali dal 24 al 30 luglio

BOLOGNA – Tra i numerosi appuntamenti del cartellone di Bologna Estate 2026, segnaliamo alcune iniziative nella settimana dal 24 al 30 luglio.

A questo link la pagina con tutte le segnalazioni: https://www.bolognaestate.it/news-bologna-estate-2026/bologna-estate-consiglia-10-2026

fino al 5 agosto 2026 e dal 9 al 13 settembre

PerformAzioni – international performing arts festival

XV edizione del festival internazionale di arti performative curato da Instabili Vaganti, che si svolge tra l’Appennino e Bologna trasformando luoghi di grande valore storico e paesaggistico in spazi di creazione, incontro e dialogo interculturale. Un progetto multidisciplinare che intreccia teatro, danza, performance, nouveau cirque, teatro di comunità e pratiche artistiche contemporanee. Il tema dell’edizione 2026, Beauty in Diversity, pone al centro la diversità come valore e risorsa creativa. Dal 16 luglio al 5 agosto in Appennino (Rocchetta Mattei – Grizzana Morandi, The Globe – Valsamoggia, Sala civica Castel d’Aiano, San Benedetto Val di Sambro, Grotte di Labante, Chiesa di San Biagio – Cereglio) e dal 9 al 13 settembre a Bologna.

https://www.bolognaestate.it/festivals/performazioni-international-performing-arts-festival-2026

dal 24 al 25 luglio 2026, ore 21.00

Inside Castel Guelfo 2026

Due serate esclusive tra spettacolo, cultura e grandi protagonisti: un incontro esclusivo con protagonisti della televisione, del cinema e del teatro italiano. Venerdì 24 luglio saranno protagonisti Simona Izzo e Ricky Tognazzi, con una serata dedicata ai racconti di una lunga carriera tra cinema, televisione e vita personale; sabato 25 luglio saliranno sul palco Andrea Mingardi, Paolo Mengoli e Fabio Mazzari, per un incontro tra musica, spettacolo e ricordi. Palazzo Malvezzi Hercolani, Via A. Gramsci, 10 Castel Guelfo di Bologna

https://www.bolognaestate.it/calendario-bolognaestate-2026/inside-castel-guelfo-2026

24 luglio 2026

Gilipojazz

Live Espress | Comini Espress 2026

Power trio madrileno formato da Ángel Cáceres (basso e voce), Iker García (chitarra e voce) e Pablo Levin (batteria e voce). Nato nel 2020, il gruppo si distingue per una miscela originale di jazz, rock, funk, groove e metal, arricchita da un umorismo irriverente che caratterizza sia i brani sia le esibizioni dal vivo. Nell’ambito della rassegna Live Espress | Comini Espress 2026 al Fondo Comini – Giardino Donatori di Sangue, in Via Fioravanti 68 a Bologna.

https://www.bolognaestate.it/calendario-bolognaestate-2026/gilipojazz

25 luglio 2026, ore 17.00

Scienza tra le nuvole: il viaggio di una mongolfiera

Attività ludico-didattica di fisica: un laboratorio per bambini e famiglie che, attraverso esperimenti sorprendenti e divertenti, farà scoprire i misteri della pressione, del calore e della forza di gravità, per capire come funziona una mongolfiera e come i piloti riescano a guidarla sfruttando le correnti invisibili. Consigliato dagli 8 anni in su. Macchina a Vapore – Museo Franco Risi, via Biancolina 4/B1 – San Giovanni in Persiceto (BO), nell’ambito della rassegna Radici diffuse: un viaggio fra scienza, cultura, natura e territorio.

https://www.bolognaestate.it/calendario-bolognaestate-2026/scienza-tra-le-nuvole-il-viaggio-di-una-mongolfiera

25 luglio 2026, ore 20.00, 21.00 e 22.00

Micro Danze

Una suggestiva esibizione di danza site-specific presentata dal Centro Coreografico Nazionale Aterballetto. Le performance si articolano in tre repliche serali, trasformando l’architettura industriale delle Torri in uno spazio di movimento e dialogo artistico contemporaneo. A cura di Fondazione Entroterre nell’ambito di BudriOnFest 2026 è il cartellone estivo del Comune di Budrio. Torri dell’Acqua -Piazzetta de Andrè 1, Budrio.

https://www.bolognaestate.it/calendario-bolognaestate-2026/budri-on-fest-2026-luglio

25 luglio 2026, ore 20.30

A proposito di ghiacci: Il mio inverno in Antartide

Incontro con Paolo G. Calisse, astronomo che nel corso di una lunga e nomade carriera ha visitato l’Antartide nove volte, lavorato in quattro basi scientifiche, e trascorso un anno intero alla base americana Amundsen-Scott al Polo Sud, primo italiano a svernare sul continente bianco. Racconterà di quell’esperienza estrema e di come vivere per mesi ai margini del mondo abitabile trasformi la percezione della vita e della società umana. Nell’ambito della rassegna Estate in Ghiacciaia, Giardino della Ghiacciaia di Villa Lambertini Mattei, via Bertocchi n. 24 a Bologna.

https://www.bolognaestate.it/calendario-bolognaestate-2026/a-proposito-di-ghiacci-il-mio-inverno-in-antartide

26 luglio 2026, ore 21.00

Il sogno di una cosa

Spettacolo con Elio Germano e Teho Teardo tratto dall’omonimo romanzo di Pier Paolo Pasolini. Area Archeologica di Kainua (via Porrettana Sud, 13 – Marzabotto), nell’ambito della rassegna Crinali. Precedono lo spettacolo visite guidate tematiche al parco archeologico di Kainua a cura di Mnema.

https://www.bolognaestate.it/calendario-bolognaestate-2026/crinali-2026

26 luglio 2026, ore 20.15

Fuori Porta. Cartolina 2. Il colle dei miracoli

Spettacolo immersivo site specific nel Parco di San Pellegrino, in un punto panoramico con vista sulla Basilica di San Luca. Gli spettatori saranno immersi nella storia della Madonna viaggiatrice venuta dall’Oriente e nelle vicende delle persone che hanno intrecciato la loro storia alla sua, tra cui Angelica Bonfantini, che per prima nel 1192 la accolse sul colle della Guardia. Spettacolo di Allegra De Mandato e Angelica Zanardi, con la regia di Matteo Belli, nell’ambito della IX edizione di Scena Natura – Dialogo tra le arti e il verde, festival dedicato alla relazione tra arte e natura che trasforma il paesaggio delle colline bolognesi in un palcoscenico naturale e sperimenta linguaggi artistici multidisciplinari e innovativi.

https://www.bolognaestate.it/calendario-bolognaestate-2026/fuori-porta-cartolina-2-il-colle-dei-miracoli

27 luglio 2026, ore 21.45

C’è ancora domani

(Italia/2023) di Paola Cortellesi (118′).

Ambientato nella Roma del 1948, il film racconta la vita di Delia, sposata con un marito violento, in un contesto di povertà e fascismo latente, mentre il paese si prepara al referendum del 2 giugno in cui per la prima volta voteranno anche le donne. Girato in bianco e nero in omaggio al Neorealismo, il film affronta temi come la violenza domestica, l’emancipazione femminile e le differenze di classe, con un cast che include, oltre alla regista-protagonista, Valerio Mastandrea, Giorgio Colangeli ed Emanuela Fanelli. Introduce il produttore Mario Gianani. In Piazza Maggiore a Bologna, nell’ambito della rassegna Sotto le stelle del cinema. https://www.bolognaestate.it/calendario-bolognaestate-2026/c-e-ancora-domani-159743

28 luglio 2026, ore 21.30

Cécile McLorin Salvant Quartet

Il jazz ritorna sul palco dei Giardini di Porta Europa con la voce di Cécile McLorin Salvant, una delle punte di diamante della nuova generazione di eroine del canto jazz, Sullivan Fortner al pianoforte, Yasushi Nakamura al contrabbasso e Kyle Poole alla batteria. Concerto in collaborazione con Bologna Jazz Festival nell’ambito di Cubo live 2026 ai Giardini di Porta Europa, Piazza Vieira de Mello 3-5, Bologna.

https://www.bolognaestate.it/calendario-bolognaestate-2026/cecile-mclorin-salvant-quartet

28 luglio 2026, ore 21.00

Ëda Diaz

Dal 2017 la cantante e bassista Ëda Diaz (voce, contrabbasso) esplora e perfeziona il suo “tocco francese-colombiano”, colorato, ricco ed elegante. Il mix creato con il suo producer Anthony Winzenrieth (chitarra, tastiere) è allo stesso tempo delicato ed estroverso, nostalgico e stravagante e riflette i contrasti e le contraddizioni insite nell’essere umano che Ëda sceglie di affrontare nei suoi testi, tra contemplazione e zapping, illusione e realtà, follia e ragione. Nell’ambito della rassegna (s)Nodi festival di musiche inconsuete, al Museo internazionale e biblioteca della musica, Strada Maggiore 34, Bologna.

https://www.bolognaestate.it/calendario-bolognaestate-2026/eda-diaz

29 luglio 2026, ore 21.00

Concerti brandeburghesi | Parte I

In programma le musiche di J. S. Bach eseguite dall’Orchestra Senzaspine, con Luca Giardini (violino solista) ed Enrico Bernardi (clavicembalo e direzione). Il concerto si inserisce nell’ambito della rassegna Corti, chiese e cortili in collaborazione con l’Orchestra Senzaspine. L’evento si svolgerà presso Palazzo Albergati (via Masini 46, Zola Predosa).

https://www.bolognaestate.it/calendario-bolognaestate-2026/concerti-brandeburghesi-parte-i

29 luglio 2026, ore 21.15

Archivio dei corpi

In questo progetto la coreografa Silvia Gribaudi sviluppa una riflessione sul corpo come luogo di memoria. Se gli archivi tradizionali conservano documenti, immagini e testimonianze, il corpo conserva tracce invisibili del tempo: posture, abitudini, gesti quotidiani, memorie fisiche sedimentate negli anni. La pelle diventa così una forma di archivio. Ogni segno, ogni piega, ogni trasformazione racconta un’esperienza vissuta. Il corpo porta con sé una stratificazione di storie che non sono scritte ma incarnate. La performance coinvolge cittadine e cittadini attraverso un laboratorio aperto dal 27 al 29 luglio. Parco della Zucca – Museo per la Memoria di Ustica (via di Saliceto 3/22, Bologna) nell’ambito della rassegna Attorno al Museo | La memoria non si archivia

https://www.bolognaestate.it/calendario-bolognaestate-2026/archivio-dei-corpi

30 luglio 2026, ore 21.00

Le grandi colonne sonore incontrano il jazz

Serata conclusiva della rassegna Il Suono dell’Arte | Jazz, mostra e live painting a Zu.Art, il Giardino delle Arti di Fondazione Zucchelli. Protagonisti gli studenti del corso di composizione jazz di Michele Corcella, con gli arrangiamenti eseguiti da Marco Zenni, Enrico Erriquez, Viola Berti, Valentina Tollis, sotto la direzione dello stesso Michele Corcella.

https://www.bolognaestate.it/mappa-rassegne-bolognaestate/il-suono-dell-arte