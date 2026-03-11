Bologna Biblioteche: gli appuntamenti da giovedì 12 a mercoledì 18 marzo

BOLOGNA – Il calendario completo degli appuntamenti nelle biblioteche è consultabile ai link:

giovedì 12 marzo ore 17.30 | Biblioteca J.L. Borges. Stavamo solo imparando la vita, presentazione del libro di Emilia Testa Stavamo solo imparando la vita (Giovane Holden edizioni). Una storia sospesa tra mondi che coesistono. Al centro la vita della giovane protagonista, adolescente eclettica e inquieta, alle prese con un amore non ricambiato per Barbara, creatura misteriosa e sfuggente. Ma se l’amore scortica, spesso l’amicizia salva. L’incontro con Nicola, un ragazzo che insegue l’illusione di diventare donna, le offre un posto in cui restare, in cui sentirsi libera di creare un altro mondo. Intorno alla loro crescita i fatti di cronaca di quegli anni: dal delitto Pasolini all’uccisione di Aldo Moro, fino alla strage di Bologna. E ancora la trappola della lotta armata, le battaglie femministe, la nascita dei primi gruppi lesbici.

giovedì 12 marzo ore 18 | Casa Carducci, Costellazione parallela. Poetesse italiane del Novecento, incontro sul libro curato da Isabella Leardini, in dialogo con Marilena Renda, letture di Virginia Farina. Ada Negri, Sibilla Aleramo, Amalia Guglielminetti, Lalla Romano, Antonia Pozzi, Daria Menicanti, Fernanda Romagnoli, Margherita Guidacci, Maria Luisa Spaziani, Cristina Campo, Armanda Guiducci, Nella Nobili, Mariagloria Sears, Giovanna Bemporad, Amelia Rosselli, Alda Merini. L’antologia Costellazione parallela. Poetesse italiane del Novecento (Vallecchi, 2023) parla di tutte queste poetesse e raccoglie una selezione delle loro poesie. Escluse dal canone, narrate per la loro eccezionalità, per i loro amori o per i loro troppo brevi destini, fino ad ora sono arrivate a noi con la forza di un paradosso: evidenti benché invisibili, ammesse per la loro unicità.

Evento collaterale della mostra Unlikely Monuments. In dialogue. Merini / Carducci di Sonia Lenzi, in collaborazione con Biblioteca italiana delle donne. Prima dell’incontro, alle ore 17 visita guidata alla mostra con la curatrice (visita con posti limitati, su prenotazione).

giovedì 12 marzo ore 18 | Biblioteca Salaborsa, Piazza coperta. Storia di un’amicizia, Ermanno Cavazzoni parla del suo libro Storia di un ‘amicizia (Quodlibet, 2026) con Graziano Graziani.

Questo è un libro di avventure successe a Gianni Celati e all’autore, un libro di passioni letterarie, e di tanti altri personaggi un po’ svitati, incontrati o transitati nei loro pressi; un libro sulla vita con le sue magie, con le vicende più memorabili, e il cammino fatale verso la fine, quando il tempo concesso scade. L’incontro fa parte della rassegna Le Voci dei libri.

venerdì 13 marzo ore 17.30 | Biblioteca J.L. Borges. Leggere strano, il gruppo di lettura della biblioteca immaginato a partire dai suggerimenti dei lettori, per esplorare storie sconosciute e affascinanti, nuovi filoni della letteratura emergente e tanto altro, si incontra per confrontarsi su Piranesi di Susanna Clarke, traduzione di Donatella Rizzati (Fazi).

sabato 14 marzo ore 10.30 | Archivio di Stato di Bologna – inaugurazione della mostra fotografica Contest – Sguardi sul paesaggio, aperta fino al 29 Marzo 2026, evento parte del festival Lectura Mundi 2026 | Scritti sull’acqua.

Dal 7 al 22 marzo 2026, nella splendida location dell’Oratorio San Filippo Neri a Bologna, si tiene la terza edizione del Festival Lectura Mundi, con vari incontri scientifici o spettacolari off anche in altre sedi della città. Il tema di questa edizione, Scritti sull’acqua, tocca il cuore di un problema fondamentale del nostro tempo: scrittori e scienziati porteranno la loro esperienza e cultura su un tema caldissimo come quello dell’acqua, essenziale risorsa ma anche strumento di ricatto, ostacolo, devastazione.

sabato 14 marzo ore 15.30 | Biblioteca Salaborsa Lab. NarrAzioni, giochi di ruolo in biblioteca, appuntamento con il gioco di ruolo per sperimentare narrazioni collettive ed è pensato per chi vuole approcciarsi per la prima volta ad un gioco di ruolo, non serve nessuna esperienza.

L’attività è rivolta ad utenti maggiorenni ed è necessaria l’iscrizione.

sabato 14 marzo ore 16 | Museo del Patrimonio Industriale, Raccontare il lavoro, percorso di letture, memorie e suggestioni sulla storia industriale del nostro territorio, primo appuntamento. L’area a nord del Centro storico di Bologna si sviluppa in più fasi a partire dal Piano regolatore del 1889 e si caratterizza fin da subito come un quartiere operaio e manifatturiero, grazie soprattutto alla vicinanza con la stazione e la linea ferroviaria. Qui nascono e per molti decenni restano attive aziende come A.C.M.A., SABIEM, Officine Minganti, Civolani o Casaralta, solo per citarne alcune. A partire dagli anni Settanta del Novecento, inoltre, anche l’Istituto Aldini Valeriani verrà spostato dall’antica sede di Santa Lucia in Via Castiglione alla sede attuale di Via Bassanelli, mettendo ancora in più stretta relazione il percorso degli studenti con le realtà lavorative del territorio. Oggi molti di questi luoghi sono scomparsi, completamente abbattuti o riqualificati e trasformati a diverse destinazioni d’uso, resta, però, ancora una forte memoria. Attraverso questo percorso, che vede colalborare il Museo del Patrimonio Industriale con due biblioteche del territorio, Casa di Khaoula e Lame-Cesare Malservisi, si potrà rileggere in una nuova ottica il paesaggio urbano e dargli nuova voce.

lunedì 16 marzo ore 10 | Biblioteca Corticella – Luigi Fabbri. Voci d’inverno. Letture condivise per la mente e il cuore, ultimo appuntamento degli incontri di lettura ad alta voce di articoli di giornali, riviste e brani di libri, seguiti da un momento di confronto, rivolti ad adulti. A cura delle bibliotecarie.

lunedì 16 marzo ore 17 | Biblioteca Casa di Khaoula. Bib-Lis, il Gruppo di Lettura Bib-Lis riunisce persone udenti e sorde per condividere riflessioni a partire dalla lettura di un libro. Ogni incontro è dedicato a un libro, scelto dal gruppo tra diverse proposte. Le conversazioni sono supportate da persone che oltre alla lingua italiana hanno conoscenza della LIS (Lingua dei Segni Italiana). Per adulti, ragazze e ragazzi a partire dai 17 anni. I posti sono limitati, è consigliato iscriversi scrivendo a bibliotecacasakhaoula@comune.bologna.it

lunedì 16 marzo ore 18 | Biblioteca Amilcar Cabral. Incontro con Abdellah Taïa, incontro con lo scrittore e regista Abdellah Taïa in dialogo con Maria Chiara Gnocchi e Vincenzo Quaranta. Abdellah Taïa, autore e regista di espressione francese, nato a Rabat nel 1973, è il primo scrittore marocchino ad aver dichiarato pubblicamente la propria omosessualità. Dopo un dottorato in Letteratura francese a Parigi, ha pubblicato diversi romanzi autofinzionali ispirati alla sua gioventù e alla relazione controversa con la società marocchina. L’incontro fa parte di Tout Court Festival 2026.

lunedì 16 marzo ore 18.30 | Biblioteca Salaborsa, Piazza coperta. Limes. L’America ingolfa il mondo, l’America in tempesta ha iniziato l’ennesima guerra mediorientale. Proprio mentre si trova nel bel bezzo di una rivoluzione interna. Riuscirà Washington a mantenere la barra dritta? Questa la domanda che guida il nuovo numero di Limes, intitolato L’America ingolfa il mondo. Intervengono Agnese Rossi e Fabrizio Maronta. L’incontro è realizzato in collaborazione con Associazione Geopolis, Gruppo editoriale Gedi. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming anche sul canale YouTube di Bologna Biblioteche.

martedì 17 febbraio ore 17 | Biblioteca O. Pezzoli. GdL La tribù di Orlando, il gruppo di lettura per bambine e bambini dagli 8 ai 10 anni si riunisce per parlare del libro Cuori di waffel di Maria Parr, illustrato da Bo Gaustad, nella traduzione di Alice Tonzig, Beisler Editore.

martedì 17 marzo ore 17 | Biblioteca Amilcar Cabral. Vieni che sistemiamo l’alfabeto degli universi, con queste parole si racconta Haidar al-Ghazali, ventunenne poeta originario di Gaza, una delle voci più intense e lucide della sua generazione. La sua è una poesia che nasce dall’esperienza diretta della perdita, dello sradicamento e dei continui sfollamenti che hanno segnato la sua giovane vita. La sua poesia non è soltanto racconto del dolore collettivo palestinese, ma anche atto di resistenza culturale, spazio di identità e speranza, tentativo di trasformare la memoria in parola condivisa. Dialogano con Haidar al-Ghazali, Sana Darghmouni, Chiara Fontana e Ines Peta-Università di Bologna.

martedì 17 marzo ore 17.30 | Biblioteca Oriano Tassinari Clò. Libri in dialogo, incontri in biblioteca rivolti a tutta la comunità educante. L’appuntamento odierno è Dalla conoscenza al consenso: educare all’affettività e alla sessualità nella scuola, dialogo con la prof.ssa Silvia Demozzi (Università di Bologna) sul tema educazione all’affettività e alla sessualità a partire dalla presentazione del suo libro Insegnare genere e sessualità (Mondadori).

martedì 17 marzo ore 18 | Biblioteca Salaborsa, Piazza coperta. Quattro presunti familiari, Daniele Mencarelli parla del suo libro Quattro presunti familiari (Sellerio, 2026) con Pierfrancesco Pacoda e Grazia Verasani. Il maresciallo Damasi e l’appuntato Circosta sono alle prese con il rinvenimento di uno scheletro nei boschi attorno al paese di Norma, in provincia di Latina.

L’incontro fa parte della rassegna Le Voci dei libri, e sarà trasmesso in diretta streaming anche sul canale YouTube di Bologna Biblioteche.

mercoledì 18 marzo ore 10 | Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Sala bebè. Spazio mamma, coccole e libri, consulenza e sostegno alle mamme, alle loro bambine e bambini, dalla nascita ai 6 mesi.

Lo Spazio mamma è realizzato grazie alla collaborazione tra il Settore Biblioteche e Welfare Culturale del Comune di Bologna, Consultori Familiari e Pediatria Territoriale del dipartimento di Cure primarie dell’Azienda USL di Bologna. Per accedere alla sala è necessario portare calzini antiscivolo.

mercoledì 18 marzo ore 17 | Biblioteca Corticella – Luigi Fabbri. Gruppo di lettura per bambine e bambini Corticella Book Team, se hai dagli 8 ai 10 anni, ti piace leggere e vuoi trascorrere più tempo in biblioteca a chiacchierare di libri, fumetti e film partecipa al gdl. Parleremo del libro Nebbia di Marta Palazzesi (il castoro editore).

fino al 31 marzo | Luoghi vari. 8 marzo. Giornata Internazionale della Donna | 2026, anche nel 2026 le biblioteche comunali di Bologna propongono una serie di iniziative in occasione della Giornata Internazionale della Donna, accanto alle celebrazioni istituzionali e alle azioni simboliche per sottolineare l’importanza della lotta per i diritti delle donne. Oltre a incontri, conferenze, presentazioni, molte biblioteche propongono bibliografie dedicate e vetrine con selezioni di testi a tema.

Mostre:

Dal 13 marzo al 13 giugno | Biblioteca dell’Archiginnasio, Ambulacro dei Legisti.

Golpe, Wolf, Lupambolo. Wolfango illustratore

Inaugurazione venerdì 13 marzo ore 17

Esposizione dedicata a Wolfango Peretti Poggi. Questa mostra, nell’ambito di Boom! Crescere nei libri, inserita nella rassegna WOLFANGO 100 – 100 WOLFANGO, nasce per celebrare il centenario della nascita del pittore Wolfango Peretti Poggi e si propone di far conoscere un aspetto meno noto ma fondamentale della sua produzione: Wolfango illustratore. Un’attività spesso rimasta in ombra, anche a causa dei numerosi pseudonimi utilizzati dall’artista nel corso di oltre settant’anni di carriera. Golpe, Wolf, Lupambolo, Anonimo bolognese del XX secolo, Golpetto, P.P. Vulpes sono solo alcuni dei nomi con cui il Maestro firmava le sue illustrazioni. Saranno esposti lavori ispirati a Dante, Parini, Perrault, Grimm, Alice e Salgari, oltre a tavole medico-scientifiche inedite. Un focus particolare sarà dedicato al libro Gesù oggi, che nel 1966 vinse il primo premio alla Fiera del Libro per ragazzi.

Fino al 14 marzo. Biblioteca Salaborsa, Piazza coperta. A misura d’uomo. Nella Bologna di Renato Zangheri (1970-1983).

In occasione del centenario dalla nascita di Renato Zangheri, storico, intellettuale, amministratore e dirigente del P.C.I., il Centro Studi e Ricerche Renato Zangheri, insieme a Fondazione Duemila e all’Associazione Culturale Enrico Berlinguer, propone una mostra dedicata alla vita e all’operato di Zangheri come amministratore pubblico e dirigente politico. L’esposizione, di carattere documentale e multimediale, è un tributo alla figura di Renato Zangheri e un invito collettivo a ripensare, con coraggio e immaginazione, il futuro della Democrazia urbana. Un’occasione per riflettere sullo sviluppo e sulla crescita della città e sul futuro che ci attende. La mostra è visitabile, ad ingresso libero e gratuito, negli orari di apertura della biblioteca.

Fino al 21 marzo. Biblioteca Salaborsa, Piazza coperta. BOHUMIL VENTI (2006-2026)

Bohumil Edizioni festeggia venti anni di pubblicazioni. Per l’occasione presenta una mostra che racconta la storia della casa editrice e dei suoi libri. La mostra è visitabile dal 9 al 21 marzo in Scuderie negli orari di apertura della biblioteca. Venerdì 13 marzo alle 18, in Piazza Coperta incontro con i redattori della casa editrice, Luca Egidio, Maria Gervasio, Salvatore Jemma, Jean Robaey, con letture delle autrici e degli autori di Bohumil. In quella occasione viene presentato VENTI, il libro antologico dei 20 anni della casa editrice.

Fino al 29 marzo. Casa Carducci. Unlikely Monuments. In dialogue. Merini / Carducci.

Monumenti dedicati a donne che hanno svolto un ruolo pubblico, siano esse note, sconosciute o dimenticate, sono senza dubbio improbabili, così come lo sono gli spazi in cui sono collocati. Partendo dalla serie Unlikely Monuments. Excerpt from the catalogue, attualmente in corso, Sonia Lenzi mette in dialogo i luoghi, le figure rappresentate e chi guarda. Viene così attivato un dispositivo per l’immaginazione e la memoria individuale e collettiva che parte da uno o da entrambi i soggetti – gli spazi, il monumento improbabile – per arrivare a ripensare le modalità di inclusione ed esclusione dalla storia e le relative differenze e disuguaglianze sociali. Il primo “In dialogue” di Sonia Lenzi è presentato a Casa Carducci, di fronte alla quale è collocato simbolicamente il monumento ad Alda Merini, non lontano dal monumento a Giosuè Carducci di Leonardo Bistolfi. Merini e Carducci: due personalità e due poeti antitetici, vissuti in epoche diverse, che si confrontano con idee contrapposte di rappresentazione della memoria pubblica, negli spazi austeri dell’ultima abitazione del vate dell’Italia unita. Mostra a cura di Eléonore Grassi per Casa Carducci Contemporanea, promossa da Casa Carducci in collaborazione con Museo civico del Risorgimento, Biblioteca Italiana delle Donne, FAF/Centro di Ricerca Fotografia Arte e Femminismi.

Fino al 3 aprile. Biblioteca Corticella – Luigi Fabbri. Paesaggio interiore, mostra personale di Silvano Crespi.

Ciò che si evince dalla vasta produzione artistica di Silvano Crespi è una sua chiara scelta di campo: considerare l’arte come fonte di stimolazione di sentimenti ed evocazioni. Tendere, cioè, a valorizzare l’arte non come forma ma come “azione”, quasi una sorta di dinamiche modulazioni tra il tempo della memoria e le visioni rappresentate dove si nasconde l’animus creativo che è vivo in ogni suo quadro. La mostra è visitabile, ad ingresso libero e gratuito, negli orari di apertura della biblioteca.

Fino al 6 aprile. Biblioteca dell’Archiginnasio, Cappella di Santa Maria dei Bulgari.

Bartolomeo Cesi (1556-1629). Pittura del silenzio nell’età dei Carracci.

Al Museo Civico Medievale di Bologna la prima mostra monografica dedicata al pittore bolognese Bartolomeo Cesi. Allestita nelle sale del Lapidario del Museo Civico Medievale di Bologna fino al 6 aprile 2026, l’esposizione è un’occasione imperdibile per riscoprire il genio che, pur operando in diretta concorrenza con Agostino, Ludovico e Annibale Carracci, scelse una strada stilistica autonoma, segnata dalla solennità e dalla contemplazione mistica.

Il progetto espositivo si estende oltre le mura del Museo Civico Medievale, creando in città una sorta di museo diffuso a tema Cesi: grazie alla ricostruzione in ambiente di realtà virtuale, è possibile rivivere il ciclo decorativo perduto delle Storie della Vergine affrescato da Cesi nella cappella di Santa Maria dei Bulgari nel palazzo dell’Archiginnasio. La Cappella dei Bulgari è visitabile gratuitamente previa prenotazione.

Fino all’11 aprile. Biblioteca Casa di Khaoula. Piazze e chiese.

Mostra fotografica collettiva a cura del Gruppo fotografico Il Mantice. Le chiese e le piazze sono, tra tutti gli elementi architettonici di un qualsiasi centro abitato, dal piccolo borgo alla grande città, quelli che più ne caratterizzano l’intera struttura e più di ogni altro si fissano nella memoria di ogni visitatore. La mostra è visitabile, ad ingresso libero e gratuito, negli orari di apertura della biblioteca.

Fino al 6 giugno, Biblioteca Salaborsa. Piazza coperta. Pittori di cinema. Altri sguardi.

Si rinnova nel cuore della città l’esposizione dedicata ai manifesti che hanno fatto la storia del cinema e reso celebri i Maestri Pittori Cartellonisti Italiani. La nuova selezione rende omaggio ad alcuni grandi registi del cinema degli anni Cinquanta/primi Sessanta, celebrando l’arte di Manfredo Acerbo, Averardo Ciriello, Renato Casaro, Silvano Campeggi, Ercole Brini, Giorgio Olivetti, Maro e Dante Manno. I manifesti esposti provengono dalla SacWebphoto.con cui la Cineteca di Bologna sta portando avanti una proficua partnership. Il progetto, frutto di anni di lavoro e passione, prende vita dall’imponente archivio della SAC (Servizi Ausiliari Cinema) e dalla collaborazione con numerosi collezionisti e ha già recuperato, restaurato e reso disponibile sul sito SacWebphoto.it gran parte delle opere realizzate da questi grandi artisti.

