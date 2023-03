Bologna biblioteche: gli appuntamenti da giovedì 9 a mercoledì 15 marzo

BOLOGNA – IN EVIDENZA

BOOM! Crescere nei libri

Giovedì 9 marzo si chiude la settantesima edizione di Bologna Children’s Book Fair, ma BOOM! Crescere nei libri il festival dei libri e dell’illustrazione per l’infanzia che anima Bologna e la Città metropolitana prima, durante e dopo la Fier prosegue fino a maggio con oltre 120 appuntamenti tra incontri, presentazioni editoriali, mostre, performance, proiezioni, laboratori, letture e attività per bambini e bambine.

Info: https://www.boomcrescereneilibri.it/

Lunedì 13 marzo

Biblioteca Amilcar Cabral

Due presentazioni di libri: alle ore 18, Il corpo nero, presentazione del libro Il corpo nero di Anna Maria Gehnyei aka Karima 2G (DueG) (Fandango Libri 2023), dialoga con l’autrice Teresa Colliva di Hamelin; alle ore 21, Perdita e meraviglia alla fine del mondo, presentazione del libro di Laura A. Ogden (add editore 2023, traduzione a cura di Giuditta de Concini), dialoga con l’autrice Zelda Franceschi, docente UNIBO e antropologa.

Info

https://www.bibliotechebologna.it/events/il-corpo-nero

https://www.bibliotechebologna.it/events/perdita-e-meraviglia-alla-fine-del-mondo

ALTRI APPUNTAMENTI

Giovedì 9 marzo

ore 15: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti

Seguiamo il filo. Proseguono gli appuntamenti che coniugano libri e letture con i lavori a maglia in compagnia, per realizzare nuove creazioni con i consigli delle più esperte ma anche, e soprattutto, per donare alla Comunità di Sant’Egidio cuffie e sciarpe per l’inverno. Ogni giovedì libri in mostra e suggerimenti di lettura. Per informazioni scrivi a bibliotecascandellara@comune.bologna.it o chiama il numero 0512194301.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/seguiamo-il-filo

ore 17.30: Biblioteca Luigi Spina

Mio figlio ha un disturbo del comportamento alimentare? Presentazione del libro di Emilio Franzoni e Leonardo Sacrato (Giunti) e conversazione sui sani stili di vita in collaborazione con Azienda USL di Bologna. Per informazioni e iscrizioni chiama il numero 0512195341 o scrivi a bibliotecalspina@comune.bologna.it

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/mio-figlio-ha-un-disturbo-del-comportamento-alimentare

ore 17.30: Biblioteca Salaborsa – Sala conferenze

Disognando. Cosa c’è dietro alle quinte delle storie disegnate? Cosa guida l’ideazione e la realizzazione di tavole amate da tutti? Per rispondere a queste domande partecipa agli incontri con gli autori (sceneggiatori e/o illustratori) che parlano del loro mestiere.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/disognando-2022-2023

ore 18: Salaborsa Lab Roberto Ruffilli

Effetto buio. Leggere l’oscurità. L’universo è un immenso e profondo mantello nero, buio, puntinato di piccole luci: la sostanza di cui siamo fatti. Una mostra per tutte le persone, multisensoriale, tattile, profumata con letture dinamiche. Per tutte e tutti. A cura di Fabio Fornasari, architetto e direttore scientifico del Museo Tolomeo, Istituto per i ciechi Francesco Cavazza. Per informazioni scrivi a museotolomeo@cavazza.it

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/effetto-buio-leggere-oscurita

ore 18: Biblioteca Italiana delle Donne

La Sibilla di Joyce Lussu. Presentazione del libro di Silvia Ballestra, La sibilla: vita di Joyce Lussu (Laterza 2022). Dialoga con l’autrice Federica Trenti, studiosa di Joyce Lussu. Saluti di Anna Pramstrahler, Biblioteca Italiana delle Donne. Per informazioni chiama il numero 0514299411.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/la-sibilla-vita-di-joyce-lussu

Venerdì 10 marzo

ore 9: Biblioteca Jorge Luis Borges

Facile facile. Lo smartphone e il pc accessibili. Primo di quattro incontri in biblioteca per imparare ad impostare smartphone e pc a seconda delle nostre esigenze e a utilizzarli come strumento di aiuto quotidiano. Per informazioni e prenotazioni chiama AIAS Bologna al numero 051454727.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/facile-facile

ore 17: Salaborsa Lab Roberto Ruffilli

Maker space – Cittadinanza. Uno spazio aperto a tutta la cittadinanza in cui si potranno utilizzare gratuitamente gli strumenti tipici della fabbricazione digitale. Stampanti e scanner 3D, vinyl cutter e schede per la prototipazione elettronica: tutto il necessario per poter realizzare oggetti interattivi, grafiche personalizzate, componenti di ricambio semplici e complessi. A cura di Urban Lab. Per informazioni scrivi a formazione@urban-lab.it

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/maker-space-a89050

ore 17.30: Biblioteca Salaborsa

Visite agli scavi archeologici. Le visite guidate sono rivolte a piccoli gruppi non organizzati fino a 20 persone. La prenotazione è obbligatoria e può essere fatta di persona in biblioteca al punto informazioni o telefonando allo 051 2194400 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Il punto di ritrovo è nella Piazza coperta di Salaborsa.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/visite-agli-scavi-archeologici

ore 17.30: Biblioteca Borgo Panigale

Donna, vita, libertà. Incontro in collaborazione con UDI in occasione della giornata internazionale della donna. Partecipano Katia Graziosi (presidente UDI Bologna), Sanam Naderi (attrice e attivista indipendente iraniana), Aqelah Hossain Dad Nazari (attivista Donne Afgane), Graziella Giorgi (consigliera del Quartiere Borgo Reno con delega a Scuola, Progetti educativi, Servizi all’infanzia, Progetti culturali). Le ragazze e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado A. Volta dell’IC14 presenteranno i lavori realizzati nell’ambito dei laboratori sull’8 marzo. Con il patrocinio del Quartiere Borgo Reno.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/donna-vita-liberta

Sabato 11 marzo

ore 11: Biblioteca Amilcar Cabral

Fukushima cartografie del trauma. Nel dodicesimo anniversario della tragedia che colpì il Tōhoku, un incontro per non dimenticare e mantenere vivo il ricordo della catastrofe che ha cambiato per sempre il Giappone contemporaneo. Ospite speciale Yoshida Chia, giornalista e free writer, che per molti anni si è occupata di un risvolto spesso trascurato del disastro: quello della violenza su donne e bambini nei centri di rifugio, una violenza dettata dalla discriminazione e dallo stigma legato alla “contaminazione”. Intervengono Veronica De Pieri (Università di Bologna) e Chiara Galvani (Orizzontinternazionali), introduce Paola Scrolavezza (Università di Bologna).

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/fukushima-cartografie-del-trauma

ore 16 e ore 17: Casa Carducci

Visite guidate gratuite alla casa museo. Due turni di visita alle ore 16 e alle 17. Le visite si prenotano, fino al venerdì mattina precedente, per email: casacarducci@comune.bologna.it Venerdì pomeriggio, sabato e domenica invece per telefono alla biglietteria: 0512196520. Per accedere è necessario il biglietto d’ingresso a pagamento al Museo del Risorgimento.

Info: https://www.casacarducci.it/events/visite-guidate-a-casa-carducci-gennaio

ore 17: Biblioteca dell’Archiginnasio, Sala Stabat Mater

L’arte di immaginare. Un viaggio nel mimetismo tra natura, arte e scienza. Incontro con Francesco Tomasinelli, biologo e divulgatore scientifico, curatore di importanti mostre sulla biodiversità e conduttore di indagini tecniche ambientali per studi professionali. Collabora con Antonio Ornano, comico di Zelig, con cui ha organizzato conferenze-spettacolo sul mondo animale. Evento nell’ambito del (Piccolo) Festival della Divulgazione nato all‘interno del Comune di San Giorgio di Piano (BO),per dare adeguata visibilità e maggiore efficacia alle tante esperienze in ambito culturale e formativo realizzate sul territorio nel corso degli anni. Tutti gli eventi sono gratuiti e ad accesso libero, ma la prenotazione è consigliata chiamando il numero 0516638529 Biblioteca di San Giorgio di Piano.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/l-arte-di-immaginare

Lunedì 13 marzo

ore 15: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti

Datti una mossa. Gruppo di cammino della biblioteca che propone le camminate del lunedì, per lo svolgimento di una regolare attività motoria, in compagnia, come raccomanda il Servizio Sanitario regionale con il progetto Datti una mossa! Ritrovo in biblioteca con abbigliamento comodo, adatto al cammino. Per informazioni e iscrizioni chiama il numero 0512194301 e scrivi a bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/datti-una-mossa

ore 15.30: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti

Rigenerazione computer e tablet. Laboratorio in tre incontri, per tutte le età. Dopo tre i incontri con il gruppo informatico dell’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza concetti come SMTP, Disco Rigido, RAM e Drivers non saranno più un mistero per nessuno! Si lavora sui PC a disposizione e su tutti quelli portati dai partecipanti. Per iscriverti chiama il numero 0512194301 o scrivi a bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/rigenerazione-computer-e-tablet-be1009

ore 17: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti

Tandem English Italian. Conversazioni in inglese con volontaria madrelingua per migliorare l’inglese parlato. Per informazioni scrivi a bibliotecascandellara@comune.bologna.it oppure chiama il numero 0512194301.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/tandem-english-italian

Martedì 14 marzo

ore 8.30: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti

Parliamo italiano. Conversazione in italiano per donne straniere, incontri informali per migliorare il proprio italiano parlato, con la volontaria della biblioteca. Per le modalità di accesso e per informazioni chiama il numero 0512194301 o scrivi a bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/parliamo-italiano

ore 9.30: Biblioteca Casa di Khaoula

Argentovivo. Letture, anche in dialetto bolognese, di racconti e articoli e tante chiacchiere. L’attività è aperta a tutte le persone ed è gratuita. È richiesta solo l’iscrizione telefonando al numero 0516312721.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/argentovivo-letture-in-compagnia

ore 10.30: Biblioteca Salaborsa – Sala corsi

Lezioni di educazione digitale. Le volontarie del Servizio Civile ti aspettano in biblioteca per le lezioni di educazione digitale destinate a guidarti nell’uso autonomo e consapevole di PC, smartphone e tablet e a supportarti nell’accesso a tutti i servizi delle biblioteche.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/lezioni-di-educazione-digitale

ore 15.30: Biblioteca Orlando Pezzoli

T’insegno lo smartphone. Incontri di alfabetizzazione digitale nell’ambito del progetto Pane e Internet della Regione Emilia-Romagna. Avete bisogno di aiuto per usare lo smartphone, il tablet o il PC? Per prendere un appuntamento, contattateci al numero 0512197544 oppure all’indirizzo mail biblpezz@comune.bologna.it

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/t-insegno-lo-smartphone-fc1be7

ore 16: Salaborsa Lab Roberto Ruffilli

Lezioni di educazione digitale in Salaborsa Lab. Le volontarie del Servizio Civile ti aspettano in biblioteca per le lezioni di educazione digitale destinate a guidarti nell’uso autonomo e consapevole di PC, smartphone e tablet e a supportarti nell’accesso a tutti i servizi delle biblioteche.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/lezioni-di-educazione-digitale-in-salaborsa-lab

ore 16.30: Biblioteca Lame – Cesare Malservisi

Palestra di poesia. Incontri di poesia, teatro e arte a cura de Il cappello nel verso. Vieni a leggere la tua poesia nel cassetto, ascoltare e condividere la tua passione per la poesia.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/palestra-di-poesia-dffe74

ore 17.30: Biblioteca dell’Archiginnasio, Sala Stabat Mater

In viaggio con Merianin. Visita guidata gratuita alla mostra In viaggio con Merianin. Maria Sibylla Merian. Dal libro antico al libro d’artista condotta dalla curatrice Manuela Marchesan. In questa mostra un libro d’artista dedicato a Maria Sibylla Merian, naturalista e illustratrice vissuta nel XVII secolo, dialoga con i libri antichi della Biblioteca dell’Archiginnasio. Ingresso libero, non è necessaria la prenotazione, ritrovo all’inizio del percorso espositivo.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/in-viaggio-con-merianin-visita-guidata

Mercoledì 15 marzo

ore 15: Salaborsa Lab Roberto Ruffilli

Mappe tattili. Pensare con lo spazio nel tempo. Laboratorio finalizzato alla creazione di modelli di architettura storica, che trasmettono informazioni e si rendono riconoscibili attraverso la loro forma. Questi modelli vanno montati, smontati e interrogati con le mani, in modo da scoprire la forma attuale degli spazi che rappresentano, ma anche la loro evoluzione nel tempo. L’obiettivo è quello di raccontare le storie di luoghi e monumenti utilizzando un linguaggio diverso da quello alfabetico, un linguaggio che ha a che fare con l’esperienza tattile, con le mani e i loro movimenti. A cura di Fabio Fornasari, architetto e direttore scientifico del Museo Tolomeo, Istituto per i ciechi Francesco Cavazza. Per informazioni scrivi a liquid-lab@archilabo.org

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/mappe-tattili-pensare-con-lo-spazio-nel-tempo

ore 15: Biblioteca Borgo Panigale

Corso di italiano per stranieri. Tutti i mercoledì è attivo in biblioteca un corso di italiano per stranieri, a cura dell’associazione Aprimondo. Il corso è rivolto a cittadine e cittadine stranieri maggiorenni, è gratuito e non è richiesto permesso di soggiorno.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/corso-di-italiano-per-stranieri-44d6ac

ore 15: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti

Datti una mossa. Gruppo di cammino della biblioteca che propone le camminate del lunedì, per lo svolgimento di una regolare attività motoria, in compagnia, come raccomanda il Servizio Sanitario regionale con il progetto Datti una mossa! Ritrovo in biblioteca con abbigliamento comodo, adatto al cammino. Per informazioni e iscrizioni chiama il numero 0512194301 e scrivi a bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/datti-una-mossa

ore 15.30: Biblioteca Orlando Pezzoli

T’insegno lo smartphone. Incontri di alfabetizzazione digitale nell’ambito del progetto Pane e Internet della Regione Emilia-Romagna. Avete bisogno di aiuto per usare lo smartphone, il tablet o il PC? Per prendere un appuntamento, contattateci al numero 0512197544 oppure all’indirizzo mail biblpezz@comune.bologna.it

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/t-insegno-lo-smartphone-fc1be7

ore 15.30: Biblioteca Salaborsa – Piazza coperta

La seconda vita dei libri. Torna in Piazza Coperta il mercatino dei libri scartati, tutti i mercoledì alle 15.30 con un tema diverso La bancarella dei libri scartati a cura dei volontari dell’associazione Bibliobologna garantisce ai testi allontanati dagli scaffali una seconda vita a casa di curiosi e appassionati.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/la-seconda-vita-dei-libri

ore 16.30: Biblioteca Jorge Luis Borges

Voci dal ‘900 – seconda parte. Laboratorio di lettura ad alta voce per la produzione radiofonica, a cura di Teatro del Pratello.Durante questo terzo laboratorio saranno selezionati, letti e registrati testi originali dai laboratori di scrittura precedenti e testi letterari, per la costruzione di un ciclo di trasmissioni radiofoniche sulle tematiche del progetto VOCI DAL ‘900. Iscrizioni via email a teatrodelpratello@gmail.com

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/voci-dal-900-seconda-parte

ore 17.30: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti

Tutto cambia! Corpo, emozioni e relazioni: Le sfide della genitorialità in preadolescenza e adolescenza. Laboratorio esperienziale in due incontri condotto da operatrici dello Spazio Giovani dell’Azienda Usl di Bologna. Per comprendere i delicati cambiamenti che avvengono durante l’adolescenza e migliorare la relazione fra genitori e figli. Per informazioni chiama il numero 0512194301 o scrivi a bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/tutto-cambia-scandellara

ore 17: Istituto Storico Parri

Iris Versari. Una biografia partigiana. Presentazione del libro di Sandra Bellini (Il Ponte Vecchio, 2022) con Olga Massari (Istituto Storico Parri). Introducono Roberta Mira (Università di Bologna / Istituto Storico Parri) e Elda Guerra (Associazione Orlando). Iris Versari è nota come la compagna del famoso partigiano Silvio Corbari, capo dell’omonima banda che tormentò con grande successo i nazifascisti tra Forlì e Ravenna.Ma Iris Versari era molto di più che la semplice amante di un partigiano: era anch’essa infatti una combattente, capace di grandi azioni e distinguendosi più volte per il coraggio.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/iris-versari-una-biografia-partigiana

ore 18: Salaborsa Lab Roberto Ruffilli

Maker space – Docenti. Un Maker Space aperto a docenti delle scuole primarie e secondarie in cui si potranno provare ed approfondire tecnologie didattiche per poter realizzare laboratori didattici declinati nelle diverse discipline.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/maker-space-per-docenti

ore 18: Biblioteca Salaborsa – Auditorium Enzo Biagi

Gli intellettuali e il caso Moro. Per la rassegna Le Voci dei libri, Giampiero Mughini presenta il suo libro edito da Pendragon. Con Marco Marozzi. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming anche sul canale YouTube di Bologna Biblioteche.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/gli-intellettuali-e-il-caso-moro

GRUPPI DI LETTURA

Venerdì 10 marzo e Martedì 14 marzo

ore 16.30 e ore 10: Biblioteca Borgo Panigale

Gruppo di lettura ad alta voce. Il gruppo di lettura si riunisce ogni martedì alle 10 e ogni venerdì alle 16.30. Il libro scelto è Mille splendidi soli di Khaled Hosseini (Pickwick).

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/gruppo-di-lettura-ad-alta-voce-a2331c

Martedì 14 marzo

ore 17.30: Biblioteca Salaborsa – Sala conferenze

Un libro in borsa. Il gruppo di lettura si incontra per parlare di La luna e i falò di Cesare Pavese.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/un-libro-in-borsa

Mercoledì 15 marzo

ore 17: Biblioteca Casa di Khaoula

Gruppo di lettura Koala. Il gdl si riunisce per parlare del libro Yoga di Emmanuel Carrère (Adelphi).

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/gruppo-di-lettura-koala-in-marzo-2023

ore 18: Biblioteca Salaborsa – Sala conferenze

Il circolo del giallo. Il gruppo di lettura dedicato agli amanti del giallo e del noir si riunisce per parlare dei libri Delitti a Fleat House di Lucinda Riley, traduzione di Leonardo Taiuti e Una giuria di sole donne di Susan Glaspell, traduzione di Roberto Serrai.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/il-circolo-del-giallo-60749d