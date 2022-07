Biblioteche di Bologna: eventi par bambini e ragazzi – mostre

BOLOGNA – EVENTI PER BAMBINI E RAGAZZI

Giovedì 21 luglio

ore 10: Salaborsa Lab Roberto Ruffilli

Robot Social Club. Il corso intensivo di robotica si articola in 3 mattinate da 3 ore ciascuna. Ogni incontro sarà dedicato all’esplorazione di un argomento tra Robotica e pensiero computazionale, Chatbot e Robotica sociale. Ciascuna lezione comprende una forte componente laboratoriale alternata a brevi spiegazioni per contestualizzare l’attività.

ore 14.30: Salaborsa Lab Roberto Ruffilli

Realtà virtuale e architettura con Minecraft. Attività per ragazze e ragazzi da 11 a 16 anni. Minecraft è un luogo in cui si scava (mine) e costruisce (craft) con diversi tipi di blocchi 3D, all’interno di un mondo digitale fatto da diversi tipi di terreni e habitat da esplorare. Nel mondo virtuale e colorato di questo gioco il sole sorge e tramonta, si raccolgono materiali e si costruiscono ambientazioni e congegni.

ore 14.30: Salaborsa Lab Roberto Ruffilli

Meteo Lab. Costruiamo una stazione meteo con Arduino! Per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 16 anni.

Percorso di progettazione e realizzazione di una stazione meteo: utilizzando la scheda Arduino con sensori di umidità e temperatura si potrà costruire una piccola stazione meteo che, collegata in cloud con un’interfaccia grafica (per esempio Blynk), potrà fornire dati sull’ambiente esterno.

La struttura della stazione sarà modellata da ragazze e ragazzi e successivamente stampata in 3D; si potranno utilizzare eventualmente anche materiali di recupero da integrare nella struttura.

ore 18: Casa di Quartiere Il Pilastro, via Dino Campana, 4

Topiopì. Lettura animata dal libro di Andrea Camilleri. All’interno della rassegna di Fantateatro Il Mistero delle Case dei Libri, un’indagine poliziesco-letteraria in lungo e in largo tra i quartieri della città.

Lunedì 25 luglio

ore 18: Giardino Jerzy Popiełuszko, Via del Carroccio, 6 Bologna

Tre piccoli gufi. Lettura animata dal libro di Martin Waddell. All’interno della rassegna di Fantateatro Il Mistero delle Case dei Libri, un’indagine poliziesco-letteraria in lungo e in largo tra i quartieri della città.

ore 18: Biblioteca Casa di Khaoula

Orso ha una storia da raccontare. Lettura animata dal libro di P.C. Stead. All’interno della rassegna di Fantateatro Il Mistero delle Case dei Libri, un’indagine poliziesco-letteraria in lungo e in largo tra i quartieri della città.

Martedì 26 luglio

ore 14.30: Salaborsa Lab Roberto Ruffilli

ore 14.30: Salaborsa Lab Roberto Ruffilli

Game Design. Un gioco da tavolo ambientato a vicolo Bolognetti, per ragazze e ragazzi da 11 a 16 anni. Nell’ambito dell’innovazione di prodotti e servizi, il Design Thinking si configura come modello progettuale volto alla risoluzione di problemi complessi attraverso visione e gestione creative. I partecipanti verranno accompagnati nella realizzazione di un gioco tematico che possa valorizzare la sensibilità all’ambiente, all’ inclusione sociale ed al patrimonio artistico-culturale. Attraverso software di modellazione 3D e macchine a controllo numerico il gioco verrà ingegnerizzato e poi realizzato come da progetto.

ore 17: Biblioteca Jorge Luis Borges

Storie sotto gli alberi. Letture per bambine e bambini da 4 a 8 anni nell’area verde davanti alla Biblioteca.

A cura di Biblioteca J. L. Borges in collaborazione con CoopCulture.

Partecipazione libera fino a esaurimento dei posti. In caso di maltempo le letture si svolgono in biblioteca.

Per informazioni chiama il numero 0512197770 o scrivi a bibliotecaborges@comune.bologna.it

ore 18: Giardino Parker Lennon, Via del Lavoro

Bastoncino. Lettura animata dal libro di Julia Donaldson. All’interno della rassegna di Fantateatro Il Mistero delle Case dei Libri, un’indagine poliziesco-letteraria in lungo e in largo tra i quartieri della città.

Mercoledì 27 luglio

ore 14.30: Salaborsa Lab Roberto Ruffilli

ore 14.30: Salaborsa Lab Roberto Ruffilli

Robotica educativa: trasforma il tuo robot. Laboratorio per ragazze e ragazzi da 11 a 16 anni. I partecipanti avranno la possibilità di costruire robot didattici con i kit Lego SPIKE, progettati per favorire l’esperienza in ambienti di apprendimento dove è possibile coniugare scienza e tecnologia, teoria e laboratorio, studio individuale e studio cooperativo.

ore 17.30: Salaborsa Lab Roberto Ruffilli

Il mio avatar – modellazione e stampa 3D. Durante il laboratorio si utilizzeranno la modellazione e la stampa 3D in chiave narrativa per sviluppare un racconto di se stessi attraverso un vero e proprio Avatar 3D. I partecipanti potranno esprimersi e raccontarsi in maniera inconsueta e sviluppare un occhio esterno attraverso il quale osservarsi. Anche genitori, fratelli, sorelle e parenti potranno partecipare al laboratorio, fisicamente o virtualmente, per dar vita così ad intere famiglie di Avatars.

ore 18: Casa di Quartiere Casa del Gufo, Via Luigi Longo, 12

L’albero vanitoso. Lettura animata dal libro di Nicoletta Costa. All’interno della rassegna di Fantateatro Il Mistero delle Case dei Libri, un’indagine poliziesco-letteraria in lungo e in largo tra i quartieri della città.

PATTO PER LETTURA DI BOLOGNA

Incontri, libri, letture, luoghi della lettura, gruppi di lettura

Mercoledì 27 luglio

ore 19: Serre dei Giardini Margherita

Fuori Legge(re) presenta Keller Editore. Quarta tappa del mini-format proposto per raccontare il mestiere di editore indipendente.

ore 19: Piazza Lucio Dalla.

Sport e Omofobia. Presentazione del libro di Carlo Scovino, introduzione di Gianluca Tizi, edito da Rogas edizioni, 2022.

Roberta Li Calzi, Assessora allo Sport del Comune di Bologna e Paolo Zagatti, presidente Bugs Bologna, associazione sportiva che si occupa di antidiscriminazione nello sport, dialogano con l’autore. Punto vendita libri a cura di Librerie.coop Ambasciatori. Festival DiMondi, nell’ambito di BolognaEstate 2022.

MOSTRE

Fino al 27 agosto: Biblioteca dell’Archiginnasio – Ambulacro dei Legisti

Da poeta a poeta. Carteggio Pier Paolo Pasolini – Roberto Roversi

Ingresso: gratuito senza prenotazione

Orari: lunedì-venerdì 9-19; sabato 9-18; domenica chiusa. Agosto: lunedì-venerdì 9-18; sabato 10-18; domenica chiuso; 15 agosto: 10-14

Mostra, a cura di Antonio Bagnoli, dedicata al rapporto epistolare tra i due grandi intellettuali negli anni in cui collaborarono nella redazione della rivista «Officina». In mostra ci saranno lettere e cartoline originali spedite da Pasolini a Roversi e diversi appunti manoscritti per lettere che Roversi spedì a Pasolini, oltre a bozze tipografiche che documentano la nascita della rivista, anche dal punto di vista grafico.

Fino al 3 settembre: Biblioteca Salaborsa – Piazza coperta

Renato Casaro. L’ultimo protagonista della scuola italiana dei pittori del cinema.

Ingresso: gratuito senza prenotazione

Orari: lunedì 14.30-20; martedì-venerdì 10-20; sabato 10-19; domenica chiusa. Agosto: lunedì-venerdì 14-19; sabato e domenica chiusa

Si rinnova l’appuntamento estivo con l’esposizione legata al Festival del Cinema Ritrovato dei manifesti originali che hanno fatto la storia del cinema. Quest’anno l’omaggio è dedicato a Renato Casaro (Treviso, 1935), ultimo protagonista della più grande stagione dei cartellonisti del cinema. Un artista geniale conosciuto per il talento, l’autentica passione e l’alta professionalità, che in maniera innovativa e man mano sempre più essenziale ha saputo trasporre in immagine iconica numerosi capolavori del cinema nazionale e internazionale, catturando l’attenzione dei più grandi registi italiani e stranieri. Fra gli originali esposti, estratti dalle collezioni della Cineteca di Bologna, alcuni manifesti della collezione privata di Maurizio Baroni, a cui si deve il grande merito di aver ritrovato e riportato alla luce la storia e la carriera artistica dei grandi pittori del cinema italiano. Renato Casaro presenterà il suo catalogo il 29 giugno alle ore 19 in Piazzetta Pier Paolo Pasolini.

Fino al 30 settembre: Salaborsa Lab

3Orizzonti

Ingresso: gratuito senza prenotazione

Orari: martedì-giovedì 13-19

3Orizzonti è un viaggio che intrattiene e ispira il pubblico a riflessioni sul rapporto tra l’uomo e la natura, la tecnologia e il pensiero, lo spazio e il tempo. Nella mostra multimediale artisti e divulgatori scientifici immaginano scenari futuri con i quali la nostra civiltà dovrà confrontarsi per evitare lo shock del futuro. 3Orizzonti è un progetto di Stefano De Felici e Federico Mazza, prodotto da LampoTv e Moovie, in collaborazione con Phase Duo e Italian Institute for the future.

Fino al 12 novembre: Biblioteca Salaborsa – Sala della Musica

Jazz in Bo – Bologna Jazz Photo Exhibition

Ingresso: gratuito senza prenotazione

Orari: lunedì 14.30-20; martedì-venerdì 10-20; sabato 10-19; domenica chiusa. Agosto: lunedì-venerdì 14-19; sabato e domenica chiusa

Quaranta musicisti jazz ritratti in luoghi iconici e suggestivi della città di Bologna. A cura di Associazione TerzoTropico-APS e Associazione NuFlava. Con la collaborazione di: Comune di Bologna, Bologna Unesco City of Music, Sala della Musica, Biblioteca Salaborsa, Giuliana DI Gioia Copywriter & Media relations, Wetrust Communication stories.