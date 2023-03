Autismo: “ABbAttiamo i limiti” Corsi destinati a genitori, educatori ed insegnanti

RIMINI – In data, dedicati a genitori, professionisti, educatori ed insegnanti a contatto quotidiano con bambini e ragazzi con diagnosi di autismo.

L’analisi del comportamento applicata (A.B.A.) è attualmente l’intervento educativo più efficace per il trattamento dell’autismo ed è una scienza fondata su alcuni principi di base che verranno approfonditi; il corso, inoltre, fornisce elementi teorici e pratici per approcciarsi al meglio nel lavoro con bambini con diagnosi di Asd, sia per l’instaurazione della relazione che per l’insegnamento di abilità di base (didattica frontale e in piccolo gruppo). Ogni partecipante potrà inoltre portare in esame quesiti e dubbi sui propri studenti.

Perché è importante partecipare?

Nei corsi proposti si andranno a trattare argomenti spendibili nella quotidianità, che verranno utili nella vita di tutti i giorni, sia a scuola che a casa.