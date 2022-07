Bologna capitale mondiale dell’e-learning 2022

ILIAS Conference fa tappa in Italia

BOLOGNA – Dopo venti edizioni annuali che hanno toccato diverse città europee nel 2022 l’ILIAS Conference torna in Italia: i professionisti dell’e-learning più avanzato infatti si sono dati appuntamento a Bologna, nel centro congressi di FICO l’8 e il 9 settembre, per una due-giorni di altissimo profilo sulle tecnologie per la formazione.

I temi sul tavolo sono molto diversi ma portano tutti a mettere in evidenza l’importanza dei sistemi evoluti di apprendimento a distanza. Scuola, università, aziende, Pubblica Amministrazione richiedono tecniche e professionalità specifiche per adeguare i moduli formativi al mercato globale, alla scelta multilingue, alle possibilità consentite da intelligenza artificiale, realtà aumentata, telepresenza, tutela della privacy e analisi dei dati. Le piattaforme tecnologiche open-source come ILIAS consentono la più alta personalizzazione delle funzionalità, sviluppando soluzioni sartoriali affidabili e adeguate ad ogni livello, dalle comunicazioni strategiche militari alla formazione scolastica passando per il training tecnico sull’utilizzo delle macchine automatiche, e così via.

Sono attesi a Bologna i protagonisti del settore per un confronto professionale di alto profilo partendo appunto da Realtà Virtuale, Neuroscienze, Data Analysis, Coaching, Machine Learning e Deep-Learning. A questi interventi si aggiungono dimostrazioni sull’utilizzo nell’e-learning di algoritmi, software e soluzioni in grado di integrare, Realtà Aumentata, gamification, protezione dei dati e abbattimento delle barriere (linguistiche, culturali, di genere, disabilità), con esperienze chiave realizzate e applicate soprattutto in Germania e Nord Europa.

Rendere l’e-learning inclusivo è la prossima frontiera, soprattutto nei Paesi dove l’apprendimento a distanza è più evoluto, e a questo tema saranno dedicate apposite sessioni della conferenza.

C’è poi il tema della sovranità digitale, legata soprattutto all’analisi e alla raccolta dei dati delle piattaforme tecnologiche. Oggi tutta la comunicazione digitale europea passa da “nodi” soprattutto americani come Google o Amazon solo per fare un esempio, e l’Europa ha bisogno di poter tutelare maggiormente i dati relativi alle abitudini di vita, di consumo e di relazione dei suoi cittadini, senza che vengano dispersi in altre realtà geopolitiche e/o utilizzati per scopi indefiniti oppure non concordati.

La città di Bologna, sede della più antica università del mondo occidentale, diventa dunque in questa occasione la capitale mondiale della formazione a distanza, per consolidare il suo ruolo di luogo simbolico per quanto attiene insegnamento e apprendimento con uno sguardo a innovazione e futuro, chiamando dunque a raccolta accreditati professionisti e presentando le più moderne case-history di settore.

Hanno concesso patrocinio all’iniziativa la Regione Emilia-Romagna, la Città Metropolitana di Bologna, la Camera di Commercio Italo-Germanica.

L’ingresso all’evento è riservato ai professionisti che si iscrivono a questo link

ILIAS è una piattaforma di apprendimento LMS (Learning Management System) promossa dal 1998 dalla omonima fondazione tedesca (con sede a Colonia), in grado di soddisfare le diverse esigenze di formazione a distanza di università, aziende, scuole e pubblica amministrazione, utilizzando strumenti integrati per realizzare scenari di apprendimento individuali e percorsi formativi basati su tecnologie open source.

www.ilias.de

OC Group è una società di consulenza specializzata nella realizzazione di soluzioni e-learning a supporto di aziende e persone. Installano e personalizzano piattaforme LMS (Learning Management System) e costruiscono percorsi formativi online per aziende ed organizzazioni si muovono in contesti nazionali e internazionali. Sono Premium Partner di ILIAS in Italia dal 2007

www.oc-group.eu