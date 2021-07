“Beach4Eat in Tour”, da oggi in onda la puntata dedicata alle eccellenze di Cesena e Montiano (FOTO)

CESENA – Prendono il via alle 18 di oggi le programmazioni televisive su tutto il territorio nazionale della puntata del programma “Beach4Eat in Tour”, dedicata alle eccellenze e alle peculiarità di Cesena e di Montiano. Il programma televisivo si inserisce nel quadro delle iniziative ad appeal turistico che sta realizzando l’Unione dei Comuni Valle del Savio sul territorio dei sei Comuni che la compongono: Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno, Montiano e Cesena.

Beach4Eat è un format video per tv e web che mette in primo piano la salute e il benessere dati dai momenti di vacanza. Quest’anno i video sono dedicati alle località turistiche della nostra Regione, in particolare della Romagna, e presentano i luoghi attraverso le voci dei protagonisti che ne raccontano attrattive, eventi, attività sportive e tutto quello che un turista può trovare venendo in vacanza in Romagna.

Alla conduzione la chef Cristina Lunardini, reduce dalla felicissima stagione in RAI con il programma di Antonella Clerici È sempre mezzogiorno, e Cristina Zani, giornalista e conduttrice televisiva, viaggiatrice curiosa e appassionata di tutti gli sport.

Cristina Lunardini entra nelle case di sindaci o assessori al turismo delle località o presidenti di aziende di promozione turistica per cucinare insieme a loro i piatti della tradizione locale, chiacchierando su tutte le novità e gli eventi in programma per la stagione 2021.

Cristina Zani invece ci parla di tutto quello che si può fare, soprattutto dal punto di vista sportivo, intervistando amministratori, organizzatori di tornei, campioni delle varie discipline, puntando soprattutto sulle novità e sulle tendenze della nuova stagione.

La puntata sarà trasmessa su Teleromagna (CH 14 del digitale terrestre) oggi alle ore 18 e, in replica, sabato 3 luglio alle ore 13 e mercoledì 7 luglio alle ore 19.30 e, inoltre, sulle seguenti emittenti del digitale terrestre: Trentino TV e Altoadige TV; TVRS (Marche); Teletruria (Toscana); Umbria TV; Telesveva (Puglia); Videomediterraneo (Sicilia); Telecostasmeralda (Sardegna); La Nuova TV (Basilicata); Canale 10 (Lazio); Lira TV (Campania); Telecupole (Piemonte e Valle D’Aosta); Teleuropa (Calabria).