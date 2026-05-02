PIACENZA – Si è svolta il 28 aprile presso il Salone Pierluigi di Palazzo Farnese la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 del Bibiena Art Festival, a cui hanno partecipato l’assessore alla Cultura del Comune di Piacenza Christian Fiazza, il maestro Claudio Saltarelli direttore artistico del festival, Nicola Mangiavacca per la Banca di Piacenza e Enrica De Micheli consigliera della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Calendario generale 2026

Domenica 3 maggio 2026, Piacenza, Salone d’Onore di Palazzo Anguissola Cimafava, ore 17.30

GIUSEPPE ZANABONI, LA COMPOSIZIONE DA CAMERA E LA LIRICA NEL CENTENARIO DELLA NASCITA-I

-NEL RICORDO DI FRANCESCO BUSSI-

Agnes Sipos – soprano Eunchan Lee – tenore Marcandrea Mingioni – baritono Luciano Cavalli – viola

Maria Grazia Petrali e Paola del Giudice – pianoforte

FINESTRA GIOVANI 2026

Domenica 10 maggio 2026, Piacenza, Salone d’Onore di Palazzo Anguissola Cimafava, ore 17.30

GIUSEPPE ZANABONI, LA COMPOSIZIONE DA CAMERA E DI SCENA NEL CENTENARIO DELLA NASCITA-II

GRUPPO STRUMENTALE RICERCARE

Serena Bonazzi, flauto – Paolo Pinferetti, oboe Pietro Tagliaferri, clarinetto – Claudio Pavesi, corno Fausto Polloni, fagotto

Antonio De Lorenzi, Giovanni Catelli, violini

Lucia Colonna, viola Vittorio Lanzi, violoncello Nicola Iannone, contrabbasso

Francesco Brianzi, Tommaso Franguelli, percussioni

MASSIMO BERZOLLA, direttore

Domenica 17 maggio 2026, Piacenza, Salone d’Onore di Palazzo Anguissola Cimafava, ore 17.30

Rui Hoshina – soprano

Arienne Fort Cannock – mezzosoprano

Chiara Cipelli – fortepiano

FINESTRA GIOVANI 2026

Domenica 24 maggio 2026, Piacenza, Salone d’Onore di Palazzo Anguissola Cimafava, ore 17.30

Andrea Coruzzi – fisarmonica

Alessandra Ziveri – arpa

BAF – Bibiena Art Festival 2026

GIUSEPPE ZANABONI, LA COMPOSIZIONE DA CAMERA E LA LIRICA NEL CENTENARIO DELLA NASCITA-I

-NEL RICORDO DI FRANCESCO BUSSI-

Primo Appuntamento

Domenica 3 maggio 2026 – ore 17.30 Piacenza – Palazzo Anguissola Cimafava, Salone d’Onore (via Pietro Giordani, 2)

AGNES SIPOS – soprano

EUCHAN LEE – tenore MARCANDREA MINGIONI – baritono LEONARDO CAVALLI – viola

MARIA GRAZIA PETRALI – pianoforte

PAOLA DEL GIUDICE – pianoforte

FINESTRA GIOVANI 2026

Interpretano:

letteratura strumentale e vocale di:

Giuseppe Zanaboni

GIUSEPPE ZANABONI A CENTO ANNI DALLA NASCITA

vita.

Fra gli aspetti disparati della poliedrica personalità artistica di Giuseppe Zanaboni – docente di vaglia, Direttore di Conservatorio, organizzatore di importanti istituzioni musicali, organista di rinomanza internazionale – si colloca in prima piano la connaturata vocazione a comporre, che si affermò irresistibile fin dagli anni giovanili, per poi esplicarsi con entusiastico trasporto, con tenace assiduità, con acume e insieme con invidiabile facilità di mano lungo tutta una vita.

Francesco Bussi

A sinistra: l’opera lirica “La regina delle Nevi”, Teatro Municipale, Piacenza, 1954/55; Atto II, Quadro II, regia di S. Bolchi; direttore O. Ziino.

Maria Grazia Petrali si è diplomata in Pianoforte presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano con Edda Ponti. Ha in seguito frequentato il Corso Triennale di Alto

Perfezionamento presso l’Accademia Musicale Pescarese, con il M° Paolo Bordoni, conseguendo il diploma con il massimo dei voti.

Paola del Giudice, pianista e clavicembalista, si è diplomata con il massimo dei voti presso il Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza sotto la guida di Olga Scevkenova per il pianoforte e di Mariolina Porrà per il clavicembalo.

Luciano Cavalli ha iniziato gli studi musicali presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma. In seguito, indirizzato da Aldo Bennici e Elisa Pegreffi si è dedicato interamente allo studio della viola, strumento con il quale ha vinto nel 1985 la IX Rassegna Nazionale di Vittorio Veneto, diplomandosi brillantemente nel 1986 presso il Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza sotto la guida di W. Janssen.

Agnes Sipos, soprano ungherese, ha iniziato i suoi studi musicali in giovanissima età, dapprima come polistrumentista (pianoforte, flauto e ottavino) e successivamente come cantante, partecipando attivamente come solista alla scena musicale ungherese ed europea. Ha studiato con Maria Teresa Uribe e Zsuzsanna Forrai, conseguendo la Laurea in Educazione Musicale e Direzione di Coro con il massimo dei voti.

Il tenore Eunchan Theo Lee, nato in Corea del Sud, è un giovane artista attivo principalmente in Italia, dove sta sviluppando una carriera orientata al repertorio operistico italiano e internazionale. Ha iniziato la sua formazione musicale presso la Korea National University of Arts, dove ha studiato canto lirico a partire dal 2015, conseguendo nel 2021 la laurea (Bachelor of Music) in Canto.

Marcandrea Mingioni, studia pianoforte presso la scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale, canto e pianoforte presso il Liceo Musicale di Nuoro.

Ha conseguito il Diploma di Triennio Ordinamentale in Canto a Giugno 2020 e il Diploma di Biennio Ordinamentale nel Maggio 2022 presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia sotto la guida di Maurizio Leoni e Sonia Ganassi.

BAF – Bibiena Art Festival 2026

GIUSEPPE ZANABONI, LA COMPOSIZIONE DA CAMERA E DI SCENA NEL CENTENARIO DELLA NASCITA-II

Secondo Appuntamento

Domenica 10 maggio 2026 – ore 17,30 Piacenza – Palazzo Anguissola Cimafava, Salone d’Onore (via Pietro Giordani, 2)

GRUPPO STRUMENTALE

letteratura strumentale di:

G. Zanaboni, E. Grieg, E. Morricone, N. Rota, A. Morricone,

J. Williams

Giuseppe Zanaboni, compositore e organista italiano (Pontelagoscuro, Ferrara, 25-XI-1926; Piacenza, 10-V-1996), ha studiato organo con E. Polverelli e composizione con Lorenzo Perosi, con G. Spezzaferri e Renzo Bossi al Liceo Musicale Pareggiato “G. Nicolini” di Piacenza (oggi Conservatorio), diplomandosi rispettivamente nel 1945 e nel 1949; ha inoltre conseguito il diploma di musica corale.

BAF – Bibiena Art Festival 2026

Terzo Appuntamento

Domenica 17 maggio 2026 – ore 17,30 Piacenza – Palazzo Anguissola Cimafava, Salone d’Onore (via Pietro Giordani, 2)

RUI HOSCINA – soprano

ARIENNE FORT CANNOCK – mezzosoprano

CHIARA CIPELLI – fortepiano

FINESTRA GIOVANI 2026

Interpretano:

letteratura vocale e strumentale di:

W. A. Mozart, G. Rossini, G. Bizet, J. Offenbach

La soprano giapponese Rui Hoshina si distingue nel repertorio barocco e classico per la musicalità raffinata, l’eleganza stilistica e una presenza scenica naturale e autorevole. Ha debuttato professionalmente nel 2019 al Teatro La Fenice di Venezia nel ruolo della Licenza in Il sogno di Scipione di Mozart, sotto la direzione di Federico Maria Sardelli.

Arienne Fort Cannock è un mezzosoprano peruviano che ha completato i suoi studi presso la Florida Gulf Coast University e successivamente ha conseguito il Master in Vocal Performance presso la Jacobs School of Music dell’Indiana University. Ha interpretato ruoli principali in importanti produzioni internazionali, tra cui Dorabella in Così fan Tutte, Maddalena in Rigoletto, Cherubino ne Le Nozze di Figaro, Katisha ne Il Mikado, e la Terza Dama ne Il Flauto Magico, oltre ad aver ricoperto ruoli solistici nel Messiah di Händel e nell’Elijah di Mendelssohn.

Nata a Codogno, Chiara Cipelli si forma presso il Conservatorio G. Nicolini di Piacenza e si perfeziona presso la Musikhochschule Freiburg i.Br.e l’Ecole Normale de Musique Alfred Cortot di Parigi dove ottiene la borsa di studio della Fondazione Albert Roussel e il Diplome Supérieur de Piano.

BAF – Bibiena Art Festival 2026

Quarto Appuntamento

Domenica 24 maggio 2026 – ore 17,30

Piacenza – Palazzo Anguissola Cimafava, Salone d’Onore (via Pietro Giordani, 2)

ANDREA CORUZZI – fisarmonica

ALESSANDRA ZIVERI – arpa

Interpretano:

letteratura strumentale di: L. Boccherini, P. I. Cajkowskij, A. Piazzolla, G. Bizet, V. Monti

Andrea Coruzzi, nato a Parma, ha studiato saxofono presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma con il M° Massimo Ferraguti, conseguendo la laurea di secondo livello nel luglio del 2019 con il massimo dei voti, lode e menzione. Ha studiato Fisarmonica con il M° Cesare Chiacchiaretta presso il Conservatorio “U. Giordano” di Foggia, conseguendo la laurea di secondo livello nel 2021 con il massimo dei voti, lode e menzione. Dal 2017 studia composizione presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma, prima con il M° Emilio Ghezzi e poi con il M° Roberto Sansuini, con il quale sta frequentando il corso di laurea di II livello. Ha seguito attivamente masterclasses, corsi di perfezionamento e lezioni con Eddy Flecijn, Hans Maier, Horak, ecc.

Alessandra Ziveri si è diplomata in arpa presso il Conservatorio di Musica G. Nicolini di Piacenza e successivamente ha conseguito, con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Parma, sia la Laurea di Secondo Livello in Arpa e che in Musica da Camera. Ha partecipato a numerosi Concorsi di Interpretazione Musicale Nazionali ed Internazionali ottenendo Primi Premi Assoluti.