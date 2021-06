Bologna biblioteche: tutti gli appuntamenti dal 10 al 16 giugno

BOLOGNA – IN EVIDENZA

giovedì 10 giugno

ore 18: Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti e Biblioteca Luigi Spina

In cammino… da Scandellara a Spina. Trekking urbano tra le biblioteche del Quartiere San Donato-San Vitale. Accompagna Anna di Trekking Italia, tra parchi e aree verdi con partenza dalla Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti e arrivo alla Biblioteca Luigi Spina. In entrambe le biblioteche è possibile assistere a una visita guidata. Il ritorno è in autonomia. L’attività è confermata anche in caso di leggera pioggia. Per informazioni chiamare i numeri 051 2194301 o 051 2195341.

sabato 12 giugno

ore 12: Casa Carducci

Enciclopodia. Un giro a piedi di Casa Carducci. Inaugurazione dell’installazione dell’artista e progettista di libri francese Marion Bataille che trasforma la casa di Giosue Carducci, nel centenario della sua fondazione, in uno spazio pieno di meraviglie, da esplorare camminando al ritmo delle sue poesie. Ingresso libero su prenotazione: casacarducci@comune.bologna.it

La mostra resterà aperta fino al 12 settembre (chiusa nel mese di agosto): venerdì h 15-19; sabato e domenica h 10-14.

ALTRE INIZIATIVE

giovedì 10 giugno

ore 15: Biblioteca Salaborsa | Cortile Guido Fanti

Scuola Penny Wirton. Insegnamento gratuito della lingua italiana ai migranti. La scuola continua i suoi corsi in presenza in Salaborsa: ogni lunedì e giovedì dalle 15 alle 17, nel cortile Guido Fanti (del pozzo) di palazzo d’Accursio saranno disponibili i volontari della Penny Wirton Bologna per chiunque, a qualunque livello di italiano, desideri allenarsi, fare domande o soddisfare curiosità. In caso di maltempo l’attività viene tenuta in biblioteca, al secondo ballatoio.

ore 18: Biblioteca Italiana delle Donne | Incontro online

La cura: teorie e pratiche femministe nella pandemia. Intervengono: Maura Cossutta, Presidente Casa Internazionale delle donne di Roma, Alessandra Mecozzi, Femministe della Società della Cura, Nicoletta Pirotta, IFE (Iniziativa Femminista Europea), Michela Cicculli, Lucha y Siesta Roma. Modera Samanta Picciaiola, Associazione Orlando. Per guardare oltre la pandemia: il pensiero che attraversa gli spazi delle donne si interroga su un altro modello possibile di società che declini i diversi aspetti del concetto di cura in una serie di pratiche che investono settori primari della vita pubblica e privata. L’evento sarà trasmesso live sulla pagina Facebook del Centro delle donne.

ore 18,30: Istituto Parri | Incontro online

Diario alimentare. storie di cibo e consumi. consumi, identità, italianità. Intervengono: Roberta Sassatelli Università di Milano, Emanuela Scarpellini Università di Milano, Agnese Portincasa Istituto storico Parri. Attraverso la storia dell’alimentazione e dei consumi è possibile mettere a fuoco, in maniera inedita, complesse vicende del Novecento italiano che aiutano a fare luce anche sul nostro presente. In questo incontro, una sociologa e due storiche dialogano sul tema dell’identità italiana letta attraverso il consumo alimentare. Si chiude, così, il ciclo di appuntamenti dedicato alla storia del cibo e dell’alimentazione.

ore 21: Biblioteca dell’Archiginnasio | Cortile

Gile Bae in concerto. Si apre la rassegna Pianofortissimo & Talenti, ciclo di dieci concerti realizzato da Bologna Festival e Inedita. Tra le interpreti più brillanti della sua generazione, giovane promessa del pianismo internazionale, Gile Bae esegue pagine di Bach e Mozart oltre a Schumann e Chopin. Evento a pagamento con prevendita biglietti presso Bologna Welcome, online o ad esaurimento posti nel cortile dell’Archiginnasio, la sera stessa del concerto

domenica 13 giugno

ore 18: Biblioteca Salaborsa | Piazza coperta

Il sesto senso. Un libro ai nuovi nati per crescere lettori con Gianni Rodari. Presentazione dell’ iniziativa nazionale promossa dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Gianni Rodari. Al tavolo: Matteo Lepore, Assessore alla Cultura del Comune di Bologna; Grazia Gotti, Presidente Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Gianni Rodari; Nicoletta Gramantieri, Responsabile SalaBorsa Ragazzi; Silvana Sola, Libreria per ragazzi Giannino Stoppani. Conduce l’incontro Veronica Ceruti, direttrice Bologna Biblioteche.

lunedì 14 giugno

ore 15: Biblioteca Salaborsa | Cortile Guido Fanti

Scuola Penny Wirton. Insegnamento gratuito della lingua italiana ai migranti. La scuola continua i suoi corsi in presenza in Salaborsa: ogni lunedì e giovedì dalle 15 alle 17, nel cortile Guido Fanti (del pozzo) di palazzo d’Accursio saranno disponibili i volontari della Penny Wirton Bologna per chiunque, a qualunque livello di italiano, desideri allenarsi, fare domande o soddisfare curiosità. In caso di maltempo l’attività viene tenuta in biblioteca, al secondo ballatoio.

ore 18: Biblioteca dell’Archiginnasio | Cortile

Lontano da Padre Marella. Monologo di Maurizio Garuti. Interprete: Gabriele Marchesini. Regia: Francesca Calderara. Musica: Stella Degli Esposti alla viola. Presentano Giuseppe Chili e Giovanni Pieretti. Posti limitati, si accede solo per prenotazione scrivendo a: redazione@fondazioneduemila.org

ore 18: Biblioteca Salaborsa | Piazza coperta

Le voci dei libri. Incontro con i cinque autori finalisti del Premio Strega 2021. Con Alberto Bertoni. Saluto del Sindaco Virginio Merola. Iniziativa realizzata in collaborazione con Hera. Posti prenotabili da mercoledì 9 giugno, telefonando al numero 051 2194400 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.

martedì 15 giugno

ore 21: Biblioteca dell’Archiginnasio | Cortile

Enrico Pompili: Omaggio a Bologna. Pianofortissimo ha il piacere di ospitare uno dei pianisti più ammirati al mondo ma anche schivo e antidivo per scelta che in esclusiva per il festival ha costruito un programma ad hoc, un autentico Omaggio a Bologna, con musiche di compositori bolognesi dal medioevo a oggi. Eseguirà musiche di Jacopo da Bologna, Stradella, Scelsi, Chopin, Respighi, Martini, Karlheinz Stockhausen, Azzaiolo, Ravel. Evento a pagamento con prevendita biglietti presso Bologna Welcome, siti online o se disponibili nel Cortile dell’Archiginnasio, la sera stessa del concerto.

mercoledì 16 giugno

ore 17.30: Biblioteca dell’Archiginnasio | Sala dello Stabat Mater

Le voci dei libri. Gabriele Romagnoli presenta Cosa faresti se (Feltrinelli). Con Paola Golinelli. Cosa faresti se, nel tempo breve di una giornata o di un attimo, dovessi scegliere fra due alternative, ognuna critica, ognuna in grado di ridefinire l’idea di te stesso, di cambiare il destino tuo e altrui? Posti prenotabili da venerdì 11 giugno telefonando al numero 051 2194400 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.

GRUPPI DI LETTURA

sabato 12 giugno

ore 10: Biblioteca Oriano Tassinari Clò | Incontro online

Gruppo di lettura Voltapagina. Il gruppo di lettura si confronterà sul libro Tre tazze di tè di Greg Morteson. L’incontro avviene online su piattaforma Google Meet ed è l’ultimo sul tema I diritti dell’uomo. Per info, scrivere a: lorenalusetti@gmail.com oppure a: gruppo.voltapagina.bo@gmail.com

mercoledì 16 giugno

ore 18: Biblioteca Salaborsa | Incontro online

Il circolo del giallo. Il Gruppo di lettura dedicato agli amanti del giallo e del noir si riunisce online su piattaforma Google Meet per parlare del libro Una notte di luna piena per l’ispettore Dalgliesh di P.D. James. Per info scrivere a: bibliotecasalaborsa@comune.bologna.it

EVENTI PER BAMBINI E RAGAZZI

giovedì 10 giugno

ore 15: Biblioteca Natalia Ginzburg

Vuoi provare Dungeons&Dragons? Hai fra gli 11 e i 14 anni e vorresti provare i giochi di ruolo? Con l’Associazione Gondolin APS ti aspettiamo in biblioteca! Per informazioni e iscrizioni: gondolin@gmail.com; Facebook: @GondolinAPS; Instagram: @gondolin_apsbo

ore 17: Biblioteca Jorge Luis Borges

Storie sotto gli alberi. Letture ad alta voce per bambine e bambini da 4 a 8 anni nell’area verde davanti alla biblioteca, all’interno del giardino Pierfrancesco Lorusso (in caso di maltempo l’attività si svolgerà all’interno della biblioteca). Massimo di 10 partecipanti. L’attività è in collaborazione con Spazio lettura Bibliò. Per informazioni e prenotazioni: 051 2197770 oppure: bibliotecaborges@comune.bologna.it

ore 17.15 e 18: Biblioteca Salaborsa Ragazzi

Guarda nei cortili se c’è della poesia. Letture ad alta voce per bambine e bambini dai 4 a 7 anni per cercare la poesia nelle parole, nelle immagini, fra le pagine, all’aperto, nei cortili, sotto agli alberi. A cura degli attori de La Baracca – Testoni Ragazzi e del Gruppo Lettori Volontari di Biblioteca Salaborsa Ragazzi. Le letture si tengono nel cortile Guido Fanti dietro alla Biblioteca Salaborsa. Ingresso gratuito su prenotazione.

venerdì 11 giugno

ore 10.30: Biblioteca Luigi Spina

Riattacca la spina! Parole di latte. Letture ad alta voce, narrazioni, storie condivise nel parco della biblioteca per bambine e bambini da 12 a 24 mesi. In caso di maltempo le attività si sposteranno all’interno con posti limitati. In ogni caso è necessaria la prenotazione.

ore 16: Biblioteca Borgo Panigale

Storie per crescere… in presenza… da 0 a 24 mesi. Consigli personalizzati di lettura e storie per baby lettori e per i loro genitori. È possibile prenotare mezz’ora di tempo per un solo nucleo familiare alla volta. Per info chiamare il numero 051 404930.

ore 17: Biblioteca Borgo Panigale

Storie piccine del venerdì. Letture in presenza nel cortile della biblioteca, per bambine e bambini. È necessario prenotare lasciando una mail. Per info chiamare il numero 051 404930, o scrivere una mail a: bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it

sabato 12 giugno

ore 10: Biblioteca Borgo Panigale

Un sabato di storie. Letture e laboratorio per bambine e bambini da 7 a 10 anni. Per la prenotazione, obbligatoria, chiamare il numero 051 404930 o mandare una mail a: bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it

ore 10: Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti

All’ombra della magnolia. Racconti e brevi storie lette sotto la magnolia – o in biblioteca in caso di maltempo – e tanti, tanti libri da prendere a prestito per continuare le letture in famiglia. Per bimbe e bimbi 1-6 anni. Iscrizione obbligatoria 051 219 4301.

ore 10: Biblioteca Casa di Khaoula

Benvenuti bebè! I volontari e le volontarie di Nati per Leggere invitano a prendere un appuntamento con la biblioteca. Genitori, nonni e bebè tra gli 0 e i 3 anni si potranno incontrare, in sicurezza, con un/a volontario/a che potrà essere d’aiuto per la scelta di titoli e/o per una breve lettura. Ammessi anche fratelli e sorelle maggiori. Un incontro dedicato a ogni nucleo familiare ogni mezz’ora.

ore 10.30: Biblioteca Luigi Spina

Mai sazi di storie. Laboratori creativi dalle parole alle illustrazioni, per bambine e bambini da 3 a 7 anni. Ogni partecipante dovrà portare il proprio astuccio con: colla, forbici e matita. Iscrizione obbligatoria.

ore 10.30: Biblioteca Lame-Cesare Malservisi

Pollici verdi tra poesia e tecnologia. Parte della rassegna Boom crescere nei libri, l’attività è un percorso per i più piccoli tra rime e tablet che si svolgerà all’aperto nel giardino del centro civico Borgatti. In caso di maltempo l’incontro si terrà in biblioteca. Età consigliata: da 3 a 6 anni. Prenotazione obbligatoria.

domenica 13 giugno

ore 19.30: Biblioteca Salaborsa Ragazzi

La capra canta. Nell’ambito della rassegna BOOM! Crescere nei libri, presentazione del libro La capra canta edito da Topipittori con l’autrice Giusi Quarenghi. Interviene Giovanna Zoboli. Ingresso su prenotazione.

lunedì 14 giugno

ore 10: Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti

Cartopoetica – Teatri di carta. All’interno della rassegna BOOM! Crescere nei libri, laboratorio a cura di Silvia Geroldi per bambine e bambini da 6 ai 10 anni, posti limitati, ingresso su prenotazione chiamando il numero 051 2194301.

ore 16: Biblioteca Borgo Panigale

Storie per crescere… in presenza… da 0 a 24 mesi. Consigli personalizzati di lettura e storie per baby lettori e per i loro genitori. È possibile prenotare mezz’ora di tempo per un solo nucleo familiare alla volta. Per info chiamare il numero 051 404930.

ore 17: Biblioteca Borgo Panigale

Cartopoetica – Teatri di carta. All’interno della rassegna BOOM! Crescere nei libri, laboratorio a cura di Silvia Geroldi per bambine e bambini da 6 ai 10 anni, posti limitati, ingresso su prenotazione chiamando il numero 051 404930 o scrivendo una mail a: bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it

ore 17: Biblioteca Luigi Spina

Riattacca la spina! Albi a merenda. Letture ad alta voce, narrazioni, storie condivise nel parco della Biblioteca per bambine e bambini da 4 a 8 anni. Le attività si svolgeranno all’esterno della biblioteca, in caso di maltempo si sposteranno all’interno con posti limitati. In ogni caso è necessaria la prenotazione.

ore 18: Villa Aldini (via dell’Osservanza 37) in collaborazione con Biblioteca Amilcar Cabral

Il lungo viaggio di Cip e tigre. Presentazione del libro di Fabrizio Tonello e Aurélia Higuet. Fabrizio Tonello ne parla con Veronica Ceruti, Bologna Biblioteche; Flavia Cristiano, IBBY Italia; Maria Benassi, Bologna sulla Rotta. Introduce e coordina Antonella Agnoli, Associazione Famiglie Accoglienti.

martedì 15 giugno

ore 17: Biblioteca Oriano Tassinari Clò

L’ora delle storie… nel parco. Tornano le letture in presenza nel Parco di Villa Spada per bimbe e bimbi dai 4 ai 7 anni. È necessario prenotare scrivendo una mail a: bibliotecavillaspada@comune.bologna.it. In caso di maltempo la lettura sarà annullata.

ore 17: Biblioteca Jorge Luis Borges

L’umano nel sasso. Laboratorio ispirato al lavoro dell’artista Maria Lai a cura di Elena Iodice, nell’ambito di BOOM! Crescere nei libri. Massimo 10 partecipanti, per bambine e bambini da 7 a 10 anni. Prenotazioni in biblioteca, al numero 051 2197770 o via mail: bibliotecaborges@comune.bologna.it

ore 17: Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti

Tasche piene di poesia. Incontro con Chiara Carminati, per bimbe e bimbi da 8 a 10 anni, nell’ambito di BOOM! Crescere nei libri. Prenotazione obbligatoria, chiamando il numero 051 2194301.

ore 17.30: Biblioteca Natalia Ginzburg

Le parole sono come le uova. All’interno di BOOM! Crescere nei libri, rassegna Fuori con la Poesia, Giusi Quarenghi conduce il laboratorio per bambine e bambini da 4 a 7 anni. Ingresso su prenotazione, chiamando il numero 051 466307.

mercoledì 16 giugno

ore 10: Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti

All’ombra della magnolia. Racconti e brevi storie lette sotto la magnolia – o in biblioteca in caso di maltempo – e tanti, tanti libri da prendere a prestito per continuare le letture in famiglia. Per bimbe e bimbi 1-6 anni. Iscrizione obbligatoria 051 219 4301.

ore 16: Biblioteca Borgo Panigale

Il tamburo nascosto. Incontro con Bruno Tognolini. Nell’ambito di BOOM! Crescere nei libri, incontro con Bruno Tognolini per bambini e bambine dagli 8 anni e per le loro famiglie. Ingresso su prenotazione, chiamando il numero 051 404930.

ore 17: Biblioteca Casa di Khaoula

L’umano nel sasso. Laboratorio ispirato al lavoro dell’artista Maria Lai a cura di Elena Iodice, nell’ambito di BOOM! Crescere nei libri. Massimo 10 partecipanti, per bambine e bambini da 11 a 14 anni. Prenotazioni in biblioteca, al numero 051 6312721.

ore 17: Biblioteca Corticella-Luigi Fabbri

L’amore mi fa schifo. Per la rassegna Suoni e segni, canzoni e filastrocche sentimentali ad altezza di bambino. Letture in musica con Sara Carpani e Luca Tozzi, per bambine e bambini dai 5 anni. Con la collaborazione dell’Associazione Casa dei Popoli Corticella e dell’Associazione Ponte della Bionda.

ore 17: Biblioteca Luigi Spina

Riattacca la spina! I mercoledì dei piccini. Letture ad alta voce, narrazioni, storie condivise nel parco della biblioteca, per bambine e bambini da 2 a 5 anni. Le attività si svolgeranno all’esterno della biblioteca, in caso di maltempo si sposteranno all’interno con posti limitati. In ogni caso è necessaria la prenotazione.

ore 17.30 Biblioteca Natalia Ginzburg

Storie sotto l’albero: Intrusi? Storie in cui ognuno può trovare il proprio posto! Lettura per bambini a partire da 3 anni. presso il Parco Europa Unita vicino alla biblioteca. In caso di maltempo ci sposteremo in biblioteca. Per essere sicuri di partecipare è necessario prenotare telefonando al numero 051 466307.

MOSTRE

Fino al 31 agosto: Biblioteca dell’Archiginnasio – Cortile

Oltre il sipario. Mostra fotografica di Nino Migliori

Orari: lunedì-venerdì 9-19; sabato 10-18; domenica e festivi 10-14

Ingresso: gratuito senza prenotazione

Il foyer e il portico del Teatro Comunale e il cortile dell’Archiginnasio ospitano le 60 le immagini in bianco e nero in mostra, suddivise in due percorsi che dialogano tra di loro e che rappresentano le due prospettive opposte che ha utilizzato Migliori nel suo racconto fotografico. La mostra vuole essere un omaggio al Teatro Comunale di Bologna, che l’artista ha esplorato palmo a palmo per tre mesi consecutivi nella primavera-estate del 2019 per mettere in scena una sua personalissima storia, che riesce a restituire le atmosfere e le magie che abitano quel luogo.

Fino al 27 giugno: Biblioteca dell’Archiginnasio – Quadriloggiato superiore

Cercar lo tuo volume. Documenti danteschi in Archiginnasio

Orari: lunedì-venerdì 9-19; sabato 10-18; domenica e festivi 10-14

Ingresso: gratuito senza prenotazione

La mostra, allestita dalla Biblioteca dell’Archiginnasio in occasione del settimo centenario della morte di Dante (1321-2021), è organizzata in collaborazione con la Società Dantesca Italiana ed è inserita nel percorso espositivo diffuso ideato dal Servizio Patrimonio Culturale della Regione che unisce diverse città dell’Emilia-Romagna. La mostra di Archiginnasio vuole valorizzare i materiali danteschi antichi e moderni posseduti dalla biblioteca, inserendoli nel contesto delle altre raccolte conservate in Archiginnasio.

Fino al 16 giugno: Istituto Storico Parri

(Tra)volti. Fili rossi di memoria

Installazione e mostra sulla Resistenza bolognese. Quadriportico e Sala Refettorio, Istituto Storico Parri, Via Sant’Isaia 20, Bologna. La mostra sarà visitabile, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle ore 18.30. Chiusa sabato e domenica.

PATTO PER LETTURA DI BOLOGNA

Incontri, libri, letture, luoghi della lettura, gruppi di lettura

Potere al desiderio! Alle Serre dei Giardini Margherita (via Castiglione 134), Sartoria Utopia conduce un laboratorio utopico di scrittura poetica e visiva sulla potenza del desiderio. Un viaggio poetico e visivo alla ricerca della propria identità desiderante: due poete guideranno nella scrittura di poesie visive. All’interno della rassegna Soffioni, il vento ecologico delle narrazioni e di Kilowatt Summer.

INDIRIZZI E RECAPITI

Biblioteca dell’Archiginnasio, piazza Galvani, 1

telefono: 051 276811 – email: archiginnasio@comune.bologna.it – http://www.archiginnasio.it/

Biblioteca Salaborsa, piazza del Nettuno, 3

telefono: 051 2194400 – email: bibliotecasalaborsa@comune.bologna.it – https://www.bibliotecasalaborsa.it/

Biblioteca Salaborsa Ragazzi, piazza del Nettuno, 3

telefono: 051 2194411 – email: ragazzisalaborsa@comune.bologna.it – https://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/

Biblioteca di Casa Carducci, piazza Carducci, 5

telefono: 051 347592 – email: casacarducci@comune.bologna.it – http://www.casacarducci.it/

Biblioteca Amilcar Cabral, via San Mamolo, 24

telefono: 051 581464 – email: amicabr@comune.bologna.it – http://www.centrocabral.com/

Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo, 21/2

telefono: 051 2197770 – email: bibliotecaborges@comune.bologna.it

Biblioteca Oriano Tassinari Clò, via di Casaglia, 7

telefono: 051 434383 – email: bibliotecavillaspada@comune.bologna.it

Biblioteca Orlando Pezzoli, via Battindarno, 123

telefono: 051 2197544 – email: bibliotecapezzoli@comune.bologna.it

Biblioteca di Borgo Panigale, via Legnano, 2

telefono: 051 404930 – email: bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it

Biblioteca Lame/Cesare Malservisi, via Marco Polo, 21/13

telefono: 051 6350948 – email: bibliotecalame@comune.bologna.it

Biblioteca Casa di Khaoula, via di Corticella, 104

telefono: 051 6312721 – email: bibliotecacasakhaoula@comune.bologna.it

Biblioteca Corticella/Luigi Fabbri, via Gorki, 14

telefono: 051 2195530 – email: bibliotecacorticella@comune.bologna.it

Biblioteca Luigi Spina, via Casini, 5

telefono: 051 2195341 – email: bibliotecalspina@comune.bologna.it

Biblioteca Scandellara/Mirella Bartolotti, via Scandellara, 50

telefono: 051 2194301 – email: bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Biblioteca Natalia Ginzburg, via Genova, 10

telefono: 051 466307 – email: bibliotecaginzburg@comune.bologna.it

Biblioteca Italiana delle Donne, via del Piombo, 5

telefono: 0514299411 – email: bibliotecadelledonne@women.it – https://bibliotecadelledonne.women.it/

Biblioteca dell’Istituto Storico Parri, via Sant’Isaia, 18

telefono: 051 3397211 – email: istituto@istitutoparri.it – http://www.istitutoparri.eu/