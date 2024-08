Bertinoro ospita la II edizione di “Amministratori Consapevoli”

Dal 26 al 28 settembre, tra gli ospiti Pietro Grasso e Rosy Bindi

BERTINORO (FC) – Si terrà dal 26 al 28 settembre a Bertinoro (Fc), presso il Centro Residenziale dell’Università degli studi di Bologna, la seconda edizione della Scuola di politica “Amministratori consapevoli”, promossa dalla Fondazione Scintille di Futuro e dall’associazione Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione.

La Scuola è un progetto di formazione importante che Avviso Pubblico, in collaborazione con la Fondazione di Pietro Grasso, mette a disposizione dei propri enti soci (tra i quali anche il Comune di Bertinoro) affinché i/le loro rappresentanti possano disporre di conoscenze e di strumenti aggiornati che li possano aiutare a svolgere al meglio il loro ruolo all’interno degli Enti locali e delle Regioni che amministrano, ma è aperta anche a tutti gli amministratori, dipendenti pubblici o semplici cittadini, interessati ad approfondire temi come codice degli appalti, normative antimafia e anticorruzione, trasparenza della pubblica amministrazione.

Novità di questa edizione sono la presenza di specifiche sessioni di lavoro di gruppo e una più ampia porzione di tempo dedicata al dibattito, al confronto e allo scambio di buone pratiche, con la giornata finale di sabato che sarà aperta anche ai non iscritti.

Tra gli ospiti che interverranno: Pietro Grasso, già procuratore nazionale antimafia e Presidente del Senato, in qualità di Presidente della Fondazione Scintille di Futuro, Rosy Bindi, ex ministra e deputata, come Presidente del Comitato scientifico Scintille di futuro, Irene Priolo presidente facente funzioni della Regione Emilia-Romagna, Roberto Occhiuto presidente della Regione Calabria, Matteo Lepore Sindaco di Bologna, Alessandro Tomasi Sindaco di Pistoia, Wanda Ferro Sottosegretaria Ministero dell’Interno, Veronica Nicotra Segretaria Generale ANCI.

«Per il secondo anno consecutivo Bertinoro ha l’onore di ospitare la scuola “Amministratori consapevoli” – le parole della sindaca di Bertinoro Gessica Allegni – Ne siamo molto felici, perché si tratta di un’opportunità vera di approfondimento e di studio di temi che sono al centro dell’azione di chiunque interpreti ruoli amministrativi e istituzionali. Ringrazio Pietro Grasso e Avviso Pubblico che hanno pensato al Ceub lo scorso anno e che, a dimostrazione di quanto il nostro centro universitario si presti ad eventi di questo spessore, hanno scelto nuovamente di svolgere qui l’evento. La qualità degli ospiti e gli argomenti che saranno oggetto di studio, sono di grande interesse e sono certa che arricchiranno il bagaglio culturale e politico di tutti coloro che decideranno di partecipare. Grazie anche alla Presidente del CEUB Rebecca Levy Orelli che interverrà nel corso della prima giornata e che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa e a tutta la struttura del centro per rendere sempre impeccabile l’accoglienza per chi viene a formarsi a Bertinoro».

«Avviso Pubblico ha tra le proprie finalità quella di fornire strumenti di conoscenza ed esperienze indispensabili per una buona amministrazione quale antidoto a mafie e corruzione – spiega il Presidente di Avviso Pubblico Roberto Montà – La seconda edizione della scuola offrirà un programma con relatori qualificati del mondo scientifico, amministrativo e istituzionale, avvalendosi degli spazi e della location di Ceub, che garantisce al progetto un contesto di assoluto pregio. Un grazie alla Fondazione e al suo Presidente Piero Grasso per il prezioso contributo scientifico e organizzativo, alla Sindaca di Bertinoro e al Ceub per l’ospitalità e ai relatori che si mettono a disposizione per la formazione di una classe dirigente all’altezza delle sfide del nostro Paese».

«Lo scorso anno il Comune di Bertinoro e la sindaca Gessica Allegni ci hanno aperto le porte sulla base di un’idea, quella di voler creare una scuola residenziale per formare e offrire occasioni di scambio e confronto agli amministratori locali sui temi della legalità e della politica – aggiunge il Presidente Pietro Grasso -. Ci siamo trovati così bene che ora è per noi automatico identificare “Amministratori consapevoli” con il Ceub e Bertinoro. Abbiamo deciso di riservare alcuni posti per studentesse e studenti universitari, di allargare lo spettro degli argomenti per fornire strumenti utili a chi si interessa della cosa pubblica e di affrontare temi fondamentali per per prevenire ogni tipo di infiltrazione, per cogliere sin da subito possibili segnali di pericolo».

Per maggiori informazioni sul programma e iscrizioni, consultare il sito amministratoriconsapevoli.it/edizione-2024.