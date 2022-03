Bologna biblioteche: gli appuntamenti da giovedì 16 a mercoledì 23 marzo

BOLOGNA – Per entrare in biblioteca e partecipare alle attività organizzate, chi ha già compiuto 12 anni e non è esentato dalla campagna vaccinale deve essere in possesso di un Green Pass “rafforzato”. Per assistere agli eventi e partecipare alle attività chi ha già compiuto 6 anni deve indossare una mascherina FFP2.

Venerdì 18 marzo

ore 16.30: Biblioteca dell’Archiginnasio – Sala dello Stabat Mater

Divine melodie per una sala rinnovata. Cuore della vita culturale di Bologna, la Sala Stabat Mater della Biblioteca si presenta alla città in veste rinnovata, a 180 anni dalla prima esecuzione italiana dello Stabat Mater di Rossini. Saluti del Sindaco di Bologna Matteo Lepore. Interventi di Pierangelo Bellettini, Anna Manfron e Piero Mioli. A seguire, concerto delle studentesse e degli studenti del Conservatorio Giovan Battista Martini di Bologna, presentato dal Maestro Cristina Landuzzi. Per partecipare è richiesta la prenotazione dalle 9 alle 13 al numero di telefono 051276867.

Martedì 22 marzo

ore 15-19: Biblioteca Salaborsa – Piazza coperta

Leila, la biblioteca degli oggetti in Salaborsa. Grazie alla collaborazione con Leila | La biblioteca degli oggetti, da martedì 22 marzo in Salaborsa potrai prendere in prestito tutti gli oggetti di cui hai bisogno e condividere i tuoi! Il servizio è gratuito, e con la tua tessera delle biblioteche ricevi in omaggio anche la tessera di Leila. Il funzionamento è molto simile al servizio di prestito dei libri di Salaborsa. Vieni in Salaborsa presso il desk ufficiale di Leila ogni martedì dalle 16 alle 19, oppure passa nella sede di Leila in via Luigi Serra 2 G/H ogni lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19.

dal 18 marzo al 18 aprile

Brigate di azione poetica. Da un suggerimento della poeta Chiara Carminati, le Brigate di azione poetica vogliono inventare modi sempre nuovi per diffondere le poesie, facendole uscire dai libri e trovando per loro nuovi lettori. Poesie a sorpresa, offerte a persone sconosciute, o donate a un amico come regalo gratuito, affettuoso e… segreto! Tutti infatti possono far parte delle Brigate di azione poetica, adulti, ragazzi e bambini, a patto di rimanere anonimi (cioè di non dichiarare il proprio nome). In occasione di BOOM! Crescere nei libri dieci biblioteche si chiamano a raccolta in un’opera di disseminazione di poesia. Ogni biblioteca proporrà a classi di bambine, bambini, ragazzi e ragazze di farsi portatori clandestini di poesia. Le poesie e le filastrocche più amate da ognuno saranno ricopiate a mano e recapitate, in modo anonimo, ad amici, parenti e sconosciuti. Partecipano tutte le biblioteche di pubblica lettura del Comune di Bologna e la Biblioteca comunale Peppino Impastato di Monte San Pietro.

Giovedì 17 marzo

ore 14: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti

Seguiamo il filo. Ci troviamo in biblioteca dalle ore 14, tutti i giovedì per lavorare a maglia in compagnia con i consigli delle più esperte e con libri e proposte di lettura. Per prenotare chiamare il numero 0512194301.

ore 16: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti

Tandem English – Italian. Vuoi migliorare il tuo inglese? Il giovedì puoi conversare in inglese con volontarie madrelingua. Cicli di tre incontri alle ore 16 e 16.45. Per informazioni chiama il numero 0512194301 o scrivi una mail a bibliotecascandellara@comune.bologna.it

ore 17: Biblioteca Italiana delle Donne

Mary Shelley, Valperga. Presentazione del volume a cura di Lilla Maria Crisafulli e Keir Elam (Mondadori 2021). Nell’ambito di Sul filo delle carte… ciclo di incontri per scrivere e ripercorrere la storia e la memoria delle donne. A cura dell’Archivio di Storia delle donne di Bologna. Intervengono: Serena Baiesi, Università di Bologna, Elisabetta Marino, Università di Roma Tor Vergata, Lilla Maria Crisafulli, Università di Bologna / Associazione Orlando, Keir Elam, Università di Bologna. Coordina: Elda Guerra, Associazione Orlando /Centro delle donne di Bologna.

ore 17.30: Biblioteca dell’Archiginnasio – Sala dello Stabat Mater

Incontro con Angelo Panebianco e Massimo Teodori, per la presentazione del libro La parabola della Repubblica. Ascesa e declino dell’Italia liberale (Solferino). Con Michele Brambilla. L’evento fa parte di Le voci dei libri rassegna promossa da librerie.coop. Ingresso libero, una volta raggiunta la capienza massima consentita non sarà possibile entrare e sostare in piedi.

ore 17.30: Biblioteca Istituto Storico Parri

1992. Capaci di memoria. Secondo incontro. Dopo il successo del primo incontro, torna 1992-2022 Capaci di memoria, la rassegna che ha l’obiettivo di analizzare il 1992 e la stagione delle stragi di mafia da diverse angolazioni: storica, giornalistica, giuridica, cinematografica. Nel secondo incontro Agnese Portincasa e Filippo Mattia Ferrara dialogano con Attilio Bolzoni, giornalista di “Domani” e cronista de “la Repubblica” in Sicilia durante gli anni delle stragi di mafia. Per info e prenotazioni: redazione@istitutoparri.it

ore 17.30: Biblioteca Jorge Luis Borges

Incontro con Chiara Lagani intorno alla nuova traduzione del romanzo Sylvie e Bruno di Lewis Carroll (Einaudi, 2021). Dal romanzo del 1893 di Lewis Carroll, famosissimo autore di Alice nel paese delle meraviglie, recentemente tradotto per Einaudi proprio da Chiara Lagani, nasce l’omonimo spettacolo della compagnia teatrale ravennate Fanny & Alexander, per la regia di Luigi De Angelis, in scena all’Arena del Sole di Bologna il 23 e 24 marzo. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti, con prenotazione consigliata in Biblioteca, al numero 0512197770 o via mail a bibliotecaborges@comune.bologna.it

ore 18: Biblioteca Salaborsa – Piazza coperta

La Russia cambia il mondo. In piazza coperta Lucio Caracciolo, direttore della rivista di geopolitica Limes, presenta il numero di marzo con Federico Petroni, consigliere di redazione e analista geopolitico e Mariangela Pira di Sky TG24. Introduce Fabrizio Talotta, presidente Associazione Geopolis. L’incontro è realizzato in collaborazione con Associazione Geopolis, Gruppo editoriale Gedi e laFeltrinelli Librerie.

Venerdì 18 marzo

ore 17: Biblioteca italiana delle Donne

Bloggers: Il clan delle femmine. Le componenti de Il clan delle femmine, collettivo di autrici, disseminate in tutta l’Italia, si incontrano per un pomeriggio di scrittura e di reciproco scambio di esperienze. Seguirà una discussione sull’importanza della scrittura al femminile e sul fare rete per mettere in rilievo tematiche e vissuti che appartengono alle donne che, talvolta, una voce non ce l’hanno. Il laboratorio è rivolto a tutte le donne interessate, è richiesta l’iscrizione. Sarà possibile seguire il laboratorio anche da remoto, è necessario iscriversi e lasciare un indirizzo email: bibliotecadelledonne@women.it

ore 18: Biblioteca Salaborsa

Beppe Signori presenta il suo libro Fuorigioco. Perde solo chi si arrende. (Sperling & Kupfer). L’incontro è realizzato in collaborazione con Sperling & Kupfer editori e Mondadori bookstore. Una volta raggiunta la capienza massima consentita non sarà possibile entrare e sostare in piedi.

Sabato 19 marzo

ore 11: Biblioteca dell’Archiginnasio Stabat Mater

Dentro l’opera 28: Tragédienne et Comédienne. Proseguono gli incontri con il musicologo Piero Mioli che guiderà il pubblico alla comprensione e all’ascolto delle opere liriche. Questo incontro è dedicato alla lettura della Ariadne auf Naxos di Richard Strauss. Ingresso libero senza prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili.

ore 11: Biblioteca dell’Archiginnasio – Quadriloggiato superiore

Visita guidata gratuita alla mostra Pasolini ’42. La formazione bolognese di un giovane intellettuale, condotta dal curatore Maurizio Avanzolini. La mostra è stata organizzata dalla Biblioteca dell’Archiginnasio in occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, avvenuta a Bologna il 5 marzo di cento anni fa. Ingresso libero non è necessaria la prenotazione, appuntamento all’inizio del percorso espositivo.

ore 11.30: Biblioteca Salaborsa – Auditorium Enzo Biagi

Padri e figli oggi. Un incontro che dai temi e dallo stile del romanzo Padri e figli di Ivan Turgenev, arriva a raccontare l’ambizioso adattamento per il teatro (Teatro Arena del Sole, dal 15 al 20 marzo) curato da Fausto Malcovati e Fausto Russo Alesi, anche regista di una compagnia di giovani professioniste e professionisti, riunita attorno a un lungo lavoro di ricerca.

In collaborazione con ERT.

ore 16: Biblioteca Salaborsa Ragazzi – Sala conferenze

Traghetti dal profondo. Incontro con Chiara Carminati e Bruno Tognolini; conduce Anna Patrucco Becchi. Quali territori si esplorano quando si traduce poesia? Con quali mappe si viaggia? E se la poesia è per bambini, cambia qualcosa? Due poeti-traduttori aprono le porte dei loro laboratori, per svelare e rivelare l’appassionante lavoro che porta a traghettare un testo poetico da un mondo di parole a un altro. Organizzato da Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Bologna Biblioteche, Hamelin Associazione Culturale in collaborazione con Libreria Trame.

Domenica 20 marzo

ore 14.30: Biblioteca Salaborsa Ragazzi – Auditorium Enzo Biagi

Un convegno con Alessandra Falconi, Lucie Félix, Fabio Fornasari, Hervé Tullet, Sophie Van Der Linden; modera Ilaria Tontardini. Incontro dedicato ai libri-gioco, meravigliosi e bizzarri oggetti che tengono insieme gioco e lettura. L’autore parlerà con la critica Sophie Van der Linden, la progettista e artista francese Lucie Félix, vincitrice del prestigioso premio Grande Ourse 2021, Alessandra Falcone del Centro Zaffiria e l’architetto Fabio Fornasari. A cura di Bologna Biblioteche e Biblioteca Salaborsa, in collaborazione con Hamelin Associazione Culturale, LXL – Leggere per Leggere Bologna, Institut Français. L’evento fa parte di BOOM! Crescere nei libri.

Lunedì 21 marzo

ore 15: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti

Datti una mossa. La biblioteca, aderendo al progetto Datti una mossa! del servizio Sanitario regionale per lo svolgimento di una regolare attività motoria, propone le camminate del lunedì. Si richiedono scarpe e abbigliamento adeguati per la camminata, ritrovo ore 15: è necessario prenotare.

ore 15.30: Biblioteca Salaborsa – Secondo ballatoio

Scuola Penny Wirton. Al secondo piano di Salaborsa, è attiva la scuola di italiano Penny Wirton di Bologna. I volontari offrono ai migranti lezioni gratuite di lingua italiana, di ogni livello, attraverso l’insegnamento uno a uno. Per informazioni : pennywirton.bologna1@gmail.com. Per diventare volontario: pennybo.volontari@yahoo.com. Nello stesso orario è attivo anche il Centro d’Ascolto, aperto a sostegno di tutti i cittadini stranieri.

ore 18.15: Biblioteca Salaborsa Ragazzi – Sala conferenze

Quel che c’è sotto il cielo. Chiara Carminati presenta la nuova antologia edita da Mondadori e dialoga con Nicoletta Gramantieri. Da Eugenio Montale a Chandra Livia Candiani, da Alda Merini a Tonino Milite: un’antologia di poesie del Novecento sulle metafore della Natura scelte e commentate dalla voce unica di Chiara Carminati. A cura di Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Mondadori Libri per Ragazzi, Libreria Trame. L’evento fa parte di BOOM! Crescere nei libri.

Martedì 22 marzo

ore 9.30: Biblioteca Casa di Khaoula

Argento vivo. Letture, anche in dialetto bolognese, di racconti e articoli e tante chiacchiere. L’attività è aperta a tutte le persone ed è gratuita. È richiesta solo l’iscrizione telefonando al numero 0516312721.

ore 14.30: Biblioteca Borgo Panigale

Il sistema solare. Chiacchierata a cura di Giuseppe Càmpolo del circolo culturale Gli incamminati. Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 051404930 o scrivi una mail a bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it

ore 17.30: Biblioteca Amilcar Cabral

Marmellata con laban (come mia madre è diventata libanese). Presentazione del graphic novel di Lena Merhej (Mesogea, 2021). L’autrice ne parla con la traduttrice Enrica Battista e Maria Elena Paniconi, docente di Lingua e Letteratura araba (Università di Macerata). In collaborazione con La confraternita dell’uva // Libreria e Edizioni Mesogea. Partecipazione gratuita, è consigliata la prenotazione telefonando o mandando una email: 051581464 / amicabr@comune.bologna.it

Mercoledì 23 marzo

ore 15.30: Biblioteca Salaborsa

La seconda vita dei libri. Torna in Piazza Coperta il mercatino dei libri scartati, tutti i mercoledì con un tema diverso.La bancarella dei libri scartati a cura dei volontari dell’associazione Bibliobologna garantisce ai testi allontanati dagli scaffali una seconda vita a casa di curiosi e appassionati.

ore 17.30: Biblioteca Amilcar Cabral

Aratro ritorto, presentazione del libro di Itamar Vieira Junior (Tuga, 2020). Il traduttore Giacomo Falconi ne parla con Roberto Vecchi (Unibo) e Alessia Di Eugenio (Unibo). Nel profondo sertão baiano, le sorelle Bibiana e Belonísia, figlie di lavoratori di una fazenda, trovano sotto il letto della nonna un vecchio coltello d’argento nascosto in una valigia. Incuriosite, pagano a caro prezzo l’audacia di volerlo toccare, con un incidente che cambia per sempre le loro vite e le costringe a diventare l’una la voce dell’altra. Partecipazione gratuita, è consigliata la prenotazione telefonando o mandando una email: 051581464 / amicabr@comune.bologna.it

ore 18: Biblioteca Salaborsa Ragazzi

Il picturebook in Giappone. Conferenza stampa – incontro con la presentazione del progetto Sister Libraries. Intervengono Kiyoko Matsuoka, direttrice dell’ Itabashi Art Museum, Nana Furiya, illustratrice e autrice di libri illustrati, membro della giuria BCBF Mostra degli Illustratori 2022. Traduce Ayami Moriizumi, coordinatrice della Mostra degli Illustratori in Giappone. A cura di Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Bologna Biblioteche, IBBY Italia.

Giovedì 17 e martedì 22 marzo

ore 16.30 e 10: Biblioteca Borgo Panigale

Gruppo di lettura ad alta voce. Il Gruppo di lettura si incontra ogni giovedì alle 16.30 e martedì alle 10.

Sabato 19 marzo

ore 10: Biblioteca Oriano Tassinari Clò

Voltapagina. Il gruppo di lettura Voltapagina riprende i suoi incontri online fintantoché non sarà possibile riprendere gli incontri presso la Biblioteca Tassinari Clò. L’invito contenente il link per partecipare sarà inviato alle persone che hanno aderito via mail. Il libro di cui si parla è Gli onori di casa di Alicia Gimenez-Bartlett.

ore 10.30: Biblioteca Jorge Luis Borges

Gdl Borges. Il Gdl Borges si riunisce in presenza per parlare del romanzo La vita gioca con me di David Grossman (Mondadori). È possibile partecipare anche da casa in modalità online, tramite piattaforma Google Meet.

Lunedì 21 marzo

ore 20.30: Biblioteca Borgo Panigale

Il Borgo dei Libri. Il gruppo di lettura si incontra per parlare del libro La biblioteca di mezzanotte di Matt Haig (edizioni e/o). Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 051404930 o scrivi una mail a bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it

Biblioteca dell’Archiginnasio, piazza Galvani, 1

telefono: 051276811 – email: archiginnasio@comune.bologna.it – http://www.archiginnasio.it/

Biblioteca Salaborsa, piazza del Nettuno, 3

telefono: 0512194400 – email: bibliotecasalaborsa@comune.bologna.it – https://www.bibliotecasalaborsa.it/

Biblioteca Salaborsa Ragazzi, piazza del Nettuno, 3

telefono: 0512194411 – email: ragazzisalaborsa@comune.bologna.it – https://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/

Biblioteca di Casa Carducci, piazza Carducci, 5

telefono: 0512196520 – email: casacarducci@comune.bologna.it – http://www.casacarducci.it/

Biblioteca Amilcar Cabral, via San Mamolo, 24

telefono: 051581464 – email: amicabr@comune.bologna.it – http://www.centrocabral.com/

Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo, 21/2

telefono: 0512197770 – email: bibliotecaborges@comune.bologna.it

Biblioteca Oriano Tassinari Clò, via di Casaglia, 7

telefono: 051434383 – email: bibliotecavillaspada@comune.bologna.it

Biblioteca Orlando Pezzoli, via Battindarno, 123

telefono: 0512197544 – email: bibliotecapezzoli@comune.bologna.it

Biblioteca di Borgo Panigale, via Legnano, 2

telefono: 051404930 – email: bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it

Biblioteca Lame/Cesare Malservisi, via Marco Polo, 21/13

telefono: 0516350948 – email: bibliotecalame@comune.bologna.it

Biblioteca Casa di Khaoula, via di Corticella, 104

telefono: 0516312721 – email: bibliotecacasakhaoula@comune.bologna.it

Biblioteca Corticella/Luigi Fabbri, via Gorki, 14

telefono: 0512195530 – email: bibliotecacorticella@comune.bologna.it

Biblioteca Luigi Spina, via Casini, 5

telefono: 0512195341 – email: bibliotecalspina@comune.bologna.it

Biblioteca Scandellara/Mirella Bartolotti, via Scandellara, 50

telefono: 0512194301 – email: bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Biblioteca Natalia Ginzburg, via Genova, 10

telefono: 051466307 – email: bibliotecaginzburg@comune.bologna.it

Biblioteca Italiana delle Donne, via del Piombo, 5

telefono: 0514299411 – email: bibliotecadelledonne@women.it – https://bibliotecadelledonne.women.it/

Biblioteca dell’Istituto Storico Parri, via Sant’Isaia, 18

telefono: 0513397211 – email: istituto@istitutoparri.it – http://www.istitutoparri.eu/