Bologna biblioteche: gli appuntamenti da giovedì 19 a mercoledì 25 maggio

BOLOGNA – Ricordiamo che per entrare in biblioteca e per partecipare alle attività non è più obbligatorio indossare la mascherina (chirurgica o FFP2). Anche se non è più obbligatorio, ne raccomandiamo comunque l’uso in tutti i luoghi al chiuso, pubblici o aperti al pubblico.

IN EVIDENZA

Venerdì 20 maggio

ore 15: Biblioteca Casa di Khaoula c/o Centro Culturale Zonarelli, Via Sacco 14

Corso di formazione per facilitatore digitale. Per operatori, operatrici e referenti di punti informativi per persone straniere, volontari di associazioni e cittadini di paesi terzi. Per partecipare hai bisogno di uno smart o di un tablet, e di una connessione Internet. In collaborazione con Centro Interculturale Zonarelli, Centro Documentazione e Intercultura RiESco, Biblioteca Casa di Khaoula. Organizzazione a cura di Mediagroup98.

Lunedì 23 maggio

ore 14.30: Bologna Attiva @ DumBO, via Casarini 19

Cappuccetto, (anche solo) un etto… Workshop promosso da Associazione Mondodonna Onlus con le biblioteche Jorge Luis Borges, Casa di Khaoula e Orlando Pezzoli; a cura di Vittoria Facchini, illustratrice e autrice di albi illustrati. Rivolto a insegnanti, operatori, educatori e bibliotecari che si relazionano con bambine e bambini in età di scuola primaria. Attività a numero chiuso. Per informazioni e iscrizioni contattare biblionoi@mondodonna-onlus.it o 3667572583.

Lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 maggio

ore 16: Casa Gialla @ Biblioteca Spina

Caos Working. Laboratori di Innest APS. Casa Gialla diventa uno spazio in cui le idee prendono forma e si animano con i laboratori gratuiti di Innest APS, dedicati a ragazze e ragazzi dai 14 anni in su. Il progetto è stato selezionato nell’ambito del progetto Casa Gialla e finanziato con il contributo della Fondazione per l’Innovazione Urbana. Per info e iscrizioni contatta Innest APS via email all’indirizzo innestaps@gmail.com

ALTRI APPUNTAMENTI

Giovedì 19 maggio

ore 16: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti

Tandem English – Italian. Vuoi migliorare il tuo inglese? Il giovedì puoi conversare in inglese con volontarie madrelingua. Per prenotare chiama il numero 0512194301 o scrivi un’email a bibliotecascandellara@comune.bologna.it

ore 16.30: Biblioteca Jorge Luis Borges

L’isola che non c’è. Alla ricerca di un’utopia minimalista. Laboratorio di scrittura a cura di Maria Luisa Pozzi. Un percorso laboratoriale fra scrittura narrativa e autobiografica composto da sei incontri durante i quali i partecipanti sono invitati a fare un viaggio a ritroso nel tempo, dal futuro al presente fino a raggiungere il passato. Il laboratorio si attiva con minimo 5 e massimo 10 iscritti. Per informazioni e iscrizioni chiamare lo 0512197770 o scrivere un’email a bibliotecaborges@comune.bologna.it

ore 17.30: Biblioteca di Casa Carducci

Transiti. Zara Finzi presenta la sua ultima raccolta poetica (Manni, 2022). Con lei dialogano Loredana Magazzeni e Francesca Cavicchini. Quello che ricorre, nell’atmosfera irrequieta di questa raccolta poetica, è la dimensione dell’essere sul punto di o anche quella dell’istante prima. Questi, per Zara Finzi, i momenti in cui si vive davvero. Sta qui la radice ansiogena delle poesie, nel fascino ambiguo del non poter risolvere, nel cercare continuamente, nel voler rivivere, sempre con occhi nuovi, quello che già c’è stato. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

ore 18: Biblioteca Corticella – Luigi Fabbri – Sala Alessandri

Corticella in giallo. Presentazione dei libri #stodadio. L’enigma di Artolè di Carmine Caputo e A Bologna danno l’acqua di Anna Patrizia Mongiardo (Damster edizioni). L’evento si tiene presso la Sala Alessandri, in via Gorki 10.

ore 20: Biblioteca Salaborsa

Distruzioni. Dove si entra attraverso la distruzione dei libri e della cultura nella metà oscura dell’essere umano. All’interno di Libri su libri. Le biblioteche di Babele, una lettura scenica che diventa un mosaico di frammenti tratti da libri diversi ma che, alla fine, vanno a comporre un testo unico. Tutto accompagnato da una colonna sonora, con l’irruzione di performer a inserirsi tra voce e musica e con un aperitivo finale offerto al pubblico. Nel segno dell’emozione. Di e con Andrea Maioli con la collaborazione di Vittoria Cappelli. Produzione Kinesfera ASD. Occorre prenotare.

Venerdì 20 maggio

ore 18: Biblioteca Salaborsa – Piazza coperta

Le streghe son tornate. Per Le voci dei Libri, rassegna curata da Librerie.coop e Coop Alleanza 3.0, incontro con Cathy La Torre, autrice di Ci sono cose più importanti (Mondadori) e con Chiara Tagliaferri, autrice di Strega comanda colore (Mondadori). Una volta raggiunta la capienza massima consentita non sarà possibile entrare e sostare in piedi. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming anche sul canale YouTube di Bologna Biblioteche.

Sabato 21 maggio

ore 10: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti

Pillole di scienza. Ciclo di incontri di divulgazione scientifica a cura di BiblioBologna con Minerva Associazione di divulgazione scientifica. Per informazioni chiama il numero 0512194301 o scrivi un’email a bibliotecascandellara@comune.bologna.it.

Lunedì 23 maggio

ore 15.30: Biblioteca Salaborsa – secondo ballatoio

Scuola Penny Wirton. Al secondo piano di Salaborsa, è attiva la scuola di italiano Penny Wirton di Bologna. I volontari offrono ai migranti lezioni gratuite di lingua italiana, di ogni livello, attraverso l’insegnamento uno a uno. Per informazioni : pennywirton.bologna1@gmail.com. Per diventare volontario: pennybo.volontari@yahoo.com. Nello stesso orario è attivo anche il Centro d’Ascolto, aperto a sostegno di tutti i cittadini stranieri.

ore 16: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti

Datti una mossa. La biblioteca, aderendo al progetto Datti una mossa! del servizio Sanitario regionale per lo svolgimento di una regolare attività motoria, propone una serie di camminate. Si richiedono scarpe e abbigliamento adeguati per la camminata; è necessario prenotare, chiamando il numero 0512194301 o scrivendo un’email a bibliotecascandellara@comune.bologna.it

ore 16: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti

Tandem Español – Italiano. Vuoi migliorare il tuo spagnolo parlato? Il lunedì puoi conversare in spagnolo con le volontarie madrelingua. Per prenotare chiama il numero 0512194301 o scrivi un’email a bibliotecascandellara@comune.bologna.it

ore 17: Biblioteca dell’Archiginnasio – Sala dello Stabat Mater

Continuità e discontinuità nella politica italiana. Pierluigi Bersani e Romano Prodi presentano, insieme all’autore, Stefano Passigli, Elogio della prima repubblica (La nave di Teseo). Coordina Giovanni Egidio. La prima Repubblica è stata vittima a lungo di un diffuso giudizio negativo che deriva da un’errata lettura dei suoi limiti temporali. Obiettivo di questo libro è così non solo quello di una corretta valutazione della Prima repubblica, sfatando i numerosi luoghi comuni che hanno portato a errati giudizi, ma anche quello di indicare la via per operare responsabilmente nel presente.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

ore 17: Biblioteca Salaborsa – Sala conferenze

Con chi conviviamo? Laboratorio a cura della scuola Penny Wirton. Lo scopo è quello di sensibilizzare sulla multiculturalità e l’integrazione, informando sulla situazione geo-politica e la cultura dei principali Paesi dai quali, secondo il dossier sull’immigrazione della Caritas, risulta provenire la maggior parte dei migranti in Italia: Pakistan, Ucraina, Filippine, Marocco, Cina e Albania. Una volta raggiunta la capienza massima consentita non sarà possibile entrare e sostare in piedi.

ore 18: Biblioteca Salaborsa – Piazza coperta

Con la cultura non si mangia? Per Le voci dei Libri, rassegna curata da Librerie.coop e Coop Alleanza 3.0, incontro con Dario Franceschini che ci parla del suo libro edito da La Nave di Teseo con il sindaco Matteo Lepore, Simonetta Fiori e Marino Sinibaldi. Una volta raggiunta la capienza massima consentita non sarà possibile entrare e sostare in piedi. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming anche sul canale YouTube di Bologna Biblioteche.

Martedì 24 maggio

ore 8.30: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti

Parliamo italiano. Conversazione in italiano per donne straniere. Incontri per migliorare il proprio italiano parlato, con la volontaria della biblioteca. Per modalità di accesso e informazioni chiama il numero 0512194301 o scrivi un’email a bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

ore 9.30: Biblioteca Casa di Khaoula

Argento vivo. Letture, anche in dialetto bolognese, di racconti e articoli e tante chiacchiere. L’attività è aperta a tutte le persone ed è gratuita. È richiesta solo l’iscrizione telefonando al numero 0516312721.

ore 17: Biblioteca Lame – Cesare Malservisi

Raccontarsi per fotografie. Laboratorio autobiografico per una sensibilità all’immagine. Coloro che non hanno mai partecipato ai laboratori di Pagine di Comunità sono pregati di telefonare alla Biblioteca per essere messi in contatto con la conduzione.

ore 17: Biblioteca dell’Archiginnasio – Sala dello Stabat Mater

La carità del vescovo nella Chiesa di Bologna dal Medioevo al Concilio Vaticano II. Istituzioni, iniziative, figure. Atti del convegno 8-9 novembre 2019 (Edizioni di storia e letteratura, 2022). Modera don Angelo Baldassarri, vicepresidente dell’Istituto per la Storia della Chiesa di Bologna. Introduce Paola Foschi, curatrice del volume. Intervengono Lorenzo Paolini, presidente dell’Istituto per la Storia della Chiesa di Bologna ed Enrico Galavotti, Università di Chieti-Pescara. Saranno presenti gli autori. L’assistenza a bambini orfani, il sostegno alle ragazze sole, l’accoglienza dei pellegrini poveri, la cura di anziani e malati sono i compiti che la Chiesa si è assunta sin dal suo nascere. I saggi qui raccolti intorno al caso bolognese indagano su come queste funzioni di assistenza e aiuto si siano esplicate nel tempo, componendo un mosaico variegato e composito sul tema della carità esercitata, dal vertice della gerarchia fino ai semplici laici cristiani, verso i bisognosi di ogni genere. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

ore 18: Biblioteca Salaborsa – Piazza coperta

Il prezzo del futuro. Per Le voci dei Libri, rassegna curata da Librerie.coop e Coop Alleanza 3.0, incontro con Alan Friedman che ci parla del suo libro edito da La Nave di Teseo. Intervengono il sindaco Matteo Lepore, Romano Prodi ed Elly Schlein. Una volta raggiunta la capienza massima consentita non sarà possibile entrare e sostare in piedi. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming anche sul canale YouTube di Bologna Biblioteche.

Mercoledì 25 maggio

ore 15.30: Biblioteca Salaborsa

La seconda vita dei libri. Torna in Piazza Coperta il mercatino dei libri scartati, tutti i mercoledì con un tema diverso.La bancarella dei libri scartati a cura dei volontari dell’associazione Bibliobologna garantisce ai testi allontanati dagli scaffali una seconda vita a casa di curiosi e appassionati.

ore 17.30 Istituto Storico Parri

1992-2022 Capaci di memoria. La rassegna che ha l’obiettivo di analizzare il 1992 e la stagione delle stragi di mafia da diverse angolazioni: storica, giornalistica, giuridica e cinematografica. L’ultimo incontro sarà incentrato sul cinema e sull’immaginario. Filippo Mattia Ferrara e Davide Sparano dell’Istituto Storico Parri dialogano con Vittorio Iervese (Università di Modena e Reggio Emilia), con il quale guarderemo al 1992 e alla stagione delle stragi dalla prospettiva dell’immaginario cinematografico e televisivo.

ore 18: Biblioteca Salaborsa – Piazza coperta

Monstrorum Historia di Ulisse Aldrovandi. Il curatore Lorenzo Peka presenta l’opera con Marcello Fois e Salvatore Bruno (Palin Magazine). L’incontro è realizzato in collaborazione con Moscabianca Edizioni, Palin Magazine e la libreria La Confraternita dell’uva. Una volta raggiunta la capienza massima consentita non sarà possibile entrare e sostare in piedi.

GRUPPI DI LETTURA

Giovedì 19 e martedì 24 maggio

ore 16.30 e 12: Biblioteca Borgo Panigale

Gruppo di lettura ad alta voce. Il Gruppo di lettura si incontra in biblioteca ogni giovedì alle 16.30 e ogni martedì alle 10.

INDIRIZZI E RECAPITI

Biblioteca dell’Archiginnasio, piazza Galvani, 1

telefono: 051276811 – email: archiginnasio@comune.bologna.it – http://www.archiginnasio.it/

Biblioteca Salaborsa, piazza del Nettuno, 3

telefono: 0512194400 – email: bibliotecasalaborsa@comune.bologna.it – https://www.bibliotecasalaborsa.it/

Biblioteca Salaborsa Ragazzi, piazza del Nettuno, 3

telefono: 0512194411 – email: ragazzisalaborsa@comune.bologna.it – https://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/

Biblioteca di Casa Carducci, piazza Carducci, 5

telefono: 0512196520 – email: casacarducci@comune.bologna.it – http://www.casacarducci.it/

Biblioteca Amilcar Cabral, via San Mamolo, 24

telefono: 051581464 – email: amicabr@comune.bologna.it – http://www.centrocabral.com/

Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo, 21/2

telefono: 0512197770 – email: bibliotecaborges@comune.bologna.it

Biblioteca Oriano Tassinari Clò, via di Casaglia, 7

telefono: 051434383 – email: bibliotecavillaspada@comune.bologna.it

Biblioteca Orlando Pezzoli, via Battindarno, 123

telefono: 0512197544 – email: bibliotecapezzoli@comune.bologna.it

Biblioteca di Borgo Panigale, via Legnano, 2

telefono: 051404930 – email: bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it

Biblioteca Lame/Cesare Malservisi, via Marco Polo, 21/13

telefono: 0516350948 – email: bibliotecalame@comune.bologna.it

Biblioteca Casa di Khaoula, via di Corticella, 104

telefono: 0516312721 – email: bibliotecacasakhaoula@comune.bologna.it

Biblioteca Corticella/Luigi Fabbri, via Gorki, 14

telefono: 0512195530 – email: bibliotecacorticella@comune.bologna.it

Biblioteca Luigi Spina, via Casini, 5

telefono: 0512195341 – email: bibliotecalspina@comune.bologna.it

Biblioteca Scandellara/Mirella Bartolotti, via Scandellara, 50

telefono: 0512194301 – email: bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Biblioteca Natalia Ginzburg, via Genova, 10

telefono: 051466307 – email: bibliotecaginzburg@comune.bologna.it

Biblioteca Italiana delle Donne, via del Piombo, 5

telefono: 0514299411 – email: bibliotecadelledonne@women.it – https://bibliotecadelledonne.women.it/

Biblioteca dell’Istituto Storico Parri, via Sant’Isaia, 18

telefono: 0513397211 – email: istituto@istitutoparri.it – http://www.istitutoparri.eu/