Basket, gli Harlem Globetrotters a Reggio Emilia! Le date italiane del nuovo World Tour

MILANO – Il più grande spettacolo di pallacanestro del mondo sbarca a Reggio Emilia. Gli Harlem Globetrotters, leggendari eroi del basket americano, si preparano a scendere in campo per la nuova tournée internazionale con 5 memorabili show nello Stivale. I celebri giocolieri del basket mondiale saranno di scena a Reggio Emilia giovedì 28 febbraio 2019 al Palasport Bigi (inizio 20.30) con un nuovo, spettacolare show ricco di novità e colpi di scena tra acrobazie, schiacciate, evoluzioni e canestri impossibili. Un evento imperdibile, pronto a conquistare grandi e piccoli al ritmo di una pallacanestro artistica che dal 1926 ad oggi ha entusiasmato più di 145 milioni di appassionati.

Il World Tour 2019 degli Harlem Globetrotters farà tappa in Italia il 27 febbraio a Casale Monferrato (Pala Ferraris), il 28 febbraio a Reggio Emilia (PalaSport Bigi), l’1 marzo a Firenze (Mandela Forum), il 2 marzo a Milano (Mediolanum Forum) e il 3 marzo a Venezia (PalaSport Taliercio).

Con quasi un secolo di storia ed oltre 25mila partite-spettacolo in 160 Paesi del globo, gli Harlem Globetrotters hanno fatto più di 60 volte il giro del pianeta: bambini, famiglie e fan da ogni dove, ma anche papi, re, regine, capi di stato e presidenti hanno ammirato lo straordinario talento di questi atleti formidabili che vantano ben 17 Guinnes World Records e di cui nella storia hanno fatto parte anche autentiche leggende della NBA come “Magic” Johnson e Wilt Chamberlain.

IN ITALIA – La leggenda non si ferma. Dopo il clamoroso successo registrato nel 2018 con oltre 18mila spettatori, gli Harlem Globetrotters tornano con un nuovo show sempre più coinvolgente e spettacolare. Cinque partite di esibizione in altrettante regioni, dedicate soprattutto alle famiglie, dai più piccoli ai più grandi, dove canestri impossibili e schiacciate acrobatiche saranno accompagnati da gag comiche, risate e tanto divertimento. Il World Tour 2019 della storica squadra di basket a stelle e strisce farà tappa per la prima volta a Casale Monferrato (27 febbraio, Pala Ferraris), Reggio Emilia (28 febbraio, PalaSport Bigi) e Venezia (3 marzo, PalaSport Taliercio), tornerà dopo 6 anni nella città di Firenze (1 marzo, Mandela Forum) e come ogni anno sarà di scena al Mediolanum Forum di Milano (2 marzo).

Il modo di vivere lo sport di questi campioni americani va ben oltre il semplice gesto atletico. Il compito che si sono dati gli Harlem Globetrotters è innanzitutto quello di far nascere un sorriso sul volto di tutte le persone incontrate: un messaggio di speranza portato sul campo da gioco, ma anche al di fuori, negli ospedali, nelle scuole e in mezzo alla gente bisognosa. Anche in Italia i Globes sono stati protagonisti di gesti di solidarietà come quando hanno visitato le tendopoli de L’Aquila dopo il terremoto in Abruzzo o come quando hanno visitato i reparti oncologici di pediatria negli ospedali di Genova e Ferrara. L’Italia, infatti, è sempre stata una delle mete preferite degli Harlem. Nel nostro Paese finora sono state 48 le città toccate dai funamboli a stelle e strisce e in ognuna di esse questi atleti hanno lasciato ricordi indelebili. Ancora impressa nella memoria dei fans rimane la festa di mezzanotte nello spettacolare paesaggio di Capo d’Orlando, o il taglio della torta in centro a Napoli tra migliaia di persone, fino all’incontro con Papa Francesco in occasione dei novant’anni di storia della squadra.

Il programma ufficiale del tour 2019 in Italia:

· Casale Monferrato, mercoledì 27 febbraio 2019 | Ore 20.30, Pala Ferraris

· Reggio Emilia, giovedì 28 febbraio 2019 | Ore 20.30, PalaSport Bigi

· Firenze, venerdì 1 marzo 2019 | Ore 20.30, Mandela Forum

· Milano, sabato 2 marzo 2019 | Ore 19.30, Mediolanum Forum

· Venezia, domenica 3 marzo 2019 | Ore 18.30, PalaSport Taliercio

Biglietti in vendita sul circuito TicketOne (www.ticketone.it)

Maggiori informazioni sul sito www.harlemglobetrotters.com