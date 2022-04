Bologna biblioteche: gli appuntamenti da giovedì 7 a mercoledì 13 aprile

BOLOGNA – A partire dal primo aprile 2022, per entrare in biblioteca non è più necessario esibire il Green Pass, né base né rafforzato. Occorre però indossare sempre una mascherina (chirurgica o FFP2) per tutta la permanenza in biblioteca.

IN EVIDENZA

Venerdì 8 aprile

ore 17: Biblioteca jorge Luis Borges

Le città in biblioteca. L’autore, illustratore e designer Mauro Bellei porta in tour per le biblioteche bolognesi la sua trilogia di cofanetti operativi sulle città: Città di parole, Città di numeri e Città di forme e figure, tutti editi da Fatatrac edizioni. Attraverso la decostruzione e la ricostruzione di spazi, linee e idee, le bambine e i bambini, che parteciperanno al laboratorio, daranno vita su un tappeto gigante, che riproduce la planimetria di una città, a una vera e propria città ideale, i cui palazzi saranno costruiti con le lettere, i numeri e le forme contenute nei cofanetti. Laboratorio per bambine e bambini da 7 a 10 anni, massimo 15 partecipanti. Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 0512197770 o scrivi una mail a bibliotecaborges@comune.bologna.it

Lunedì 11 aprile

ore 18: Biblioteca Salaborsa – Piazza coperta

Limes di aprile: La fine della pace. Nel nuovo numero della rivista Limes, La fine della Pace, si continuano ad affrontare e ad analizzare le cause ed i motivi per i quali il 24 febbraio 2022 rappresenti un punto di svolta rispetto al precedente ordine mondiale. Incontro con Greta Cristini, Fabrizio Maronta, Federico Petroni e Fabrizio Talotta. L’incontro è realizzato in collaborazione con Associazione Geopolis, Gruppo editoriale Gedi e laFeltrinelli Librerie.

ALTRI APPUNTAMENTI

Giovedì 7 aprile

ore 14: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti

Seguiamo il filo. Ci troviamo in biblioteca dalle ore 14, tutti i giovedì per lavorare a maglia in compagnia con i consigli delle più esperte e con libri e proposte di lettura. Per prenotare chiamare il numero 0512194301.

ore 17.30: Biblioteca Salaborsa – Sala conferenze

Disognando. Alessandro Tota Un italiano a Parigi.

Venerdì 8 aprile

ore 18.30: Biblioteca Salaborsa – Piazza coperta

All’ombra dell’autore – Traduttori nel cassetto. Un nuovo appuntamento targato NipPop: si parla del libro di Mishima Yukio, Vita in vendita (Feltrinelli, 2022). Presente il traduttore Giorgio Amitrano. Gli incontri sono in collaborazione con Mondadori bookstore. Per informazioni: bibliotecasalaborsa@comune.bologna.it

Sabato 9 aprile

ore 10: Biblioteca Borgo Panigale

Viaggio di ritorno, con andata. Laboratorio di scrittura con Simona Vinci, in collaborazione con A.D.ELA, DiRF, Bolab asp, ladisordinata. Per informazioni e iscrizioni scrivi a dirabarbaroinfrasca@gmail.com

ore 16: Biblioteca dell’Archiginnasio

A fior di pelle. Legature italiane del XV-XVI secolo in Archiginnasio. Visita guidata gratuita alla mostra a cura di Federico Macchi. La mostra espone legature di particolare pregio e interesse prodotte in Italia tra il XV e il XVI secolo. Frutto di un prezioso censimento condotto nelle raccolte dell’Archiginnasio e confluito nella banca dati Legature storiche, l’esposizione presenta una selezione di volumi che esemplificano l’evoluzione dei manufatti tra Medioevo ed Età Moderna su tutto il territorio nazionale, rivelando alcune specifiche caratteristiche. Ingresso gratuito non è necessaria la prenotazione. Appuntamento all’inizio del percorso espositivo.

Domenica 10 aprile

ore 18: Biblioteca Italiana delle Donne

Nome non ha. Presentazione del libro e dibattito. Nome non ha è un libro illustrato edito da Hacca Edizioni con i testi di Loredana Lipperini, un viaggio alla scoperta della Sibilla magicamente illustrato da Elisa Seitzinger. L’incontro vedrà la partecipazione di Loredana Lipperini che dialogherà con Samanta Picciaiola, presidente dell’ Associazione Orlando.

Lunedì 11 aprile

ore 15.30: Biblioteca Salaborsa – Secondo ballatoio

Scuola Penny Wirton. Al secondo piano di Salaborsa, è attiva la scuola di italiano Penny Wirton di Bologna. I volontari offrono ai migranti lezioni gratuite di lingua italiana, di ogni livello, attraverso l’insegnamento uno a uno. Per informazioni : pennywirton.bologna1@gmail.com. Per diventare volontario: pennybo.volontari@yahoo.com. Nello stesso orario è attivo anche il Centro d’Ascolto, aperto a sostegno di tutti i cittadini stranieri.

ore 16: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti

Datti una mossa. La biblioteca, aderendo al progetto Datti una mossa! del servizio Sanitario regionale per lo svolgimento di una regolare attività motoria, propone le camminate del lunedì. Si richiedono scarpe e abbigliamento adeguati per la camminata, ritrovo ore 15: è necessario prenotare.

ore 18: Biblioteca Salaborsa – Sala conferenze

Swinging years. La cultura inglese dal 1956 al 1970. La British Invasion musicale. Incontro con Francesco Garbari, all’interno della rassegna curata da Silvia Albertazzi e Gino Scatasta, dipartimento LILEC Università di Bologna.

Martedì 12 aprile

ore 8.30: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti

Parliamo italiano! Conversazione in italiano per donne straniere. Incontri per migliorare il proprio italiano parlato, con la volontaria della biblioteca. Accesso libero e gratuito. Per modalità di accesso e informazioni chiama il numero 0512194301 o scrivi un’email a bibliotecascandellara@comune.bologna.it

ore 9: Biblioteca Casa di Khaoula

Argento vivo. Letture, anche in dialetto bolognese, di racconti e articoli e tante chiacchiere. L’attività è aperta a tutte le persone ed è gratuita. È richiesta solo l’iscrizione telefonando al numero 0516312721.

ore 17: Biblioteca Lame – Cesare Malservisi

Raccontarsi per fotografie. Laboratorio autobiografico per una sensibilità all’immagine.

Coloro che non hanno mai partecipato ai laboratori di Pagine di Comunità sono pregati di telefonare alla Biblioteca per essere messi in contatto con la conduzione.

ore 17.30: Biblioteca dell’Archiginnasio – Sala dello Stabat Mater

Rocchetta Mattei. Racconti di un restauro insolito. Presentazione del volume di edizioni Minerva. Interverranno: Carlo Cipolli, presidente Fondazione Carisbo; Giorgio Bonsanti, già professore ordinario di Restauro alle Università di Torino e Firenze; Marco Cammelli, presidente Commissione per le Attività e i Beni Culturali di ACRI; Mauro Felicori, assessore alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna. Saranno presenti le autrici Maricetta Parlatore e Sandra Foschieri. La Rocchetta Mattei è uno straordinario e bizzarro castello, costruito dal Conte Cesare Mattei, suo unico progettista e architetto, nella seconda metà del 1800, in un aspro e affascinante angolo dell’Appennino tra Bologna e Pistoia. È difficile immaginare lo stato di degrado in cui versava al momento in cui si è avviata una filologica operazione di restauro per ristabilire il valore artistico e culturale.È stato necessario un lungo e appassionante lavoro sia sulla fragile struttura architettonica che sugli innumerevoli apparati decorativi. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Il pubblico dovrà essere munito di mascherina.

ore 18: Biblioteca Italiana delle Donne

Il palazzo delle donne. Incontro in occasione della presentazione del libro Il palazzo delle donne, romanzo di Laetitia Colombani traduzione di Claudine Turla (Nord, 2020), dedicato alla forza, abnegazione e perseveranza delle donne.

Mercoledì 13 aprile

ore 15.30: Biblioteca Salaborsa

La seconda vita dei libri. Torna in Piazza Coperta il mercatino dei libri scartati, tutti i mercoledì con un tema diverso.La bancarella dei libri scartati a cura dei volontari dell’associazione Bibliobologna garantisce ai testi allontanati dagli scaffali una seconda vita a casa di curiosi e appassionati.

ore 17: Biblioteca Natalia Ginzburg

Viso, collo e décolleté. Incontri con laboratorio, a cura di Ilaria Incusci, docente di estetica, Associazione Armonie. In collaborazione con il Quartiere Savena. Gli incontri sono gratuiti e rivolti ad un pubblico femminile. Per partecipare è necessario iscriversi in Biblioteca o al numero 051466307.

ore 18: Biblioteca dell’Archiginnasio – Sala dello Stabat Mater

Così per sempre. Presentazione del libro di Chiara Valerio (Einaudi) con Vincenzo Branà. L’evento fa parte della rassegna curata da Librerie.coop e Coop Alleanza 3.0 Le voci dei libri. L’uomo sulla terrazza è antico quasi come la città che sta guardando. Il suo gatto Zibetto, più nero di tutti i gatti neri, come lui conosce troppe storie. L’uomo è il conte Dracula. Ama la scienza, la fragilità degli esseri umani, e una donna dal viso sempre uguale.Giacomo Koch è il nome del conte Dracula quando questa storia comincia. Mina Harker, la donna a causa della quale stava per essere ucciso, è sfuggita alla morte, ora si chiama Mina Monroy ed è lei stessa un vampiro. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

GRUPPI DI LETTURA

Giovedì 7 e martedì 12 aprile

ore 16.30 e 10: Biblioteca Borgo Panigale

Gruppo di lettura ad alta voce. Il Gruppo di lettura si incontra ogni giovedì alle 16.30 e martedì alle 10.

Giovedì 7 aprile

ore 17: Biblioteca Amilcar Cabral – incontro online

Gruppo di lettura online sulla letteratura israeliana contemporanea. Il gruppo si riunisce per parlare di La tenuta Rajani, di Alon Hilu, traduzione di Alessandra Shomroni (Einaudi, 2011).Coordina Anna Grattarola. Per partecipare è sufficiente scrivere a ufficiostampa@museoebraicobo.it riceverete una mail di invito con le semplicissime istruzioni per partecipare all’incontro.

Martedì 12 aprile

ore 17.30: Biblioteca Salaborsa

Un libro in borsa. Il gruppo di lettura si incontra per parlare di L’Arminuta di Donatella Di Pietrantonio (Einaudi). Gli incontri avvengono in presenza nella Sala Conferenze al secondo piano. Per chi volesse partecipare da casa è disponibile un collegamento Google Meet.

Mercoledì 13 aprile

ore 17: Biblioteca Orlando Pezzoli

Gruppo di Lettura Biblioteca Pezzoli. Incontro in biblioteca per parlare del libro Caino di José Saramago. Per informazioni su come partecipare potete telefonare al numero 0512197544 oppure scrivere all’indirizzo biblpezz@comune.bologna.it

ore 17: Biblioteca Corticella – Luigi Fabbri e Casa di Khaoula

Gruppo di Lettura Koala. Il gruppo di lettura condiviso fra le due biblioteche si riunisce presso la Biblioteca Corticella – Luigi Fabbri per parlare del libro Resto qui di Marco Balzano (Einaudi). Per informazioni contattare le biblioteche: Casa di Khaoula: 051 6312721 – bibliotecacasakhaoula@comune.bologna.it | Corticella-Luigi Fabbri: 051 2195530 – bibliotecacorticella@comune.bologna.it

ore 17: Biblioteca Lame – Cesare Malservisi

Gruppo di Lettura Leggerezza. Il Gdl Leggerezza si riunisce in presenza per parlare del libro Viaggio al termine della notte di Louis-Ferdinand Céline (Corbaccio).

ore 17.30: Biblioteca Jorge Luis Borges

Letture di VOCI. Il gruppo di lettura della Biblioteca Borges e il Laboratorio teatrale del Progetto VOCI propongono una lettura di pagine tratte da Marcovaldo di Italo Calvino e da Diario Minimo di Umberto Eco e di alcuni testi frutto di ricerche personali dei partecipanti sulla prima metà degli anni Sessanta. Una tappa intermedia in vista dello spettacolo Epoche di passaggi del prossimo 25 aprile, al Parco del Cavaticcio, per condividere il percorso dei laboratori con i partecipanti e un pubblico esterno. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

ore 18: Biblioteca Salaborsa – Sala conferenze

NipPop Book Club. Il gruppo di lettura dedicato alla cultura e letteratura Giapponese si riunisce per parlare di I terrestri di Murata Sayaka, traduzione di Gianluca Coci (edizioni E/O). Con Anna Specchio. Gli incontri avverranno in presenza in biblioteca e anche in collegamento Google Meet. Per informazioni scrivi un’email a bibliotecasalaborsa@comune.bologna.it

INDIRIZZI E RECAPITI

Biblioteca dell’Archiginnasio, piazza Galvani, 1

telefono: 051276811 – email: archiginnasio@comune.bologna.it – http://www.archiginnasio.it/

Biblioteca Salaborsa, piazza del Nettuno, 3

telefono: 0512194400 – email: bibliotecasalaborsa@comune.bologna.it – https://www.bibliotecasalaborsa.it/

Biblioteca Salaborsa Ragazzi, piazza del Nettuno, 3

telefono: 0512194411 – email: ragazzisalaborsa@comune.bologna.it – https://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/

Biblioteca di Casa Carducci, piazza Carducci, 5

telefono: 0512196520 – email: casacarducci@comune.bologna.it – http://www.casacarducci.it/

Biblioteca Amilcar Cabral, via San Mamolo, 24

telefono: 051581464 – email: amicabr@comune.bologna.it – http://www.centrocabral.com/

Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo, 21/2

telefono: 0512197770 – email: bibliotecaborges@comune.bologna.it

Biblioteca Oriano Tassinari Clò, via di Casaglia, 7

telefono: 051434383 – email: bibliotecavillaspada@comune.bologna.it

Biblioteca Orlando Pezzoli, via Battindarno, 123

telefono: 0512197544 – email: bibliotecapezzoli@comune.bologna.it

Biblioteca di Borgo Panigale, via Legnano, 2

telefono: 051404930 – email: bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it

Biblioteca Lame/Cesare Malservisi, via Marco Polo, 21/13

telefono: 0516350948 – email: bibliotecalame@comune.bologna.it

Biblioteca Casa di Khaoula, via di Corticella, 104

telefono: 0516312721 – email: bibliotecacasakhaoula@comune.bologna.it

Biblioteca Corticella/Luigi Fabbri, via Gorki, 14

telefono: 0512195530 – email: bibliotecacorticella@comune.bologna.it

Biblioteca Luigi Spina, via Casini, 5

telefono: 0512195341 – email: bibliotecalspina@comune.bologna.it

Biblioteca Scandellara/Mirella Bartolotti, via Scandellara, 50

telefono: 0512194301 – email: bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Biblioteca Natalia Ginzburg, via Genova, 10

telefono: 051466307 – email: bibliotecaginzburg@comune.bologna.it

Biblioteca Italiana delle Donne, via del Piombo, 5

telefono: 0514299411 – email: bibliotecadelledonne@women.it – https://bibliotecadelledonne.women.it/

Biblioteca dell’Istituto Storico Parri, via Sant’Isaia, 18

telefono: 0513397211 – email: istituto@istitutoparri.it – http://www.istitutoparri.eu/